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28.09.2017 , № 110 от 28 сентября 2017 г.
Автор: Геннадий НАЗАРОВ
Выставки
Многослойная живопись, наложение различных материалов, неопознанные детали – это не свалка всевозможных предметов, а фантастический мир художника Николая Журавля и его персональная выставка под названием «Трансформация пространства», которая проходит в киевской галерее «Белый свет».
ТВОРЧЕСКИЙ эксперимент, который в очередной раз устроил Николай Журавель, при пристальном рассмотрении напоминает техногенный ландшафт наподобие фильма Андрея Тарковского «Солярис». На его полотнах железные болты, детали электрички, старые рукописи и электронные схемы. Но, все вместе взятые, смотрятся законченным произведением и имеют единый живописный колорит.
Конечно, каждый зритель найдет в загадочных работах свои вариации расшифровки созданных образов. Хотя сам Николай отказывается каким-то образом толковать полотна, предоставляя наблюдателю право считывать с них собственный смысл. Сотрудники галереи «Белый свет», например, по-своему истолковали название его выставки. Поскольку внушительные по размеру картины Журавля закрыли оконные проемы, территория зала стала по-другому выглядеть в пространстве, что, по сути, соответствует замыслу художника.
...Родился Николай в 1960 году в Магнитогорске. В 1979 году окончил Крымское художественное училище имени Самокиша, через десять лет получил диплом Киевского государственного художественного института. В 2009 году ему присудили звание академика Римской академии модерного искусства, а еще он стал претендентом на Шевченковскую премию.
Стоит добавить, что Николай Журавель постоянно формирует свой собственный творческий почерк и находится в постоянном поиске. В 2011 году он стал участником Венецианского бьеннале, представив на суд зрителя работу «Свет».