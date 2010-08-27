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Главная / НОВОСТИ СПОРТА / «Манчестер Сити» – это вам не «Зирка»

28.09.2017 , № 110 от 28 сентября 2017 г. Главным матчем в группе F стал поединок лидеров (пусть лишь после первого тура) в Манчестере. ОБА клуба начали игру фактически в основных составах. Только на правом фланге обороны у «Шахтера» играл Бутко вместо Срны, замешанного в допинг-скандале.

Накануне поединка наставник «МанСити» Хосеп Гварди­ола дипломатично раскланялся в адрес соперника.

«Я очень хорошо знаю «Шахтер». У них четыре или пять бразильских футболистов. Они всегда покупают отличных игроков, у них есть необходимый опыт. «Шахтер» – команда топ-уровня. Нам нужно сделать огромный шаг в Лиге чемпионов. Надеемся, что во вторник покажем свою работу над ошибками», – сказал он.

Непонятно, о каких ошибках речь – ведь в шести матчах чемпионата его команда забила 21 мяч, а пропустила всего два. Плюс победа в Лиге чемпионов над «Фейеноордом» – 4:1. Но, конечно, Гвардиоле виднее. И это подтвердило противостояние с «горняками».

Многие «доброжелатели» дон­чан предрекали разгромное поражение «Шахтера» с не менее чем тремя забитыми мячами. Однако первый тайм существенно подпортил им предвкушение. «Шахтер» не только умело оборонялся, но и очень опасно атаковал. Особенно преуспел левый фланг, где хорошим помощником нападению был Исмаили.

Да и фортуна была на стороне гостей, заставляя хозяев ошибаться в выгодных положениях. Капитан «МанСити» Сильва, что на него не похоже, частенько ошибался в передачах и под конец матча был заменен. Сане, Де Брюйне и Агуэро промахивались мимо ворот. А когда попадали в створ, на пути мяча вставал Пятов – несомненно, лучший среди «горняков» в этот вечер.

Судя по всему, после нулевого первого тайма Гвардиола многое высказал своим подопечным. Во всяком случае вторая половина матча прошла при подавляющем преимуществе хозяев. Уже на 48-й минуте Де Брюйне великолепным ударом из-за штрафной вколотил мяч в сетку. Пятов был бессилен, как и на 90-й минуте, когда после блестящей атаки с правого фланга вышедший на замену Стерлинг бил уже в пустые ворота – 2:0.

Зато на 71-й минуте Пятов продемонстрировал, что вновь набирает форму, отразив пенальти, пробитый Агуэро. Этому предшествовало нарушение Ордеца, после которого хозяева стали требовать от арбитра «горчичник» для украинца. Дело в том, что у того один уже был.

Однако португалец Мануэл де Соуза не поддался давлению. Действительно, нарушение имело место, но никоим образом не заслуживало двойного наказания. Отметим, что португальская бригада судей отлично провела матч. Впрочем, надо признать, работы у них было немного. Игра проходила довольно корректно, о чем свидетельствует всего одно предупреждение и незначительное количество штрафных.

Итак, прогнозы букмекеров и большинства специалистов оправдались: «Шахтер» потерпел поражение, но тем не менее сохранил за собой вторую позицию в группе благодаря личной победе над «Наполи». В третьем туре дончане имеют все шансы закрепиться на втором месте и даже выйти на первое.

Еще один матч привлек во вторник внимание украинских фанов, особенно киевских – «Боруссия» – «Реал». В составе хозяев с первых минут и до конца поединка на поле был Ярмоленко. Правда, ему пришлось уходить с поля с поникшей головой. «Реал» впервые смог победить в Дортмунде, а Роналду в своем 400-м матче в футболке мадридцев и 150-м еврокубковом отметился дублем.

Результаты остальных матчей, сыгранных во вторник



Группа E

«Спартак» – «Ливерпуль» 1:1

«Севилья» – «Марибор» 3:0

Группа F

«Наполи» – «Фейеноорд» 3:1

Группа G

«Бешикташ» – «Лейпциг» 2:0

«Монако» – «Порту» 0:3

Группа H

«Тоттенхэм» – АПОЭЛ 0:3

«Боруссия» (Дортмунд) – «Реал» 1:3

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