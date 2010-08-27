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26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г. По горячим следам Завершения парламентских выборов в Германии с нетерпением ждала вся Европа. При чрезвычайно высокой явке избирателей на этих выборах (75 процентов, что на 3,5 процента больше, чем на предыдущих) они принесли настоящую сенсацию.

НА ЭТОТ раз победа безусловного европейского лидера Ангелы Меркель выглядит отнюдь не столь убедительно как четыре года назад. Правящий блок под ее руководством потерял около девяти процентов голосов, однако остался крупнейшей политической силой, набрав 32,9 процента. Фрау Меркель подвела политика «открытых дверей» и немецкие избиратели своеобразно «оштрафовали» «мамку мигрантов».

Союзников ХДС по «большой коалиции» – социал-демократов (СДПГ) – постиг сокрушительный для них провал: 20,5 процента голосов избирателей. Может быть, поэтому ее лидер Мартин Шульц отказался войти в парламентскую ко­алицию с блоком Меркель и заявил, что уходит в оппозицию. Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 10,6 процента. Ее лидер Кристиан Линднер возглавит коалиционную фракцию в Бундестаге.

СО ВРЕМЕН Гитлера и окончания Второй мировой войны ультраправые впервые будут заседать в парламенте Германии! Прежде всего следует заметить, что вездесущие янки, которые обвиняют Россию во вмешательстве во все выборы, вели на этот раз в Германии самую активную деятельность, оказывая давление и на экспертов, и на местные СМИ. Именно с их подачи правым была оказана самая активная медийная поддержка и всячески ограничивалось освещение программ левых партий. В результате ультраправые, американскими локтями растолкав традиционные партии-тяжеловесы, со второй попытки прорвались в Бундестаг, получив около 13 процентов голосов.

Вечером 24 сентября возле берлинского штаба «Альтернативы для Германии» (Сокращенно АдГ. Можно расшифровать как Германский Ад, что, по сути, близко к истине) буквально светился от счастья лидер этой политической силы Александер Гауланд. Еще бы! «Коричневые отбросы», «жалкие нацисты» – так ультраправых еще пару лет назад величала мейнстримная пресса (мейнстрим – преобладающее течение в любого рода деятельности) – со второй попытки прорвались в Бундестаг и сразу заняли третье место. «У простых людей наконец появилось право голоса!» – ликовал Гауланд перед толпой своих сторонников.

Во многом своему успеху ультраправые обязаны нашествию в Германию полчищ мигрантов. Партия АдГ традиционно выступает за сохранение немецкой идентичности, что в нынешних не вполне нормальных условиях стало считаться в Германии крамолой.

Как предполагают аналитики, от новой партии в бундестаге стоит ожидать, что они своей неполиткорректностью будут обличать как левых, так и псевдоправых типа Меркель и Шульца. Критиковать бесконечное самоуничижение немцев как нации и «мультикультурализм», который, вроде бы и провалился, но продолжает оставаться основой воспитания и образования в Германии.

«Поскольку мы, по всей видимости, становимся третьей крупнейшей силой в парламенте, правительству, каким бы оно ни было, стоит готовиться! – пообещал лидер АдГ. – Мы начнем на него охоту! Мы начнем на Меркель охоту! И вернем наш народ себе».

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Фрауке Петри написала в «Твиттере» вскоре после обнародования экзитполов: «Невозможное стало возможным. Германия переживает политическое землетрясение. Так приступим же к делу!»

Все соперники АдГ этот результат восприняли как настоящую катастрофу. «Впервые после Второй мировой войны в Бундестаге снова будут сидеть настоящие нацисты», – еще за несколько недель до выборов предрекал министр иностранных дел Германии социал-демократ Зигмар Габриэль.

Такие резкие аналогии можно понять: в парламентах других европейских стран представители ультраправых партий нередко заседают вместе с мейнстримными политиками, однако в Германии – на родине нацизма, где любую резко националистическую риторику по-прежнему воспринимают болезненно – власти прикладывали все усилия для того, чтобы этого не допустить.

Не обошлось и без акции протеста против «Альтернативы», которая завершилась стычками с полицией. В них пострадали больше правоохранителей, чем протестантов, повреждены окна в здании торгового центра в Берлине, где партийцы собрались праздновать свою победу. Протесту­ющие бросали в их «штаб» камни и бутылки.

В завершение – пара комментариев из соцсетей: «Это прекрасный результат для тех, кто «устал от крайне непоследовательной политики Меркель. Пять партий в Бундестаге. Коалиции, терки, демагогия...»; «Плохи дела у немцев. Вступать с такими бзиками в бундестаге в «смутные времена», врагу не пожелаешь...»

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