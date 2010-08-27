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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что принятый в Украине закон об образовании нарушает право на использование языка национальными меньшинствами. В этой связи он обратился к верховному комиссару ООН по правам человека провести расследование.





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26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г. ПОНЯТНО, что прошедшую неделю можно считать бенефисом Петра Алексеевича в США. Выступление в ООН, встреча с Трампом, заявления при встречах с украинской диаспорой и представителями бизнеса Канады – там такой павлиний хвост был развернут, что залюбуешься. А хвост павлину для чего? Чтобы хвостом любовались, а павлиньего крика не слышали…

Но об этом ниже, а пока я бы обратил внимание на опубликованное в «Зеркале недели» интервью со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Уверяю вас, соотечественники, это интервью поразительно похоже на тезис-методичку для выступлений и заявлений Петра Алексеевича в США и в Канаде.

Вот взгляд Волкера на установление мира в Донбассе путем переговоров: «Для меня такие цели не кажутся адекватными, потому что это не цели – это шаги в направлении достижения цели. А конечная цель – это восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, гарантирование безопасности для всех украинских граждан. Если сфокусироваться именно на этом как на цели, то открывается намного более широкое поле для поиска возможностей».

Установление мира в Донбассе видится спецпредставителю Госдепа неадекватным. А восстановление государственной целостности – аде­кватным.

Многими читающими и думающими давно замечено, что современные политики точно так же, как просто малограмотные люди, произносят слова, смысла которых не понимают. Отчасти это плохо, а отчасти и хорошо. Потому что произнесение слова без понимания его смысла открывает истинные намерения говорящего.

Слово «адекватный» занесено во многие языки из латыни. Adaequatus у древних римлян означал «уравненный, приравненный», но через века у этого слова появился несколько иной смысл: соответствующий норме, приемлемый, нормальный.

Таким образом, с точки зрения Волкера, переговоры, ведущие к прекращению войны, ненормальны. А война и убийство «во имя государственного суверенитета», соответственно, нормальны.

Понимая, что его тезис о нормальности войны откровенно воняет людоедством, Волкер прибегает к сказочной форме – «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что».

Прочтите: «Если мы сможем предложить другой способ гарантирования безопасности, в частности с помощью миротворцев, тогда можно рассчитывать, что российские войска уйдут. Следовательно, появится пространство и время для осуществления необходимых политических шагов», – сказал Волкер.

Замечательный, универсальный инструмент американской политики: требовать то, чего нет. Российские войска не могут уйти из Донбасса, потому что их там нет. И Волкер об этом прекрасно осведомлен. Требовать выполнения невыполнимого, и за этой глухой стеной «do business», делать свое дело…

А вот вам и подтверждение: «США могут сказать Путину: если хотите – мы можем помочь, если не хотите – мы можем гарантировать, что вам станет хуже», – сказал Волкер в интервью.

Как могут США «помочь» России, мы видели на примере СССР.

Г-н Порошенко обожает жесты. Иногда повторяет их. Что и произошло на Генассамблее ООН – он опять, как некогда в Европе, демонстрировал веер российских паспортов, якобы обнаруженных у военнослужащих РФ в Донбассе. Каждый, кто когда-нибудь служил в армии в СССР или в России, знает: у военных, офицеров и солдат паспортов нет, вместо них выдается военный билет. Следовательно, это было шоу с реквизитом. Отмечу две детали. Первая – это шоу явно прошло цензуру у кураторов и было одобрено. Вторая свидетельствует о том, в какую балаганную сцену превратилась ООН.

Потом Петр Порошенко встретился с Дональдом Трампом. Как пишут СМИ, в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп утешил Порошенко вот таким образом: Украина «не самое легкое место для жизни», но ситуация в ней становится все лучше с каждым днем. Трамп сообщил Порошенко, что американские компании «видят большой потенциал» в Украине, и призвал его «хорошо обращаться» с американскими инвесторами.

Переведу на общепонятный язык: пока президентствуй, мы тебя не тронем.

Ответ Порошенко был ожидаемо восторженным: «Действительно, спасибо, мистер президент! Для меня большая честь быть здесь, сидеть так близко к вам. Я очень рад слышать слова о прогрессе, которого мы оба достигли со времени нашей последней встречи».

Не могу удержаться от банальнейшего сравнения с «Тремя мушкетерами» Дюма: «Кардинал и галантерейщик – великая сила!»

На общих дебатах 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Порошенко заявил, что есть все основания говорить о восстановлении экономики Украины. Мы, граждане Украины, этого не заметили, но куда нам до президента-миллиардера. Ему сверху видней.

Вдохновленный собственным предположением о восстановлении экономики, Петр Алексеевич во время рабочего визита в Канаду встретился с представителями канадского бизнеса и пригласил их в Украину. Тут главное – опять слова, произнесенные без помощи мозга: «Мы делаем все возможное, чтобы сделать связи между нашими странами более тесными. Ранее канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти. И хочу сказать вам: сейчас правильное время и место для инвестирования».

Представьте себе, соотечественники, весь канадский бизнес уходит в/на Украину. Бедная Канада! Она вянет и хиреет без своего бизнеса…

Небольшая реплика о «восстано­влении экономики Украины». Россия запустила железнодорожную ветку Журавка – Миллерово в обход Укра­ины. Предполагаемые потери Украины, по самой щадящей оценке, –

200 миллионов долларов в год.

Разрушать экономику, чтобы ее потом восстанавливать, – это чисто украинское ноу-хау.

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