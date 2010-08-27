26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г.

Горячая тема

Официальный Киев, не желая прямых переговоров с представителями неподконтрольной части Донбасса, допускает серьезную ошибку, чреватую невозвращением этих территорий в состав Украины.

Игра по чужим правилам

КАК ни горько осознавать, но современная Украина в масштабах мировой политики если не нулевая, то явно стремящаяся к нулю величина. Это вполне естественно: мы не обладаем ни экономическими, ни военно-политическими возможностями, достаточными, чтобы занять место хотя бы в ряду региональных игроков. Отсюда следует простой вывод: ключ к решению конфликта в Донбассе находится отнюдь не в Киеве. Это в полной мере касается и вопроса относительно миротворцев.

Как отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, неожиданное согласие президента РФ на ввод миротворческой миссии в Донбасс фактически оставило Украину вне игры.

– Мне кажется, сегодня в этом диалоге Украина напоминает мальчика, подающего мячи. Мы носились с идеей миротворцев, как мальчик, предлагавший старшим пацанам поиграть в футбол. В итоге они забрали мяч и начали им играть, а парня в игру так и не пустили. Сегодня Украина находится в такой же ситуации, когда идея, с которой мы носились, оформлена в другую форму и вносится в Совбез ООН. Поскольку наше членство в Сов­безе прошло, мы вынуждены за этой игрой наблюдать с трибун, пытаясь уболтать одну из команд занять нашу позицию и сыграть за нас, – полагает эксперт.

Нетрудно догадаться, что одна из команд, которую мы просим сыграть за нас, – это США. И что бы кто ни говорил, но только Москва и Вашингтон в состоянии остановить украинскую войну, если, конечно, достигнут компромисса по этому вопросу.

Пустые слова о реинтеграции

ОФИЦИАЛЬНАЯ позиция Киева известна: мы против миротворцев исключительно на линии соприкосновения и не согласны идти на переговоры с ДНР и ЛНР, поскольку считаем происходящее в Донбассе агрессией России, а не внутренним конфликтом.

Позиция странная. Во-первых, вне зависимости от того, какой характер носит конфликт в Донбассе, введение миротворцев на линию разграничения позволило бы остановить боевые действия, в результате которых едва ли не каждый день украинская сторона несет потери убитыми и ранеными. Во-вторых, не менее странным выглядит и нежелание прямых переговоров с ЛДНР, учитывая, что такие переговоры регулярно проводятся в Минске.

А если бы украинская власть обладала стратегическим мышлением, она была бы крайне заинтересована именно в прямых переговорах такого рода, предложив мятежным регионам гарантии и определенные преференции в составе единого государства, тем более что такие преференции прописаны в Минских соглашениях. Подобных примеров в истории достаточно. Один из самых свежих – Чечня. Москва пошла на прямые переговоры с во­оруженной оппозицией, и теперь сложно представить более лояльного Кремлю политика, чем Рамзан Кадыров, ранее воевавшего против российской армии. К слову, в России тоже многие тогда кричали о предательстве, о недопустимости сотрудничества с боевиками и так далее. Но ведь главное – война остановлена, республика успешно развивается в составе России. Причем ранее конфликтовавшие стороны, за исключением самых непримиримых отморозков, сохранили лицо.

Украинская же власть, обращают внимание многие эксперты, делает все возможное, чтобы навсегда оттолкнуть неподконтрольные территории от себя. Руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский и вовсе полагает, что целей реинтеграции Донбасса у Киева нет.

­– Цель Киева – выдавить из Донбасса любое влияние Москвы, навести там свои порядки, заставить все школы перейти на украинский язык. Если бы в целях украинской власти была задача реинтегрировать эти территории – я сейчас даже не говорю о Крыме – разве они бы вводили тотальное исключение русского языка? Совершенно понятно, что таких целей нет. Если бы они были, по крайней мере, подождали бы до лучших времен, – убежден Погребинский.

Выводы политолога кажутся вполне обоснованными, если анализировать ситуацию, начиная с событий февраля 2014 года. Тогда новая власть, по крайней мере декларативно, провозглашала лозунг «Два языка – одна страна», а исполнявший обязанности президента Александр Турчинов даже отказался подписывать принятое Радой решение об отмене языкового закона. О сегодняшней печальной ситуации в языковой сфере, напоминать, думается, излишне.

Пора набраться смелости

– ЛЮБОЙ конфликт всегда начинается с расчеловечивания, то есть дегуманизируется, поскольку «колорада», «сепара», «укропа», «майданутого» всегда бить и убивать гораздо легче, чем такого же, как и ты, – обращает внимание глава информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. – Это продолжится, пока не будет осуществлен реверс пропагандистской машины в направлении гуманизации. Давайте говорить не «террористы», а хотя бы «сепаратисты», что в принципе больше соответствует праву. Надо набраться смелости и называть вещи своими именами.

По мнению эксперта, иных способов остановить войну, кроме как идти на компромисс, не существует.

– Если мы хотим мирного урегулирования, надо постараться увидеть в противоположной стороне тех людей, с которыми можно и нужно вести диалог, а не нацеливаться на их уничтожение. В противном случае этот конфликт может тянуться годами, – предупреждает Золотарев.