Акценты дня

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что принятый в Украине закон об образовании нарушает право на использование языка национальными меньшинствами. В этой связи он обратился к верховному комиссару ООН по правам человека провести расследование.





Архив

« Октябрь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Со своим уставом в чужой монастырь

26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г. Не по-европейски! В начале сентября украинские парламентарии довольно дружно проголосовали за новый закон об образовании. Закон очень спорный. В Европейский день языков, который отмечается сегодня, заострим внимание лишь на одной его части – касающейся языка обучения в украинских учебных заведениях. СОГЛАСНО закону, 1 сентября 2018 года с пятого класса обучение будет проводиться только на украинском, а язык нацменьшинств дети будут изу­чать лишь как отдельную дисциплину. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным, в том числе и для младших классов.

Если закон вступит в силу, в Укра­ине исчезнут школы для национальных меньшинств. А это ударит по многочисленным общинам венгров, румын, молдаван и болгар, не говоря уже о миллионах русскоязычных украинцах.

Новый закон об образовании вызвал справедливое возмущение и даже гнев в ряде европейских государств-соседей Украины, причем на высоком официальном уровне.

Самую жесткую позицию заняла Венгрия. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях. Глава аппарата правительства Венгрии Янош Лазар заявил, что в случае подписания президентом Украины Петром Порошенко закона об украинизации образования Киев потеряет Будапешт как друга. Он охарактеризовал закон как грубое нарушение прав венгерского меньшинства, что является «постыдным и неприемлемым».

Парламент Румынии принял специальную декларацию, в которой говорится: «Парламент призывает к скорейшему урегулированию создавшейся ситуации, в духе сотрудничества и конструктивного диалога и с соблюдением европейских стандартов в области защиты национальных меньшинств».

«Выражаю обеспокоенность положением крупного сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины. Очень надеюсь, что нынешнее политическое руководство в Киеве осознает негативные последствия этого закона и предпримет соответствующие шаги, чтобы отказаться от него», – написал в Facebook президент Молдовы Додон.

Министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали предупреждающее письмо главе МИДа Украины, выражающее обеспокоенность по поводу нового закона.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил в Twitter, что новый украинский закон об образовании перекрыл Киеву дорогу в Европейский союз. «С таким «багажом» Украине путь в Европу прочно перекрыт», – сказал он.

В свою очередь глава МИДа Укра­ины Павел Климкин заявил, что Украина направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств. Об этом же сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

«Мы убеждены, – считает Гриневич, – что на данном этапе развития нашего государства, принимая во внимания расширение образовательных прав детей из национальных меньшинств, мы делаем шаг, чтобы расширить использование украинского государственного языка в системе образования». Она уверяет, что седьмая статья закона не нарушает ни одного международного обязательства, принятого Украиной.

Процитирую всего несколько положений статьи 7 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

«Участники осуществляют свою политику, законодательную и практическую деятельность в отношении регио­нальных языков и языков меньшинств на территориях, где такие языки используются, и в соответствии с положением каждого языка, основываясь на следующих целях и принципах: содействия и/или поощрения использования региональных языков или языков меньшинств в устной и письменной речи, в общественной и личной жизни; обеспечения надлежащих форм и средств для преподавания и изучения региональных языков или языков меньшинств на всех соответствующих стадиях» (имеется в виду начальное, среднее и высшее образование. – Авт.).

Воистину – со своим уставом в чужой монастырь. Складывается впеча­тление, что высокие чиновники либо не умеют читать, либо притворяются (по-простому – валяют дурака). Но, скорее всего, они просто идут на поводу у ультранационалистов, коих в Украине предостаточно. Вот что вещал, например, накануне принятия закона со страниц газеты «Лiтературна Україна», органа украинских инженеров человеческих душ, ректор Международного института бизнеса профессор Александр Савченко: «Во всем цивилизованном мире большинство образованных людей знают два языка: государственный и английский. Таким образом, украинцы и украинское государство должны срочно начать политику вытеснения русского языка украинским и английским».

Как-то не по-европейски, товарищи. И просто не по-человечески.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия