26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г.

Народні перлини

Василь Григорович Швидкохід, відомий знавець і пропагандист довколорелігійних обрядів і звичаїв Бессарабії, обстоює інтернаціональне українство свого краю, об’єднане християнськими цінностями та ідеалами, яке «несе на своїх плечах сьогодення і віру в омріяне майбутнє».

Край, поцілований Богом

–ВАШІ оповіді, Василю Григоровичу, про звичаї та обряди Бессарабії, захоплюють наших читачів. В їхніх листах, телефонних дзвінках та особистих зустрічах із журналістами видання звучить одне і те ж запитання: чи не занадто ми ідеалізуємо Придунав’я як особливий край, де за будь-яких часів шанують довколорелігійні обряди та звичаї? Адже християнство, зокрема його православне крило, охоплює мало не півпланети.

– У попередніх наших зустрічах ви зауважили, що я патріот краю, тому, мовляв, і хвалю його, як кулик своє болото. До речі, один із мандрівників-дослідників назвав Придунав’я «здоровим болотом», в якому мирно живуть представники майже сорока національностей. І ніхто нікому не заважає.

– Бо живляться цілющою водою однієї ріки й дихають її повітрям?

– Не тільки. Вважається, що Придунав’я – край, поцілований Богом. Тому він такий багатий на унікальну природу, незрівняний чорнозем і працьовитих людей. Дунай протікає через 11 країн, в його басейні мешкають понад 80 мільйонів людей християнської віри. Зі своїми звичаями та обрядами.

Наш край – це так званий прикордонний замок чотирьох міст – Ізмаїла, Рені, Кілії та Вилкового. Їхніх жителів єднає спільний обряд, який проводиться 27 вересня в празник Воздвиження. Відбувши службу в храмах, люди родинами вирушають на берег річки, моляться, читають «Символ віри». Потім самодіяльні артисти в супроводі народних музик влаштовують хороводи. Лунають вірші місцевих поетів, в яких славлять животворящий Хрест, названий талісманом Придунав’я. Традиційна родзинка дійства – освячення водою повінчаних удень молодят. Невід’ємна частина обряду – весела трапеза біля води.

Щоб не косились очі завидющі

–ЩО єднає це дійство з церковним святом Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, який у далекі часи допомагав прихильникам християнства утверджуватись у своїй вірі?

– Єднає патріотична ідея. Ми сприяємо утвердженню нових родин, яким належить тут жити, продовжувати рід бессарабців і бути на сторожі краю, щоб на нього не косилися завидющі очі завойовників.

Дунай – єдина у світі річка, відлік довжини якої починається не з точки витоку Шварцвальду, а з точки впадання в Чорне море. На місці зустрічі двох стихій – річки й моря – металевим овалом височіє Нульовий кілометр.

З давніх-давен європейський Дунай живе в українській свідомості – в піснях, думах, літописах. Для нас він водночас і далекий, і близький. Далекий, бо на ньому панувала воля, вабив простір, звідти долинав вітер надії. «Їхав козак за Дунай» – горда пісня була вірним паролем у далекій мандрівці. І близький – Дунай для нас скрізь, де є широчінь і роздольне повноводдя.

Цю прикмету народна творчість часто використовує в тлумаченні назви річки, як «розлиття води, велике скупчення води». Вслухайтесь: «Ой за горами вода дунаями, ой там козаченько коня напуває». А наш сучасний поет персоніфікував повноводний Дунай із глибинами рідної мови: «Світанкові небосхили // Журавлів вертають. // Серцю слово зроду миле // Належить Дунаю».

Дунай – свідок й учасник тисячолітньої історії. На ньому палали вогнища інквізиції і розквітала культура Ренесансу, мирне землеробство чергувалося з полум’ям воєн. Одне слово, Дунай тяжко, трагічно і все ж безупинно віками крутив колесо історії.

Удача Константина

–ДАВАЙТЕ, Василю Григоровичу, нагадаємо нашим читачам про виникнення свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Воно належить до дванадцяти головних християнських празників. Такий його статус, очевидно, не випадковий?

– У релігійних дійствах випадковості немає. Свято Воздвиження є торжеством Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Воно започатковане внаслідок двох священних по­дій в історії Церкви Христової. Перша пов’язана з появою Хреста в період царювання Константина Великого. Цар не був християнином, але до християн ставився прихильно.

Та от італійський кесар Максентій оголосив війну Константину, щоб помститися за смерть свого батька і знищити сильного захисника християн. Військо Константина поступалося ворожому в чисельності й силі. Він відчув, що йому необхідна допомога й шукав її. Його батько Константій усе життя молився єдиному Богові, і той завжди допомагав. Почав молитись і Константин, благаючи про перемогу в нерівній війні з противником.

28 жовтня 312 року, коли заходило сонце, він побачив на небі знамення Хреста Господнього і напис із зірок: «Цим переможеш». А наступної ночі уві сні Константин побачив самого Ісуса Христа, Який провістив, що той переможе в цій битві. Цар розпорядився виготовити такий хрест із золота й самоцвітів. Подібні хрести зробили для всього війська. І наступного дня його воїни, більшість яких була християнами, виграли битву й переможно вві­йшли до Рима.

– Одна битва з противником забезпечила хресту славу стимулятора перемоги?

– Ні! Константин і його воїни й надалі неодноразово переконувались у великій силі й допомозі Хреста. Коли вороги бачили прапор із хрестом, то зразу ж утікали. Завдяки силі Хреста Константин подолав багатьох своїх противників. А це означало, що перемагало християнство.

Пошуки Хреста Господнього

–У МЕНЕ, Василю Григоровичу, одразу два запитання. Чому проповідники християнства, розуміючи значення Хреста, на якому розіп’яли Ісуса, аж у четвертому столітті збагнули його силу й міць? Невже віра їм цього не підказувала? І як сталося, що після мученицької смерті Ісуса Христа нікому не спало на думку одразу знайти і сховати Хрест для майбутнього як талісман нової прогресивної віри й Церкви Ісуса Христа?

– Такі запитання виникали і в мене, коли я свого часу взявся детально вивчати довколорелігійні звичаї та обряди не тільки Бессарабії, а й усього православного християнства. І ось що з’ясував. Не тільки іудеї, а й язичники, які змінили їх у ненависті до Христа і християн, доклали зусиль, щоб знищити Божественний пам’ятник страждань, смерті й воскресіння Христа Спасителя. 119 року язичники за велінням Адріана, який вигнав іудеїв з Єрусалима, засипали печеру землею, замостили камінням і спорудили капище.

І лише через 207 років рівноапостольна цариця Єлена, виконуючи наказ свого сина Константина Великого, дісталася Єрусалима, щоб знайти Хрест Господній нашого Ісуса Христа на Голгофі. В іудеїв був звичай закопувати знаряддя страти неподалік місця страти. Єлена розшукала це місце, організувала його розчищення. Але під час розкопок знайшли три хрести і дощечку з написом: «Ісус Назарянин – Цар

Іудейський». Ці слова, як читаємо в Євангелії від Іоанна (Х1Х, 19), за велінням Пілата, правителя Іудеї, були написані над головою Розіп’ятого Ісуса Христа. Однак складно було відрізнити Хрест Господа від інших хрестів, оскільки табличка з написом лежала окремо.

З цієї причини Божественне дерево Хреста Господа залишалося невідомим. Та Бог не допустив, щоб християни замість Хреста Господа віддавали честь хресту розбійника. Перевірку провели просто. Клали по черзі хрести біля жінки з тяжкою хворобою та мертвого. Від одного хреста жінка зцілилась, а мертвий воскрес. Тому й назвали Хрест Животворящим. Рятівний Хрест зараз в Єрусалимі у срібному ковчезі, а частину його цариця відправила своєму синові Константину.

– А що це за історія з босим царем?

– Протягом наступних століть Хрест Господній опинявся в руках противників християнства. Наприкінці 628 року Хрест дістався грецькому царю Іраклію. Дякуючи Богові за велику милість до християн – повернення святині, сам цар із патріархом і народом радісно зустріли Хрест у Константинополі й передали його в Єрусалим. Дійшовши до гори Єлеонської, Іраклій прийняв Хрест на свої плечі, щоб внести його до храму Воскресіння. Тут патріарх Захарій, який супроводив Хрест, сказав цареві, що Син Божий ніс дерево Хреста на Голгофу не в царському вбранні, а йшов, яка смиренний раб.

Розчулений порадою святителя, той зняв царську одіж і взуття й босоніж поніс Животворящий Хрест у храм і поставив його на місце, де він стояв раніше. Відтоді Церква, згадуючи Воздвиження Хреста, прославляє його силу як запоруку перемоги й життя.

– Яка подальша доля Хреста Господнього?

– Його зберігали в Єрусалимі протягом хрестових походів з 1099 до 1245 років, часто виносили до воїнів під час боїв. Потім мусульмани забрали його в Багдад, та згодом Хрест Господній було повернуто в Єрусалим. Нині він цілий. Його частинки роздавалися для освячення по всьому світу. 1681 року одну частинку було доставлено в Москву в Успенський собор. Інша частинка зберігається в Києві у Софійському соборі…

– Чим завершимо сьогоднішню бесіду?

– Традиційним звертанням до правителів країни: «Припиніть війну в Донбасі!» До цього закликає Хрест Гос­подній – талісман Придунав’я.