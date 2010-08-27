26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г.

По слухам и на самом деле

Министерство инфраструктуры последний месяц будоражат многочисленные скандалы, и многие из них непосредственно касаются персоны министра Владимира Омеляна. В чем причина такой информационной активности, попытался объяснить журналистам сам министр. Приводим его точку зрения, изложенную журналистам 16 сентября.

«Война с ветряными мельницами»

В УКРАИНЕ много лет ведется борьба с олигархами. (Нынешними методами с ними можно «бороться» бесконечно. – Авт.) Такие одиозные, как Суркисы, Медведчук и другие, отходят на второй план. На первый фронт вышли другие фигуры. Но результат один: меняется плеяда людей, которые живут за счет страны и фактически разворовывают ее, а страна беднеет. А мы боремся с ветряными мельницами.

Характерная черта наших олигархов – они не умеют работать и выживать в конкурентной среде. Они не умеют созидать, их метод – получать преференции для собственного бизнеса через политические договоренности и за счет этого накапливать капитал.

«Против меня ведутся заказные кампании»

МНЕ рассказывают коллеги и друзья-журналисты, что к ним обращаются с просьбой запустить серию постов против Омеляна. Пост стоит 2000-3000 гривен. Я посчитал, что, если я сам против себя напишу серию постов, получу неплохой дополнительный заработок.

В начале 2016 года была запущена масштабная кампания, когда мы меняли руководство Администрации морских портов (АМПУ). Тогда была большая волна. Но мы сменили руководство АМПУ. И за первые же два тендера государство сэкономило 500 миллионов гривен. При этом ни одной претензии к конкурсам. За это стоило бороться!

Когда мы начали заниматься железной дорогой, я снова стал героем многих публикаций. Рассказывали, что я борюсь за партийный общак, потом – за личные преференции. В итоге экс-глава «Укрзалізниці» Войцех Балчун написал заявление и просто сбежал из страны. Кстати, отчета Балчуна о результатах его работы я в обозримом будущем даже не предполагаю.

Мы заговорили о том, что люди должны летать дешевле. Началась новая кампания. Сначала пошла информация о моем роскошном отдыхе в Турции. Затем о том, что я во время отпуска собираю турецкие авиакомпании, чтобы все передать туркам. Как только опровергаем, новая новость. Ряд СМИ со ссылкой на французский таблоид L’express распространил информацию о том, что моя супруга дизайнер Светлана Бевза якобы заказала дорогостоящий автомобиль Maybach Coupe. Когда мы показали документы, что Maybachа вовсе не было, все промолчали. Теперь появилась информация об элитной недвижимости, в которой проживают Омелян и Светлана Бевза. На своей странице в «Фейсбуке» я открыл все подробности и детали аренды коттеджа. Он не мой, и не надо на меня его вешать.

По моему мнению, цель кампаний очень простая. Поскольку не удается меня замазать в каких-то коррупционных схемах, решили просто выдергивать отдельные факты и, поперчив их, преподнести легковерной публике. Вы спросите, кому это надо? Могу предположить, что в случае с Maybachом заказчиками выступили совладельцы авиакомпании МАУ. Я подозреваю также участие отдельных высокопоставленных лиц, которые заинтересованы в моей дискредитации. Это остается на их совести, я считаю свои действия правильными. Есть уголовное расследование, пока не по мне, а в целом по ситуации с лоукостами. Я воспринимаю это как предупреждение: если не станешь тише и спокойнее – мы найдем на тебя управу. Не найдут, обещаю.

Взаимопонимание и коррупция на УЗ

С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ у нас рабочие взаимоотношения, есть совпадение точек зрения по строительству дорог. В госбюджете на 2018 год запланирована рекордная сумма на это – 44 миллиарда гривен. У нас хорошее взаимопонимание по вопросам морского хозяйства. Недавно премьер в Одессе объявил о создании морской администрации, за что мы боролись год. Снизили портовые сборы. Но, конечно, есть и дискуссии, например, вокруг «Укрзалізниці» (УЗ).

На протяжении года я говорил, что реформы на УЗ нет, состояние дел в компании ухудшается. Все меня убеждали, что есть развитие и достижения. Сейчас очевидно: прогресса нет, и коррупции меньше не стало. Новому главе УЗ Кравцову я сказал: «Понимаю, какое давление на тебя оказывается, но если ты будешь реформировать компанию, готов тебя поддержать во всем. Если увижу те же вещи, что и раньше, только под другими лицами и вывесками, я буду категорически с этим бороться». Сейчас так и работаем. Начало арестов в УЗ лично меня радует. Потому что 10-15 миллиардов гривен ежегодных потерь от коррупции в УЗ – это нижняя планка того, что можно четко доказать.

Балчун вместо того чтобы проводить реформы, профессионально работать и никого не слушать, с самого начала стал хитрить и договариваться с политиками. Его «ловили» то у одного политического босса, то у другого. Он не только не имел «стержня», чтобы четко делать дело, он еще понабирал непонятных людей от разных советчиков. В итоге эти люди были сконцентрированы не на развитии компании, а на ее ограблении. В результате генпрокурор Луценко недавно сообщил, что по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами УЗ сейчас расследуется свыше 90 уголовных дел. А директор НАБУ Артем Сытник сообщал, что расследованием уголовных производств в УЗ занимается целый отдел.

Пригородные перевозки – ахиллесова пята УЗ. Вагоны в пригородных электричках недоцепляют, потому что нечего цеплять. В прошлом году был немецкий кредит, который профукала УЗ. Его направили на дноуглубление акватории Одесского порта. Сейчас ведем переговоры с Германией. Надеюсь, удастся получить от них подержанный подвижной состав, чтобы хоть как-то стабилизировать рынок пригородных перевозок. Заберем все, что дадут. Даже их списанные составы находятся в лучшем состоянии, чем наши после реставрации. Я не уверен, что получится это сделать до конца года. Я понимаю, что люди ездят в нечеловеческих условиях. Мы отчитываемся о ремонте 10 вагонов, а нуждаются в нем тысячи. Мы понимаем реально, что никогда не сможем их заменить при полном отсутствии собственного производства электричек.