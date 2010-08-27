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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что принятый в Украине закон об образовании нарушает право на использование языка национальными меньшинствами. В этой связи он обратился к верховному комиссару ООН по правам человека провести расследование.





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26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г. Манна небесная На днях цвет украинской нации имел возможность ознакомиться с перечнем достижений постмайданной Украины из уст бывшего посла в Украине Джона Хербста, стоявшего у истоков первой цветной революции в нашей самой «незалежной» стране.

ИЗ них первыми были названы социальные лифты «гідності» (Кто-то их видел в реальности? Я что-то даже представить себе не могу, как они выглядят! – Авт.), которые позволили уничтожить профессиональных коррупционеров и сформировали новый класс – молодых еврооптимистов. Правда, мне кажется правильным был бы термин не «уничтожить», а «перелицевать», иначе непонятно, какими это честными трудами младоевро-пеисты успели за столь короткое время нажить целые чемоданы налички. Зато они преданно служат США, дерибанят остатки промышленного потенциала, пропагандируют евровекторность и перспективу «аграрной сверхдержавы». Парламентаризм, пришедший после революции-2014, олицетворяют такие видные личности, как спикер Парубий, пуштун Найем, грантоедка Залищук, антикоррупционер Лещенко и казак Гаврилюк. По мнению Хербста, это именно те ключевые фигуры, которые помогли Украине внедрить реформы в полиции, медицине, образовании, судебной сфере.

Кроме того, бывший посол похвалил украинцев за «энергетическую независимость»…



На эту тему есть повод поговорить подробнее. Оказывается, не зря американский уголек в поту «Южный» «нерабы» в виде толпы топ-чиновников во главе с министром инфраструктуры Омеляном и под присмотром посла США встречали поклонами и хлебом-солью. Как выяснилось, Порошенко загнал «неньку» в угольную кабалу аж на полвека. Украинская компания «Kasbek Tun­duew» подписала с США договор, согласно которому обязалась 49 лет покупать уголь у США по рыночной (нефиксированной) цене.

Как известно, она в полтора раза выше, чем у угля из России и в два раза выше, чем у донбасского сырья. При этом цепкие американцы подстраховались: любой сбой, а тем более отказ согреваться пенсильванским угольком грозит огромными неустойками. Поэтому о газовой формуле «бери – или плати» все сразу забыли, как и о судебных тяжбах с Газпромом. На фоне аппетитов американской компании претензии российского газового монополиста выглядят подарками доброго Деда Мороза. Чудеса коммерческой хватки, продемонстрированные некогда премьером Тимошенко при заключении газового контракта с Газпромом, – детские шалости на лужайке. А некоторые «злобные недоброжелатели» ее за это в тюрьму засадить пытались!



ПРИ этом в контракте прописаны поставки всего 700 000 тонн угля, тогда как украинским ТЭС необходимо в три раза больше. Да и речь идет, как многократно отмечали эксперты, об угле низкого качества, непригодном для ТЭС Украины (им нужен именно российский и донецкий антрацит с 95-97 процентами выгорания, а не с 45-60 процентами) – иначе гарантированна поломка топливных станций.

Но для Порошенко главное сегодня угодить «хозяевам», а дальше – пусть хоть Атлантика замерзнет. Тем более что после торжественной встречи первого судна с черным американским золотом в Одесской области решено строить новые терминалы для американских углеперевозчиков.

При этом как-то не вспомнили, что суточный расход антрацита в Украине – сто тысяч тонн. А это значит, чтобы обеспечить колонию теплом в осенне-зимний период, американцы должны отправлять сюда 356 кораблей в год. Только в сентябре в порту «Южный» предстоит принять еще 6 угольных барж с пенсильванским «черным золотом» – и это в угледобывающей стране, которая еще пять лет назад занимала 1-е место в мире по добыче угля на душу населения. Сбылось пророчество: Бандера пришел, порядок навел.



В ОТВЕТ на заверения директора порта «Южный» Виталия Жуковского, что график работ будет выполняться неукоснительно, посол США Мари Йованович похвалила услужливых «нерабов» и отметила, что данная транзакция является свидетельством доверия, которое возникло в течение трех последних лет между Украиной и США. Еще один пример, как можно совместно и взаимовыгодно сотрудничать. Насчет взаимной выгоды она, конечно, несколько преувеличила. Но, как женщине, ей это простительно.

Да и из Вашингтона донеслись приветственные речи. Как отметил на встрече угольной баржи президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, «сотрудничество компании, «XСoal Energy&Resources» и ПАО «Центрэнерго» – важный шаг для развития украинско-американских торговых отношений». В общем, «Слава Украине – пенсильванским шахтерам слава!».

Ведь каждому свидомому украинцу доподлинно известно, что даже навоз становится лучше, если к нему прислюнявить бирочку с волшебной надписью «Made in USA».



НО и на этом волшебная сказка не закончилась. Хитрованы из США нанесли по гордости украинских «патриотов» очередной сокрушительный удар. Балкер Ocean Ambitious, доставивший в Одессу невероятно дорогой уголь из американского штата Пенсильвания, ныне пришвартован в порту Новороссийска. Данный факт подтверждают сведения сайта marinetraffic.com, занимающегося мониторингом движения морских судов. Сообщается, что Ocean Ambitious покинул одесский порт «Южный» утром 15 сентября, а ровно через пять дней встал на рейд в Новороссийске. Это вызвало шквал негодования со стороны верующих в Запад украинцев. Некоторые даже высказывают теории о том, что США перепродают Киеву втридорога не свой уголь, а российский.

Как заметил один из экспертов, это обычная коммерческая схема, широко применявшаяся в мире, в том числе и в России в 90-х годах, да и сейчас широко используемая. Договор поставки заключается с предприятием-продавцом, но оно может быть посредником, закупающим товар у другого поставщика. Доля транспортных расходов по поставке угля составляет порядка 36 – 38 процентов от его цены. Почему бы не сэкономить на логистических затратах? Вот американцы и экономят. Просто бизнес – ничего личного. Ну а для свидомых украинцев, конечно, более романтично выглядел бы вариант с северным транзитом угля через Аляску, Сибирь и т.д. с прорывом паровоза через свирепую Россию, где диверсанты из ФСБ закладывают под вагоны с углем тротиловые мины.

Одним словом: «Пилите, Шура, пилите, они золотые».

В самом деле, а чем рискуют американцы? Ведь в контракте прописаны огромные неустойки за украинские капризы, а не за американские выкрутасы!

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