26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г.

Скандал

В Одессе ширится волна протестных выступлений. Вслед за акциями общественников, требующих отставки мэра и депутатов горсовета за пожар в детском лагере «Виктория», погубивший трех девочек, сессию облсовета вышли пикетировать медики и инвалиды войны, требующие сохранить коммунальные учреждения «Одесский областной глазной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны» и «Одесский областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны».

Хотели отобрать отремонтированное здание

ВОЗМУЩЕНИЕ ветеранов и медиков вызвал внесенный на повестку дня сессии проект департамента охраны здоровья обл-гос­администрации о прекращении деятельности коммунальных учреждений «Одесский областной глазной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны» и «Одесский областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны» путем их слияния и превращения в коммунальное некоммерческое предприятие «Объединенный госпиталь инвалидов и ветеранов войны». «Под видом декоммунизации, – говорит ветеран войны Александр Бойченко, – чиновники решили заняться элементарным дерибаном. Ведь глазной госпиталь расположен по улице Леонтовича, 2 в центральной части Одессы возле парка имени Тараса Шевченко. А объединенный госпиталь хотят разместить на Фонтанской дороге, 114, где находится госпиталь инвалидов ВОВ».

Медиков глазного госпиталя возмущает еще и то обстоятельство, что забрать у них здание решили после завершенного в декабре прошлого года капитального ремонта, который осуществлялся в дар народу Украины от командования вооруженных сил США при поддержке посольства США в Украине и командования ВМС США по ремонтно-строительным работам. Была полностью заменена крыша госпиталя и отремонтированы все его помещения. Снаружи здание, построенное еще в 1850 году, тоже было полностью отреставрировано. Сейчас в госпитале могут одновременно проходить лечение 110 человек. Ветераны Второй мировой войны, дети войны, а также участники боевых действий на востоке Украины располагаются в комфортных палатах.

Врачи уверены, что на новом месте для пациентов глазного госпиталя сократится число мест. Ведь чиновники говорят, что новые технологии позволят через день-два после операции выписывать пациентов. Но при этом они забывают, что в госпитале делают не только операции. Значительная часть пациентов проходит здесь специализированное физиотерапевтическое лечение, которое в ряде случаев помогает избежать операции. Но адекватный курс медикаментозной терапии требует также значительного времени. Забывают чиновники и о том, что в госпиталь на лечение поступают малоимущие ветераны, организм которых ослаблен из-за недостатка в питании витаминов и белка, значит, реабилитационный процесс у них весьма затягивается. К тому же многие из них проживают в отдаленных селах, где просто не смогут находиться в период реабилитационного процесса под наблюдением врача.

«Спусковой механизм» надо обеспечивать деньгами

ВСПОМИНАЕТСЯ, что нынешняя ситуация возникала и раньше. 18 июня 2008 года в «Рабочей газете» была опубликована статья «Власть тьмы». В ней рассказывалось, как депутаты областного совета без какого-либо тендера решили передать здание и постройки Одесского глазного госпиталя фирме «КИОД-1», обязавшейся подготовить для госпиталя новое помещение, в котором число пациентов должно сократиться более чем в пять раз. После выступления газеты скороспелое депутатское решение было опротестовано прокуратурой Одесской области. В протесте отмечалось, что оно было принято в нарушение требований Конституции Украины, законов Украины «О приватизации государственного имущества», «О временном запрете на приватизацию памятников культурного наследия», «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Согласно пункту 9 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», ликвидация госпиталей для инвалидов Великой Отечественной войны осуществляется лишь по согласованию с Кабинетом министров Украины.

В нынешней пояснительной записке, обосновывающей необходимость объединения госпиталей, чиновники департамента охраны здоровья утверждают, что «изменение организационно-правовой формы учреждений должно стать пусковым механизмом для начала осуществления комплексных меропри­ятий по реализации национальной концепции реформы финансирования системы охраны здоровья». Однако врачи госпиталя инвалидов ВОВ на общем собрании резко осудили создание такого «пускового механизма» и напомнили присутствовавшему в зале директору департамента охраны здоровья Вячеславу Полясному о неудовлетворительном финансировании коллектива. В 2016 году на капитальный ремонт лечебного корпуса госпиталя областной совет выделил пять миллионов гривен, но эти средства так и не поступили на счета медицинского учреждения. Врачи пояснили Полясному, что умеют лечить ветеранов и нуждаются не в формальных организационных решениях, а надежном финансировании лечебного процесса.

…К счастью, депутаты областного совета прислушались к мнению участников протестной акции и проект объединения двух госпиталей был снят с повестки дня сессии.



Одесса.