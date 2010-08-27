26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г.
Автор: Владимир КРЕЩУК.
Скандал
В Одессе ширится волна протестных выступлений. Вслед за акциями общественников, требующих отставки мэра и депутатов горсовета за пожар в детском лагере «Виктория», погубивший трех девочек, сессию облсовета вышли пикетировать медики и инвалиды войны, требующие сохранить коммунальные учреждения «Одесский областной глазной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны» и «Одесский областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны».
Хотели отобрать отремонтированное здание
ВОЗМУЩЕНИЕ ветеранов и медиков вызвал внесенный на повестку дня сессии проект департамента охраны здоровья обл-госадминистрации о прекращении деятельности коммунальных учреждений «Одесский областной глазной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны» и «Одесский областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны» путем их слияния и превращения в коммунальное некоммерческое предприятие «Объединенный госпиталь инвалидов и ветеранов войны». «Под видом декоммунизации, – говорит ветеран войны Александр Бойченко, – чиновники решили заняться элементарным дерибаном. Ведь глазной госпиталь расположен по улице Леонтовича, 2 в центральной части Одессы возле парка имени Тараса Шевченко. А объединенный госпиталь хотят разместить на Фонтанской дороге, 114, где находится госпиталь инвалидов ВОВ».
Медиков глазного госпиталя возмущает еще и то обстоятельство, что забрать у них здание решили после завершенного в декабре прошлого года капитального ремонта, который осуществлялся в дар народу Украины от командования вооруженных сил США при поддержке посольства США в Украине и командования ВМС США по ремонтно-строительным работам. Была полностью заменена крыша госпиталя и отремонтированы все его помещения. Снаружи здание, построенное еще в 1850 году, тоже было полностью отреставрировано. Сейчас в госпитале могут одновременно проходить лечение 110 человек. Ветераны Второй мировой войны, дети войны, а также участники боевых действий на востоке Украины располагаются в комфортных палатах.
Врачи уверены, что на новом месте для пациентов глазного госпиталя сократится число мест. Ведь чиновники говорят, что новые технологии позволят через день-два после операции выписывать пациентов. Но при этом они забывают, что в госпитале делают не только операции. Значительная часть пациентов проходит здесь специализированное физиотерапевтическое лечение, которое в ряде случаев помогает избежать операции. Но адекватный курс медикаментозной терапии требует также значительного времени. Забывают чиновники и о том, что в госпиталь на лечение поступают малоимущие ветераны, организм которых ослаблен из-за недостатка в питании витаминов и белка, значит, реабилитационный процесс у них весьма затягивается. К тому же многие из них проживают в отдаленных селах, где просто не смогут находиться в период реабилитационного процесса под наблюдением врача.
«Спусковой механизм» надо обеспечивать деньгами
ВСПОМИНАЕТСЯ, что нынешняя ситуация возникала и раньше. 18 июня 2008 года в «Рабочей газете» была опубликована статья «Власть тьмы». В ней рассказывалось, как депутаты областного совета без какого-либо тендера решили передать здание и постройки Одесского глазного госпиталя фирме «КИОД-1», обязавшейся подготовить для госпиталя новое помещение, в котором число пациентов должно сократиться более чем в пять раз. После выступления газеты скороспелое депутатское решение было опротестовано прокуратурой Одесской области. В протесте отмечалось, что оно было принято в нарушение требований Конституции Украины, законов Украины «О приватизации государственного имущества», «О временном запрете на приватизацию памятников культурного наследия», «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Согласно пункту 9 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», ликвидация госпиталей для инвалидов Великой Отечественной войны осуществляется лишь по согласованию с Кабинетом министров Украины.
В нынешней пояснительной записке, обосновывающей необходимость объединения госпиталей, чиновники департамента охраны здоровья утверждают, что «изменение организационно-правовой формы учреждений должно стать пусковым механизмом для начала осуществления комплексных мероприятий по реализации национальной концепции реформы финансирования системы охраны здоровья». Однако врачи госпиталя инвалидов ВОВ на общем собрании резко осудили создание такого «пускового механизма» и напомнили присутствовавшему в зале директору департамента охраны здоровья Вячеславу Полясному о неудовлетворительном финансировании коллектива. В 2016 году на капитальный ремонт лечебного корпуса госпиталя областной совет выделил пять миллионов гривен, но эти средства так и не поступили на счета медицинского учреждения. Врачи пояснили Полясному, что умеют лечить ветеранов и нуждаются не в формальных организационных решениях, а надежном финансировании лечебного процесса.
…К счастью, депутаты областного совета прислушались к мнению участников протестной акции и проект объединения двух госпиталей был снят с повестки дня сессии.
Одесса.