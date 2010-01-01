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26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г. Це вас цікавить «Мені виповнилося 55 років. Маю посвідчення громадянина, який постійно проживав або працював на території зони посиленого радіоекологічного контролю. Працював у Вишгородi з 1985 року по 1995. Чи маю право на призначення пенсії із зменшенням пенсійного віку?

Олександр ТКАЧЕНКО.

Херсон».



ШАНОВНИЙ Олександре Андрійовичу! Відповідно до статті 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон), право на пенсію із зменшенням пенсійного віку мають потерпілі від катастрофи, зокрема особи, які станом на 01.01.1993 р. постійно проживали чи постійно працювали не менше чотирьох років у зоні посиленого радіоекологічного контролю. Для таких осіб пенсійний вік зменшується початково на 2 роки та на 1 рік за 3 роки проживання (роботи), але не більше

5 років.

Початкова величина зменшення пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали в зазначеній зоні з моменту аварії по 31 липня 1986 року незалежно від часу проживання або роботи в цей період.

Згідно зі статтею 15 Закону, підставою для визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають або працюють на забруднених територіях, є довідка про період проживання, роботи на цих територіях.

Статтею 65 Закону передбачено, що потерпілим від Чорнобильської катастрофи видаються посвідчення, виготовлені за зразками, затвердженими Кабінетом міністрів України.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2005 р. за № 1566/11846, передбачено, що до заяви про призначення пенсії за віком додаються, зокрема, посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на цих територіях, видана органами місцевого самоврядування.

Враховуючи вищевикладене, Ви маєте право на пенсію за віком на підставі Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із зменшенням пенсійного віку відповідно до статті 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».



Людмила ГРЄБЄННІКОВА, начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві.

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