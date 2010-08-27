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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что принятый в Украине закон об образовании нарушает право на использование языка национальными меньшинствами. В этой связи он обратился к верховному комиссару ООН по правам человека провести расследование.





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26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г. Советы юриста Жизнь рядовых украинцев полна нерешенных проблем, о чем свидетельствуют письма наших читателей. Комментирует их юрист Александр Беляченко.

«Два года мы с мужем жили в райцентре, потом переехали в столицу. Сначала снимали комнату у хозяйки, потом – гостинку. Родители решили нам сделать подарок и купить квартиру. Все свои сбережения на это потратили, да еще в долги залезли, но однокомнатную квартиру нам купили. Справили мы новоселье, думали, заживем с комфортом, цивилизованно. А оказалось, что в нашем доме очень часто отключают горячую воду. У нас маленький ребенок, много приходится стирать, готовить, и без горячей воды вести хозяйство неудобно. Да и мужу, когда он приходит с работы (он механик в автомастерской), хочется принять горячий душ, но такая возможность бывает нечасто. Скажите, в Европе, куда Украина так стремится, тоже подолгу отключают воду? Можно ли как-то повлиять на коммунальщиков, чтобы горячая вода в квартирах не пропадала?

Инесса Томашевская, Киев».



– Уважаемая Инесса! Отключение домов от горячего водоснабжения происходит из-за аварий, а также потому, что коммунальные службы должны производить профилактические работы, во время которых поставка горячей воды прекращается. В столице, по подсчетам экспертов, ежедневно в летний период отключают около 900 домов на срок до двух недель. Конечно, у жильцов это вызывает недовольство. В Европе тоже такие работы проводятся, но там коммунальщики работают более оперативно, а права потребителей надежнее защищены. Например, в Польше горячую воду в домах разрешено отключать не более чем на три дня. В Литве на такие работы дается четыре дня, в Венгрии – пять.

В Украине ремонтные работы иногда затягиваются даже на месяц. Как решается эта проблема? Можно установить бойлер, а можно посылать коллективные жалобы в городскую администрацию, Администрацию президента Украины, в Верховную Раду, и тогда коммунальные службы будут работать эффективнее. Крайняя мера – подать исковое заявление в суд, требуя от коммунальщиков компенсации за причиненные неудобства. Но сначала постарайтесь решить проблему другими методами.



«В нашем райцентре нет никакой работы, а мне срочно нужны деньги. Меня познакомили с женщиной по имени Тамара, которая обещает устроить меня официанткой в бар на Кипре. Но никаких документов Тамара мне не показала. Что вы мне посоветуете?

Светлана, Херсонская область».



– Уважаемая Светлана! Советую вам не иметь дела с Тамарой, скорее всего, эта женщина аферистка или же причастна к торговле людьми. Не исключено, что Тамара работает на черных трансплантологов и подыскивает людей, которые станут бесплатными донорами органов. Недавно в соседней с вами Николаевской области была задержана торговка людьми, которая поставляла проституток в бордели Кипра и Турции. Самых красивых девушек отправляли на Кипр, а живой товар «второго сорта» – в Турцию. За каждую доставленную из Украины девушку в заграничном борделе платили 1500 долларов. Девушек вывозили обманным путем, обещая им работу танцовщицами с оплатой 150 долларов за час. На самом деле, отобрав у заробитчанок паспорта, их заставляли работать проститутками за еду, выпивку и наркотики. Постарайтесь найти работу в Украине, если нет вакансий в вашей области, попробуйте трудоустроиться в Днепре, Киеве, Львове. Если же хотите ехать за границу, обратитесь в серьезную фирму, которая имеет лицензию для оказания таких услуг.



«Видел по телевизору передачу, как живут в Европе пенсионеры. Они путешествуют, летают на воздушных шарах, плавают на яхтах, поют и танцуют в клубах «Для тех, кому за 60». А у нас так живут разве что вышедшие на пенсию министры да депутаты, основная же масса пенсионеров выживают от пенсии до пенсии, считая каждую копейку. Почему такая ситуация? Какой закон нужно принять, чтобы улучшить жизнь пенсионеров?

Иван Дмитриевич Сахно. Чернигов».



– Уважаемый Иван Дмитри­евич! Был только один относительно неплохой для пенсионеров период в новейшей истории Украины – с 2002 по 2004 годы, когда минимальная пенсия увеличилась в два раза. В другие годы пенсионеры не жили, а выживали. За прошедшее после Майдана время основная масса наших пенсионеров, с учетом инфляции и роста цен, стала беднее в два с половиной раза. Причины такой ситуации – падение экономики, война в Донбассе и антинародная политика, проводимая под диктовку Международного валютного фонда. Сейчас средняя пенсия в Украине ― одна из самых низких в Европе. Согласно международным нормам, пенсия должна составлять не менее 40 процентов от зарплаты (в некоторых странах пенсия достигает

60 процентов). Но в Украине пожилые люди, выйдя на пенсию, получают всего 27 процентов от зарплаты. На такие деньги хлеба вдоволь не поешь, на каком там воздушном шаре летать!

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