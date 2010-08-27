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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что принятый в Украине закон об образовании нарушает право на использование языка национальными меньшинствами. В этой связи он обратился к верховному комиссару ООН по правам человека провести расследование.





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26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г. Ваше здоровье «Из-за самолечения в Украине ежегодно умирают сотни людей», – считает врач-валеолог Ирина ДИДЕНКО. – ИРИНА Сергеевна, из Винницкой области пишет Галина Р.: «В чоловіка був геморой. Хтось із знайомих порадив йому пити розведений водою бензин і робити свічки із сирої картоплі. Три місяці отак чоловік «лікувався», а користі ніякої, все гірше ставало. Син повіз його до Києва, і там встановили, що у чоловіка рак... Лікарі кажуть, що втратили ми багато часу через оті «керосинові рецепти»...

– К сожалению, это типичная ситуация для нашей страны. Институт Горшенина, проведя соцопрос, выяснил, что в Укра­ине треть населения в случае болезни лечится самостоятельно. Только 40 процентов обращаются в государственные лечебные учреждения.

– Как вы объясните такую ситуацию?

– По данным соцопросов, почти 70 процентов граждан Украины недовольны уровнем медицинского обслуживания. Да и денег немалых требует каждый визит к врачу – в среднем одно посещение поликлиники или больницы, с учетом стоимости лекарств и анализов, обходится почти в

200 гривен. Вот почему многие считают, что дешевле заняться самолечением.

– Но ведь это очень опасно. У вас есть статистика, сколько в Украине погибает людей из-за самолечения?

– Такой статистики нет по нашей стране, но есть аналогичные данные по Великобритании. Там в течение года более

600 человек умирают от последствий самолечения. Могу привести поучительный пример. Некая Наталья Романовна П., встретив интересного мужчину, занялась своей внешностью. Кто-то ей посоветовал для омолаживания организма пить перекись водорода… Несколько дней она так «омолаживалась» и попала в реанимацию. Если это вещество принять внутрь – отравитесь, потому что для слизистой внутренних органов перекись водорода опасна.

В Сумской области 67-летний мужчина болел сахарным диабетом второго типа. Эндокринолог, поставившая этот диагноз, дала больному правильные рекомендации: строгая диета и активные занятия физкультурой. Но мужчине посоветовали… лечить диабет натираниями скипидара! Через два сеанса такого «лечения» этот человек с инфарктом попал в больницу, а после выписки у него обнаружили тяжелую экзему.

– Элла Сотникова из Одессы пишет, как по совету знакомых «лечился» ее дядя. У него был сахарный диабет второго типа, а ему посоветовали лечиться… в сауне! После первого сеанса дядю забрала «скорая»…

– Таких примеров масса. Поражает доверчивость и медицинское невежество многих наших современников. Начитавшись сомнительных рецептов, наслушавшись соседей и родственников, люди геморрой «лечат» битыми кирпичами с чесноком или огурцами; для профилактики рака пьют отвар чистотела или спиртовую настойку мухоморов.

– Кстати, о чистотеле. Наш киевский читатель Петр Фаддеевич Торбохват, по совету знакомых, пьет отвар чистотела.

– Настоятельно не рекомендую это делать. Чистотел содержит несколько сильных алкалоидов, гликозиды, флавоноиды, эфирные масла. Этим и объясняется, что при местном применении он выжигает бородавки и папилломы, избавляет от угрей. Но прием чистотела внутрь может привести к тяжелому отравлению.

– Зоя Л. из Харькова пишет, что пила по полстакана препарата из чистотела в день, но «резко упало артериальное давление, и вынуждена была прекратить».

– Ваша читательница, скорее всего, отравилась. Симптомы отравления: ослабление или остановка дыхания, резкое падение артериального давления, диарея, рвота, аритмия, тахикардия, нарушение сознания, судороги.

– Ирина Нижник из Броваров Киевской области где-то вычитала, будто чай из омелы лечит рак…

– Омела белая в народной медицине традиционно используется для лечения рака. Это растение с легкой руки некоторых авторов называется «убийцей раковых клеток». Но никаких научных подтверждений эффективности омелы против рака нет. Зато есть риск получить серьезное отравление, принимая настойку омелы или заваривая ее как чай.

– Вернемся к теме лечения при помощи сауны. «Поможет ли горяча баня при хроническом бронхите?», – спрашивает читатель из Чернигова Александр Ефименко.

– Баня полезна только здоровым людям. Она противопоказана при гриппе, пневмонии, воспалении почек, гайморите, отите, менингите, а также при гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, варикозном расширении вен, тромбофлебите, бронхиальной астме, нарушениях мозгового кровообращения, сахарном диабете.

Горячий воздух вызывает не только перегревание организма, но и спазм дыхательных путей, что может привести к удушью. Не занимайтесь самолечением, оно разрушает организм, вызывая аллергии и отравление, отнимая драгоценное время. Обращайтесь к врачу, которому доверяете.

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