26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г.

Самоврядування

Запорізька область серед лідерів зі створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Активну роль у цьому процесі відіграють журналісти ЗМІ. Саме для них у рамках проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» було проведено дводенний тренінг, під час якого йшлося про енергозбереження та енергоефективність власного житла. Чимало цікавих відомостей отримано і для широкого загалу.

Ефективний інструмент

ЯК НАГОЛОСИВ старший консультант з юридичних питань проекту USAID Дмитро Левицький, співвласники багатоквартирного будинку мають розуміти, що створення ОСББ нічого не змінює. Це лише інструмент, і ним треба скористатися. Бо ОСББ на сьогодні найефективніша модель управління спільним майном багатоквартирного будинку. Головна перевага ОСББ – співвласники самостійно вирішують, що необхідно робити в їхньому будинку, визначають бюджет робіт, контролюють їхнє виконання, збирання й витрачання спільних коштів.

Інакше кажучи, відмовитися від послуг попередньої обслуговуючої організації, знайти іншу, що вас влаштовує, або

подбати про самозабезпечення утримання будинку. Таким чином одним пострілом ви вбиваєте кількох зайців. По-перше, отримуєте доступ до своїх інженерних систем і здійснюєте налаштування індивідуального теплового проекту. Про це вам краще розкажуть технічні спеціалісти. По-друге, забезпечуєте належний контроль за станом загальнобудинкових мереж. По-третє, що дуже важливо, – це контроль над власними фінансами. ОСББ – юридична особа зі своїми банківським рахунком, правлінням, ревкомісією. Тобто це на сьогодні найефективніший механізм контролю за витрачанням коштів співвласників.

Як краще зберегти тепло?

ЗРОСТАННЯ тарифів змушує співвласників багатоквартирного будинку замислитися над питаннями енергозбереження та енергоефективності власного житла. Оскільки впливати на тарифну політику ми не можемо, то слід хоча б навчитися витрачати менше. Як це зробити, не докладаючи фінансових зусиль? Як мінімум, менше споживати. Звикли лити воду під час купання та миття посуду – навчіться користуватися нею розумно. Досі не вимикаєте електроприлади з розеток – почніть уже сьогодні. Звільніть батареї від меблів та декору, встановіть жалюзі або короткі штори.

Для досягнення більш суттєвих результатів у царині економії необхідно впроваджувати в будинках енергоефективні заходи, що передбачають використання меншої кількості енергії пiд час організації належного рівня енергетичного комфорту в приміщенні й будівлі. Серйозним кроком для досягнення поставленої мети в будинках із централізованим опаленням є встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП) та балансування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання.

Що це дає? Можливість регулювати кількість і температуру гарячої води (теплоносія), що подається через труби та батареї для забезпечення комфортної температури в приміщенні залежно від температури зовнішнього повітря. Належну якість води, що не містить хвороботворних бактерій, не забруднює труби й батареї. Контроль за параметрами гарячої води на вході до системи опалення, відповідність її температури й тиску нормативам. Облік спожитої теплової енергії з допомогою лічильників.

Як наголосив старший технічний консультант проекту Олексій Соломаха, найкращий ефект досягається за комплексного розв’язання проблеми. Тому, окрім ІТП, обов’язково треба забезпечити утеплення зовнішніх стін, покрівлі, перекриття неопалюваних горищ та підлоги першого поверху. Клаптикове утеплення окремих квартир не можна вважати енергоефективним заходом, адже не лише порушує норми, а й може зав­дати шкоди конструкціям будинку й недовго послужити. А от комплексне утеплення всього будинку дасть можливість майже вдвоє скоротити витрати на тепло.

Безперечно, передбачається реконструкція вікон і дверей. Зменшити втрати тепла через вікна можна двома способами: ущільнити ті, що вже є, або встановити нові, енергоощадні.

Читачі можуть зауважити, що все це передбачає витрату чималих коштів. А де їх сьогодні взяти? Щоб стимулювати населення до впровадження енергоефективних заходів, уряд запровадив програму державної підтримки енергозбереження. Вона передбачає відшкодування частини суми кредитів (до 40 відсотків), залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів. Крім того, місцеві органи влади (так це робиться в Запоріжжі й області. – Авт.) компенсують оплату відсотків за користування кредитами.

Не тільки почули, а й побачили

У РАМКАХ семінару-тренінгу відбувся прес-тур до компанії «Хенкель Баутехнік Церезит», яка працює в Запоріжжі. Її технічний консультант Сергій Мірошник провів для журналістів майстер-клас під назвою «Як правильно утеплювати будинок». Ми змогли наживо побачити весь процес утеплення будинку, а також прийоми махлювання деяких «майстрів», котрі заради наживи не дбають про якість. Цікавими були й відвідини ОСББ «Республіканська, 98» у Заводському районі. Голова цього об’єднання, ініціативна й натхненна жінка Марія Федорівна Петкова, повідала історію створення одного з перших у Запоріжжі ОСББ на початку 2011 року, показала результати роботи співвласникiв будинку.

Цей двоповерховий 16-квартирний будинок на два під’їзди спорудили господарським способом завод «Запоріжсталь» і його трудівники ще 1958 року. Коли до батьківської хати повернулася Марія, щоб доглянути за старенькою матір’ю, то вирішила відродити ту атмосферу, яка панувала в часи її дитинства. І запропонувала створити ОСББ. Відгукнулися лише по­одинокі мешканці. Але поступово ситуація змінилася на краще. І сьогодні не впізнати відновлений історичний будинок. Спільними зусилля людей впровадили низку енергоефективних заходів, залучивши для цього кошти урядової програми «Теп­лі кредити». Утеплили будинок плитами з пінополістиролу, встановили індивідуальний тепловий пункт, замінили вікна в під’їздах на енергоефективні, а також дах, сантехнічні мережі. На прибудинковій території чистота й затишок. З’явилися економні ліхтарі, дитячий спортивний майданчик, красиві лавочки і квітники. Та головне, що витрати на теплопостачання зменшились удвоє. Наочний приклад спонукав співвласників іще 10 із 16 подібних будинків кварталу створити ОСББ.



Запоріжжя.