26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г.

«Хотя правительство не устает обещать, что территориальная и школьная реформы обернутся для страны большими плюсами, мы уже получаем от них сплошные минусы», – считают читатели «Рабочей газеты» из Херсонской области.

«Не доводите дело до бунта»

– ПЕДАГОГИ радовались, когда в Чаплинском ра­йоне начали создавать объединенные территориальные громады (ОТГ), – рассказывает председатель Чаплинского райкома профсоюза работников образования Евгений Поляков. – Они надеялись, что новые ОТГ, в отличие от районных властей, будут выделять больше средств хотя бы на самые неотложные нужды. Но из школ всех без исключения ОТГ района сейчас поступают жалобы на незаконное урезание выплат. В частности, секретарей и школьных библиотекарей переводят на полставки. С библиотекарей сняли надбавку за особые условия труда (до половины должностного оклада), а учителей лишают положенных им надбавок за внедрение ин­клюзивного образования. Директорам школ почему-то за­претили выдавать командировочные, и теперь на семинары и конференции в районный либо областной центр им нужно ездить за свои кровные. При этом их еще и запугивают: мол, будете возмущаться, поговорим с вами по-другому.

И педагоги понимают, что это не пустая угроза. Ведь, согласно новому закону об образовании, директора и педагоги будут работать по контракту. Больше шести лет руководить школой будет невозможно. Эти моменты вроде бы несут антикоррупционные плюсы и улучшают контроль за подбором кад­ров. Но в то же время педагоги попадают в полную зависимость от тех, кто будет визировать эти контракты. И вряд ли их подпишут со строптивцами, имеющими собственное мнение, с директорами, мешающими открытию чьего-то магазина или передаче территории выгодному для чиновника застройщику. А пока профсоюзные работники пытаются убедить советы ОТГ изменить отношение к учебным заведениям и прекратить экономию на доплатах, определенных законом. Если убеждения не помогут, последуют обращения в суд, акции протеста.

Социалку и образование обрекли на усекание

КОНЕЧНО, центральная власть понимала, что, свалив социалку и образование на местные бюджеты, она обрекает ОТГ на сокращение этой сферы, так как большинство местных бюджетов не сможет самостоятельно ее содержать в прежнем объеме. Перед началом учебного года начальник облуправления образования Евгений Криницкий сообщил на заседании коллегии Херсонской облгосадминистрации, что на весь отопительный сезон учебным заведениям области требуется около 9,5 тысячи тонн твердого топлива. И на весь отопительный сезон им были обеспечены только 30 процентов учебных заведений. Не хватало и 70,9 миллиона гривен на зарплату технического персонала учебных заведений. Из облгосадминистрации направлены очередные письма Министерству финансов Украины и Министерству образования и науки Украины о выделении стабилизационной дотации Херсонской области на оплату труда технических работников учебных заведений.

Тяжелая ситуация с подвозом детей в школы сложилась в Ивановском районе.

– Есть села, где нужно подвозить одного или двух учеников, – говорит глава Ивановской райгосадминистрации Сергей Довбня. – Чтобы забрать детей, школьный автобус должен наматывать много километров. И получается, что некоторым детям приходится долго ждать его или же просыпаться в 6 часов утра, чтобы попасть в 8.30 в школу. В бюджете района нет средств для покупки микроавтобуса, чтобы разгрузить основной и организовать отдельный подвоз небольших групп детей в школы. По этому поводу я попросил главу Украинского сельского совета рассмотреть вопрос о покупке микроавтобуса для подвоза детей. Оказалось, что он уже выносился на сессию Украинского сельсовета, но депутаты не поддержали его.

Для чиновников Горностаевского района стало полной не­ожиданностью известие, что с началом нынешнего учебного года жители села Заводовка массово отказываются отпускать детей в местную школу, так как мост, соединяющий две части села, пришел в аварийное состояние. Когда журналисты обратили внимание чиновников на эту проблему, те стали сетовать на инертность селян, которые вовремя не сообщили, что мост стал опасен. Начальник отдела образования Горностаевской райгосадминистрации Валентина Кацевич позаботилась, чтобы учеников, «отрезанных» от школы аварийным мостом, начал ежедневно подво­зить на занятия автобус.

А чиновникам – надавать по попе

ЗАШЕВЕЛИЛСЯ и совет Горностаевской ОТГ, в которую вошла Заводовка.

– Для ремонта моста начали подвозить щебень, его необходимо десять КамАЗов, – говорит заместитель главы Гороностаевской райгосадминистрации Татьяна Ющенко. – Сейчас проблема решается объединенными усилиями местной ОТГ и представителей района.

Странно, что данная неприятность совпала с территориальной реформой, во время которой «столицей» для Заводовки стала расположенная в двенадцати километрах Горностаевка...

С 1 сентября резко сократился прием детей в дошкольные учебные заведения Каховки из Любимовки, Малокаховки и Васильевки. Произошло это потому, что с родителей сельских малышей, посещающих детсады города, начали требовать стопроцентную оплату стоимости питания ребят. Исключение делается лишь для родителей, официально работающих в Каховке и платящих налоги в городской бюджет. Каховчане сейчас оплачивают только 60 процентов стоимости питания в детсадах. А с нового года эту плату собираются уменьшить до 50 процентов.

– О данной проблеме мы сообщили Любимовскому поселковому, Васильевскому и Малокаховскому сельским советам, – говорит начальник отдела образования Каховского горсовета Михаил Гончар, – когда Государственная аудиторская служба указала на нецелевое использование средств городского бюджета на содержание детей из Каховского района. Отказать им в предоставлении дошкольного образования не имеем права по закону, однако кто-то должен нам компенсировать затраты на эти цели. Поскольку органы местного самоуправления района не захотели участвовать в компенсации, на заседании исполкома горсовета принято неприятное для сельских жителей решение.

Самое отвратительное в том, что стопроцентное питание в городских детсадах теперь вынуждены оплачивать и многодетные, и малообеспеченные семьи, проживающие в сельской местности.

…Горько иронизируя по поводу создавшейся ситуации, каховчане советуют ради заработка занять в детсадах малышню из сельской местности выполнением каких-нибудь простейших заказов. Например, изготовлением коробочек. Инициаторам реформ, заводящих село в тупик, каховчане предлагают надавать по попе, а затем отправить на вольные хлеба. Пока же «перемены» довели до того, что 75 процентов выпускников Херсонщины стремятся покинуть родные места. Остаются в основном выпускники со средним баллом. По-старому это «двойки» и «тройки»… Вот она, истинная оценка реформ.



Херсонская область.