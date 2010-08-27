26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г.

Украинские каратисты среди лидеров

ШЕСТЬ членов национальной сборной находятся в топ-10 обновленных рейтингов WKF в своих весовых категориях. Причем все в категории кумитэ.

Среди женщин наибольшего успеха добилась Анита Серегина (до 61 кг), занима­ющая первую строчку, Анжелика Терлюга (до 55 кг) – третья, Анастасия Степашко (свыше 68 кг) – четвертая, а Екатерина Крива (до 50 кг) – шестая.

У мужчин Станислав Горуна (до 75 кг) расположился на четвертом месте, а Валерий Чеботарь (до 84 кг) – на шестом.



Финалы будущего

ЕЩЕ в разгаре еврокубковые баталии сезона 2017/2018, а UEFA уже определился с местом проведения финальных матчей еврокубков сезона 2018/2019.

Финал Лиги чемпионов состоится в Мадриде (Испания) на новом стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано».

Главный матч Лиги Европы примет Олимпийская арена в Баку (Азербайджан).

Победители этих двух турниров поведут борьбу за Суперкубок UEFA на стадионе «Бешикташа» в Стамбуле (Турция).

Финал женской Лиги чемпионов состоится в Будапеште (Венгрия).

Напомним, что финал самого престижного европейского клубного турнира сезона 2017/2018 пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Но, к сожалению, нам в этот день не придется болеть за украинский клуб.