Акценты дня

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что принятый в Украине закон об образовании нарушает право на использование языка национальными меньшинствами. В этой связи он обратился к верховному комиссару ООН по правам человека провести расследование.





Архив

« Октябрь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Консервативные баски

26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г. Представляем соперника После неудачи в стартовом матче Лиги Европы с «Эстерсундом» луганская «Заря» попытается реабилитироваться на выезде с «Атлетиком» из Бильбао. КЛУБ из Басконии основан в 1898 году. В Примере выступает с 1928 года и ни разу не покидал высший испанский дивизион. Уже в 1929 году «Атлетик» завоевал золотые медали под руководством английского тренера Фрэда Пентлэнда. Первая треть ХХ века – самый успешный период в истории «Атлетика». В 1931 году даже «Барселона» уступила «баскам» с громадным счетом 1:12.

После Второй мировой войны «Реал» и «Барселона» начали усиление состава легионерами, причем часто действовали незаконными методами, в то время как «Атлетик» сохранял состав исключительно из воспитанников местной академии. Но это не помешало ему стать обладателем золотого дубля в сезоне 1955/1956, когда клуб располагал легендарной атакующей линией: Сарра, Панисо, Рафа, Венансио и Гаинса. Однако после этого последовал некоторый застой, и команда балансировала в середине турнирной таблицы. Единственным успехом стал финал Кубка УЕФА 1977 года, где баски уступили «Ювентусу» по правилу мячей, забитых на выезде.

В 1981 году главным тренером стал Хавьер Клементе, которому удалось построить одну из самых успешных команд за всю историю. В первый же сезон он привел команду к 4-му месту в Ла Лиге. В 1983 году «красно-белые» выиграли чемпионат, в следу­ющем сезоне оформили «золотой дубль». В 1985 и 1986 годах баски финишировали, соответственно, третьими и четвертыми. После этого эпоха Клементе завершилась. А приглашение таких успешных тренеров, как Анхель Ирибар, Ховард Кендалл, Юпп Хайнкес, Хавьер Ирурета и даже последующее возвращение Клементе, не смогло вернуть былой успех.

В середине 90-х годов «Атлетик» вновь стал крепким коллективом, способным бороться за чемпионство; более того, команда под руководством Фернандеса завершила сезон-1998 на втором месте. Но вскоре клуб из Бильбао вновь оказался среди середняков чемпионата. Начало нового века стало самым неудачным за все время существования клуба.

С 2005 года клуб трижды мог вылететь в Сегунду, но чудесным образом оставался на плаву. Сезон 2009/2010 стал глотком свежего воздуха для команды и ее болельщиков. Впервые за долгие годы «красно-белые» оказались в верхней части турнирной таблицы, к тому же участвовали в Лиге Европы. Футбольный рассвет наступил с приходом на тренерский мостик Марсело Бьелсы. В

2012 го­ду «Атлетик» вышел в финал Лиги Европы и Кубка Испании. Следующий сезон не задался, и Бьельса покинул команду, а в нее возвратился тренер Эрнесто Вальверде, который по итогам сезона 2013/2014 обеспечил клубу участие в Лиге Чемпионов. Здесь на групповом этапе команда заняла 3-е место и попала в плей-офф Лиги Европы, но на стадии 1/16 финала проиграла по сумме двух матчей «Торино». В финале Кубка Испании 2014/2015 баски уступили «Барселоне», но в матчах за Суперкубок взяли реванш у каталонцев (4:0 и 1:1).

В прошедшем чемпионате Испании «Атлетик» занял 7-е место, а лучшим бомбардиром стал 36-летний ветеран Адуриц (16 мячей).

Клуб известен своей консервативной политикой, используя в основном местных футболистов. Это, с одной стороны, вызывает критику, с другой – является предметом гордости. Ныне в команде лишь один иностранец – 23-летний французский защитник Ляпорт. Суммарная стоимость футболистов, по данным немецкого портала transfermarkt.de, составляет 170 миллионов евро. Лидеры команды, помимо Адурица и Ляпорта, «опорник» Итурраспе, вингеры Сусаета и Муньяин. Возглавляет «басков» местный наставник Хосе Сиганда. То, что «Атлетик» не потратил ни гроша за два с половиной месяца трансферного окна, не должно удивлять. Клуб работал лишь в одном направлении – возврат принадлежащих ему футболистов из аренд. Среди последних отметим полузащитников Весгу и Акече, добившихся прогресса в «Хихоне» и «Кадисе». Из потерь выделим уход многолетнего голкипера и капитана Ираисоса («Жирона») и Лопеса («РайоВальекано»).

Нынешний чемпионат «Атлетик» начал «ни шатко ни валко» с 8 очками после 6 туров в середине турнирной таблицы. В первом поединке нынешней Лиги Европы испанский клуб расписал безголевую «мировую» с «Гертой» в Берлине.

Что касается соперничества с украинскими командами, то баски пересекались с «Шахтером» в рамках группового раунда Лиги чемпионов осенью 2014 года. Поединок во Львове завершился минимальным поражением хозяев 0:1, а в Бильбао была зафиксирована ничья – 0:0.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия