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26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г. Выставки У каждого художника есть свой внутренний мир, есть вещи, которые понятны только ему одному, есть свое мировоззрение, иллюзии и нераскрытые тайны… Творческая группа «Арт-Хотин» с Буковины в составе Михаила Кириленко, Ивана Кириленко и Валентины Козяр приоткрыла завесу своих художественных замыслов в киевском Завальном арт-центре и предоставила зрителям возможность самим найти ключ к пониманию выставленных картин.

ТРИ представленных художника несколько лет ищут ответы на простые и вечные жизненные вопросы: о любви, верности и красоте. Их философские работы словно нерешенное уравнение со многими неизвестными.

Отличительным стилем всей авторской группы художников является работа с цветом. Они легко передают символические образы через всю гамму окружающей живописной палитры. От этого их картины наполняются эмоциями, желаниями и чувствами.

Творческая группа «Арт-Хотин» была создана в 2010 году и за короткое время громко заявила о себе как о настоящих мастерах своего дела. Они не раз становились участниками всеукраинских и международных арт-фестивалей, выставок, а также симпозиумов. Их картины пользуются популярностью не только на родине, но и за ее пределами, пополняя частные коллекции

настоящих ценителей современной живописи.

Михаил Кириленко – один из основателей первой художественной школы на Буковине в городе Хотин, родился в 1949 году в Одесской области, где получил образование на художественно-графическом факультете. Достойными продолжателями творчества этого мастера являются его сын Иван Кириленко и ученица Валентина Козяр, которые работают в манере учителя.

Считается, что хорошая живопись как хорошая музыка, где одна нота – ничто, но интуитивно найденная последовательность и соотношение нот и звуков создают ее гармонию. Такое сравнение можно отнести и к творческой группе «Арт-Хотин», все картины которой предстают перед зрителем как целое музыкальное произведение, способное заставить чувствовать и думать.

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