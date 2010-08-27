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Выпуск № 109 от 26 сентября 2017 г.
 
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   Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Нераскрытые тайны живописцев

Нераскрытые тайны живописцев
26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г.

Выставки

У каждого художника есть свой внутренний мир, есть вещи, которые понятны только ему одному, есть свое мировоззрение, иллюзии и нераскрытые тайны… Творческая группа «Арт-Хотин» с Буковины в составе Михаила Кириленко, Ивана Кириленко и Валентины Козяр приоткрыла завесу своих художественных замыслов в киевском Завальном арт-центре и предоставила зрителям возможность самим найти ключ к пониманию выставленных картин.


ТРИ представленных художника несколько лет ищут ответы на простые и вечные жизненные вопросы: о любви, верности и красоте. Их философские работы словно нерешенное уравнение со многими неизвестными.
Отличительным стилем всей авторской группы художников является работа с цветом. Они легко передают символические образы через всю гамму окружающей живописной палитры. От этого их картины наполняются эмоциями, желаниями и чувствами.
Творческая группа «Арт-Хотин» была создана в 2010 году и за короткое время громко заявила о себе как о настоящих мастерах своего дела. Они не раз становились участниками всеукраинских и международных арт-фестивалей, выставок, а также симпозиумов. Их картины пользуются популярностью не только на родине, но и за ее пределами, пополняя частные коллекции
настоящих ценителей современной живописи.
Михаил Кириленко – один из основателей первой художественной школы на Буковине в городе Хотин, родился в 1949 году в Одесской области, где получил образование на художественно-графическом факультете. Достойными продолжателями творчества этого мастера являются его сын Иван Кириленко и ученица Валентина Козяр, которые работают в манере учителя.
Считается, что хорошая живопись как хорошая музыка, где одна нота – ничто, но интуитивно найденная последовательность и соотношение нот и звуков создают ее гармонию. Такое сравнение можно отнести и к творческой группе «Арт-Хотин», все картины которой предстают перед зрителем как целое музыкальное произведение, способное  заставить чувствовать и думать.

 

Автор: Геннадий НАЗАРОВ
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