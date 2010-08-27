26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г.

Премьер-лига

Минувшая неделя и 10-й тур чемпионата Украины преподнесли сразу три разноплановые сенсации.

Первая – неприятная

ОНА грянула в Кропивницком. Уже после отсутствия Срны в матче 9-го тура против «Черноморца» поползли слухи, что он уличен в приеме допинга. И вот перед игрой с «Зиркой» стало известно: у Дарио действительно была взята положительная допинг-проба в весенней части Украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2016/2017.

Капитан «Шахтера» подтвердил это неприятное известие: «18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат.

Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях.

Сейчас я занимаюсь сбором и анализом информации относительно возможного источника появления препарата и полно­стью сотрудничаю по данному вопросу с НАДЦУ. С целью концентрации на моей защите и необходимости убрать чрезмерное внимание к команде я принял решение приостановить свои выступления до того момента, пока юридические процедуры не будут завершены».

Какими будут дальнейшие решения ФФУ и УЕФА, покажет время, но пока «горнякам» придется обходиться без своего бессменного лидера.

Вторая – странная

ЭТА сенсация свалилась на головы болельщиков «Мари­уполя»: накануне игры с «Александрией» команду покинул главный тренер Александр Севидов. Это особенно удивительно на фоне того, что «Мариуполь» сейчас уверенно держится в первой шестерке. Правда, позиция его пока не понятна. По версии УПЛ, клуб находится на пятом месте, так как ему не засчитана техническая победа над «Динамо». По версии большинства спортивных сайтов – на третьем.

«Меня не уволили: я разорвал контракт по обоюдному согласию и действительно покинул Мари­уполь. У меня возникли некоторые разногласия на стратегическое развитие клуба с новыми руководителями. Поэтому я уже не работаю в Мариуполе», – пояснил Севидов.

Насколько это соответствует действительности, станет известно позже, но на матч с «Александрией» мариупольцев вывел новый главный тренер – Александр Бабич.

Третья – ожидаемая

ВО ВСЯКОМ случае таковым этот факт был для меня: «Динамо» на родном стадионе имени Валерия Лобановского при пустых трибунах сыграло нулевую ничью с командой-сенсацией начала чемпионата – «Вересом». Все негативное, что в предыдущих играх наблюдалось в первом тайме, на сей раз распространилось и на второй.

Героями этого противостояния стали оба вратаря Коваль и Бандура, неоднократно выручавшие свою команду.

«Сегодня получилась тяжелая вязкая игра. Игра, как говорится, до гола. К сожалению, мы этот гол не забили. Имели несколько прекрасных моментов в первом и втором таймах, но не смогли их реализовать. У соперника также были моменты, но в них нас спас Максим Коваль. По отношению и настрою вообще никаких проблем не было, мы хотели играть, но играть со зрителями. Мы не так много матчей сыграли у себя дома, но 20 процентов поединков, если взять в общем, мы играем без зрителей. Кому этот футбол нужен? Для меня это не понятно. К сожалению, эта тенденция, как я знаю, продолжается. Тяжело выходить, когда пустой стадион и нет поддержки наших болельщиков», – сказал наставник киевлян Александр Хацкевич.

Справедливости ради следует отметить, что шансов на победу у динамовцев было больше. Только следовало бы Мбокани (и не только) попадать из убойных положений, а судье назначать явный пенальти за игру рукой. Но что было, то было. А шансы в турнирную таблицу очков не добавляют.

И еще в заключение: этот тур стер последний ноль в таблице – «Сталь» впервые сыграла вничью. Кстати, ничья стала самым популярным исходом противостояний (пять из шести), хотя мирными события на полях не были. А в Кропивницком и на трибунах, где вновь «зажигали» донецкие фаны.



Результаты матчей 10-го тура:

«Зирка» – «Шахтер» 2:4

(Эль Амдауи; Рассадкин/Феррейра – 2; Марлос, Коваленко)

«Динамо» – «Верес» 0:0

«Сталь» – «Олимпик» 1:1 (Месхи/Беленький)

«Мариуполь» – «Александрия» 1:1 (Яворский/Грицук)

«Ворскла» – «Заря 1:1 (Коломоец/Опанасенко)

«Карпаты» – «Черноморец» 1:1 (Гладкий, с пенальти/Хобленко)



Расписание матчей 11-го тура:

30 сентября

«Олимпик» – «Мариуполь» 14.00

«Александрия» – «Зирка» 17.00

1 октября

«Черноморец» – «Ворскла» 14.00

«Верес» – «Сталь» 17.00

«Шахтер» – «Карпаты» 17.00

«Заря» – «Динамо» 19.30