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26.09.2017 , № 109 от 26 сентября 2017 г.
Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
События
Ну не все, а только из 16 стран приедут в Киев на I Международный фестиваль кукольных театров «PuppetUp!» Новый форум, основанный в юбилейный (90-й) год Киевского академического театра кукол, должен стать настоящим семейным праздником. В его программе 26 спектаклей для всех – от мала до велика.
НАЧНЕТСЯ «PuppetUp!» с яркого зрелища – театрализованного шествия от Европейской площади до Контрактовой. Его участником может стать любой ребенок и взрослый, пришедший на Европейскую к 18 часам, желательно со своей любимой куклой. А на Подоле всех ждет торжественное открытие фестиваля и красочное ночное шоу, подготовленное коллективом театра «Легенда о Киеве». Зрители встретятся с легендарными (Кий, Щек, Хорив, Лыбедь), сказочными (Котигорошко) и историческими персонажами. И не только.
Впрочем, начнется действо раньше
18 часов. Уже с утра в «Замке на горе» (так называют свой театр киевские кукловоды) пройдут спектакли болгарского, армянского и белорусского театров.
– Мы не случайно выбрали датой открытия «PuppetUp!» 30 сентября – День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, – рассказала директор – художественный руководитель театра Ирина Черникова. – Хотим, чтобы наш фестиваль вселил во всех веру, надежду, любовь и придал мудрости. В этот день в городских парках с 12 до 15 часов будут работать социальные площадки, где посетители смогут весело провести время и стать зрителями (причем бесплатно. – Авт.) на спектаклях различных киевских коллективов. Наш театр покажет свои работы в парках Победы, «Нивки» и «Наталка». В Мариинском парке выступит детский театр «Мюзик Холл», на Почтовой площади – студия «ArtPodil». Порадуют своими работами и студенты Академии эстрадного и циркового искусства в Деснянском парке, театрального института – в парке Шевченко и парке Интернационалистов.
По словам Ирины Александровны, на все фестивальные спектакли цены на билеты будут от 30 до 100 гривен. Существенные льготы предусмотрены для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и воинов АТО.
По уверению вице-президента Украинского центра Международного союза деятелей театров кукол «УНИМА-Украина» Валентина Фетисова, все деньги от продажи пойдут на развитие кукольных театров страны: «Это необходимо, ведь мы находимся на передовом рубеже в борьбе за сердца и души детей».
Его поддерживает Ирина Черникова: «Мы стараемся сделать этот праздник семейным, столичным, всеукраинским, международным. Не случайно его участниками стали театры (всего 21. – Авт.) из Азии, Америки, Европы. Желающих оказалось столько, что мы были вынуждены провести предварительный отбор. Так что зрителей ждет очень насыщенная и разнообразная программа».
В ней будут представлены все жанры – от сказки для самых маленьких до классики для взрослых. Ребята увидят неумирающих трех поросят, Красную шапочку, Ивана-царевича и Серого волка. Русскую сказку покажут и канадцы, и это будет первое в Украине представление театра теневых кукол. Замечу, ни один коллектив, участвующий в «PuppetUp!» еще не демонстрировал свое мастерство в нашей стране.
Взрослых ожидает встреча с мольеровским мнимым больным, чеховской дамой с собачкой, которую своеобразно интерпретировали иранские кукольники с использованием ростовых кукол.
Еще одну инсценизацию классики представит юбиляр, и она тоже приурочена к юбилею – 125-летию Миколы Кулиша. Это премьера пьесы «Так погиб Гуска». Она же поставлена и в театре «Колесо», так что завзятые театралы смогут сравнить столь различные постановки.
Кстати, сравнивать спектакли, но уже участников «PuppetUp!», будет весьма авторитетное жюри. Ведь кукольная пятидневка не просто фестиваль, а еще и конкурс. Так что его закрытие будет не менее интересным и интригующим. Но повышение адреналина грозит лишь участникам.
А всем остальным «угрожают» лишь радость от соприкосновения с замечательным искусством и погружение в сказку.
Снимки предоставлены Оргкомитетом фестиваля.