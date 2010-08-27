Архив

« Октябрь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / «Волчьи стаи» на дорогах

22.09.2017 , № 108 от 22 сентября 2017 г. Советы юриста Украинские дороги – источник повышенной опасности. Письма на эту тему комментирует юрист Диана ЛИФШИЦ.

«Каждую неделю мы с женой ездим на автомобиле в село, где живут пожилые родители. Недавно я по делам остался в городе, а в село жена поехала сама. На малолюдном участке дороги под колеса нашего авто бросилась женщина лет 40. Жена резко затормозила, но столкновения избежать не удалось, хотя потерпевшая отделалась лишь двумя ссадинами. Но тут же нашлись «свидетели», которые заявили, будто жена мчалась с превышением скорости и во всем виновата лишь она. «Плати тысячу баксов за моральный ущерб, а то мы тебя за решетку отправим!» – заявил один из «свидетелей». Нет сомнения, что все это было подстроено, жена попалась в ловушку аферистов. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы мимо не проезжал мэр одного райцентра, как ни странно, человек порядочный. Он заступился за мою жену, а аферисты, испугавшись, уехали. После этого случая жена (да и я) побаиваемся ездить, не будучи уверены, что сможем в будущем защитить себя в подобных ситуациях. От знакомых знаем, что «волчьи стаи» преступников промышляют на дорогах, выискивая одиноких автолюбителей, разными способами выманивая у них деньги. Как уберечь себя от подобных ситуаций?

Николай Приймак».

– УВАЖАЕМыЙ Николай! Такие случаи не редкость на наших дорогах, где действуют преступные группировки, под разными предлогами вымогающие деньги у автолюбителей. Есть данные, что даже некоторые каскадеры входят в состав преступных групп. Эти тренированные и смелые люди наносят себе на тело различные ссадины, затем ловко бросаются под колеса автомобилей на глазах заранее подготовленных «свидетелей». Некоторые напуганные водители, чтобы избежать скандала, откупаются от «потерпевших». Делать этого не следует ни в коем случае. Если ваш автомобиль застрахован, то страховка предусматривает и компенсацию жертвам возможного ДТП. Вам нужно немедленно вызывать полицию, требовать составления протокола, а потом вы попытаться доказать свою невиновность. Ваши шансы защитить свои права значительно возрастут, если вы заранее договоритесь с опытным адвокатом, специализирующимся на ДТП. В надежной юридической компании найдите такого профессионала, познакомьтесь с ним, попросите у него визитку. Если на место происшествия приедет ваш адвокат, вряд ли мошенникам удастся вас облапошить. Ведь он уполномочен самостоятельно опрашивать свидетелей, собирать доказательства вашей невиновности, а все собранные им факты будут учтены на судебных заседаниях. Страховка плюс наличие собственного адвоката по ДТП – самые надежные «щиты» от дорожных аферистов. И, конечно же, всегда будьте осторожны. Рассказывают, что в Одесской области на темном участке дороги в вечернее время под колеса одного из автолюбителей бросился «потерпевший». «Свидетели» были наготове и тут же слетелись к месту ДТП как мухи на мед. У автолюбителя уже два года вымогают крупную сумму денег, требуют, чтобы продал квартиру и заплатил за «моральный ущерб». Так что, садясь за руль, будьте осторожны!



«У нас трое детей, живем на съемной квартире, муж раньше зарабатывал мало. Заплатив 400 долларов взятки, муж устроился дальнобойщиком. Сперва все шло гладко, зарплата в 30 тысяч гривен стала для нас привычной. Но затем мужа подло обокрали, и хозяин повесил на него и его напарника всю недостачу. А это два миллиона гривен на двоих! Дело было так. Когда вечером фура мужа медленно ехала на подъем по безлюдной дороге, какие-то мерзавцы запрыгнули в грузовик, разрезали тент, товар сбросили на дорогу. Когда муж заметил это, грабителей и товара уже и след простыл. Теперь наша семья в трауре, мы опять нищие и в долгах как в шелках. Жены» Не заставляйте мужей идти в дальнобойщики – наплачетесь потом»…

Светлана, Херсонская область»

– УВАЖАЕМАЯ Светлана! Сочувствую вам. Действительно, на наших дорогах очень неспокойно, а профессия дальнобойщика – одна из самых рискованных. Кражи грузов при автоперевозках становятся обычным делом. Мелкие грабители действуют так: на дороге с затяжным подъемом к фуре сзади подъезжает неприметный «уазик». Ловкий «акробат» запрыгивает на грузовик, разрезает тент, выбрасывает на дорогу товар.

Крупные аферисты ловят «рыбу» более жирную. Купив недорогую фуру, они нанимаются перевозить товар – например, на пять-шесть миллионов гривен сигарет или шоколада на два-три миллиона гривен. Фура выезжает в путь, потом на грузовике меняют номера, и он бесследно исчезает. Продав на черном рынке украденный товар, преступники делят между собой деньги. И горе будет дальнобойщику, который попадет под каток этих преступных группировок! Однако безработица в стране так высока, а многие семьи так остро нуждаются в деньгах, что, несмотря на риск, желающих стать дальнобойщиками достаточно. Как им защитить себя и свой товар? Здесь помогут только высокий профессионализм, опыт, интуиция и предельная осторожность. Пожелаем в этом удачи, ведь от нее тоже многое зависит.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия