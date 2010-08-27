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Главная / ДИСКУССИЯ / Рвать с прошлым лучше не за свой счет

22.09.2017 , № 108 от 22 сентября 2017 г. На чужих ошибках… Прибалты решили покончить со своим «оккупационным» прошлым так решительно и категорически, что заодно взяли обязательство порвать и провода, которые еще соединяют их с материковой Россией. Но, как и в любом семейном скандале (даже если семья и развалилась давным-давно), пострадали его инициаторы. Показательной в этой сваре оказалась и роль подстрекателей.

В ДЕКАБРЕ 2016 года Прибалтика приняла решение отключить свои энергосети от энергогенерации «Империи зла», коей, естественно, является коварная Россия, самым подлым образом построившая в Латвии каскад ГЭС на Даугаве, в Литве – АЭС, а эстонцам вообще плюнула в душу, разместив на месте заросших бурьяном пустырей сланцеперерабатывающий комбинат имени Ленина в Кохтла-Ярве. Да еще впридачу подарила троянского коня в виде сланцевых карьеров и шахт. С этим вражеским наследием прибалты легко расправились. А теперь решили пойти дальше, избавившись от «дурно пахнущего» российского электричества. Рассчитывая еще больше понравиться новым европейским родичам, Литва, Латвия и Эстония приняли решение окончательно отсоединиться от электрокольца БРЭЛЛ (Беларусь – Россия – Эстония – Латвия – Литва).

Но если российские оккупанты щедро дарили прибалтам всякие прибыльные блага, то европейцы привыкли считать каждый захудалый пенс. А при разрыве с ненавистной Россией этих пенсов набежало очень даже немало. Оказалось, что стоимость создания европейского электрокольца, охватывающего страны Балтийского региона, и подсоединение к его «западным партнерам» оценивается энергоэкспертами в более чем 500 миллионов евро.

У нищих как монастырские крысы сестер (Латвия, Литва, Эстония), естественно, собственных денег на отключение от БРЭЛЛ и подключение к европейским электросетям нет и быть не может по той простой причине, что приданое, оставшееся от оккупантов, уже давно проедено. Свое производство полно­стью уничтожено, а чтобы заработать на панели, так и тут проблемы. Не хватает ни кадров, ни самой панели. Кинулись сестрички просить необходимые средства у Евросоюза.

И тут услышали нечто странное: мол, обоснуйте! А какое может быть обоснование, кроме политической целесообразности, триумфа «европейского выбора» и радости от того, что они в очередной раз скажут России свое «фе!». Да еще создадут ей головную боль с электроснабжением Калининградской области.

Но столь «весомое» обоснование на этот раз в Брюсселе не прокатило!

А тут еще Россия вдруг согласилась с решением бывших друзей-прибалтов и сама вызвалась пойти им навстречу и оставить их без своих навязчивых услуг по энергоснабжению. То есть даже отключить согласилась за свой счет.

И тут амбиции гордых прибалтов не выдержали напора негодования. Если отключение от БРЭЛЛ в Прибалтике ранее называли разрывом с «оккупационным прошлым» и закономерной интеграцией в западный мир, то отключение со стороны России тут же окрестили «энергетическим шантажом».

А разве не так же ведут себя украинские сестры прибалтийских сирот? Брать сравнительно недорогой газ из трубы, которая проходит по территории Украины из ненавистной России – западло. Это все равно, что кормить агрессора. А вот брать тот же российский газ из Европы, приплачивая спекулянтам, – в порядке вещей. Так и Газпром бабки получит, и спекулянтов подкормим. Мы же богатые!

Как бы то ни было, в Министерстве энергетики Литвы стало известно, что Россия начала готовиться к отключению стран Балтии от БРЭЛЛ, инвестируя средства в дополнительные мощности. По данным Litgrid, Россия официально информировала страны БРЭЛЛ о строительстве нескольких дополнительных линий высоковольтных передач. В частности, в Калининградской области строятся новые мощности генерации электроэнергии. В Беларуси ведутся работы по реконструкции электросетей для интеграции Островецкой АЭС. Таким образом, строится новое внутреннее кольцо, которое позволит отделить страны Балтии от континентальной сети России.

Прибалты до глубины души возмущены коварством Путина, который использует энергосети как геополитическое оружие, пытаясь нагло манипулировать гордыми потомками викингов!

Смешно! Но, во-первых, нам неплохо бы почаще в зеркало смотреть, а во-вторых, это далеко не первые грабли, на которые доблестно наступают непокоренные прибалты. Первым сей подвиг совершил больной национализмом мэр Вентспилса Лемберг, презрительно бросивший президенту «Транснефти»: «Никуда не денетесь, на карачках приползёте…» Вскоре нефтепровод Новополоцк – Вентспилс пересох абсолютно. Следом опустели причальные стенки порта.

После алогичных выходок на ПМЖ в Россию и Беларусь перебрались дальнобойщики. Затем резко снизилась нагрузка на местное железнодорожное полотно… Кстати, ранее одну из железнодорожных веток из Риги в Пыталово с радостным гиканьем разобрали именно в Латвии. Если припомнить еще и разгром трех тысяч промышленных предприятий, то, похоже, что в ХХI веке успешно возродилось забытое в первой четверти XIX века движение луддитов, которые в Англии ломали станки и громили машины, протестуя против промышленной революции.

Лидеры современной Прибалтики просто из штанишек готовы повыскакивать, чтобы угодить заокеанским шефам. Поэтому и «городят огород» на бесплодных балтийских дюнах. По всей вероятности, им невдомек, что большие боссы в Штатах весьма скептически относятся к вассалам. Для прибалтов холодным душем прозвучало предложение президента Трампа переселить всех недовольных соседством с Россией куда подальше, вплоть до Африки. А 50-й спикер палаты представителей США Ньют Гингрич уточнил, например, что Эстония – это вообще-то пригород Санкт-Петербурга… Если вспомнить крылатую фразу незабвенной г-жи Нуланд «Fuck the EU» о европейских грандах, то как-то неудобно даже представлять себе, что она думает про еврокарликов. Для них явно оставляют лишь одну перспективу – служить послушной, исполнительной и немногословной прислугой, для которой даже сравнение с историческими луддитами – большая честь. Права народная мудрость: «С дураком глупо спорить – его доводы крыть нечем».

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