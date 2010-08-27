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22.09.2017 , № 108 от 22 сентября 2017 г. Комбинат «Запорожсталь» внедряет практику ремонторизации маневровых тепловозов как эффективную меру продления срока эксплуатации собственного локомотивного парка, в составе которого 80 тепловозов. В АВГУСТЕ этого года комбинат реализовал пилотный проект по ремонторизации маневрового тепловоза. Первый переоборудованный тепловоз комбинат представил на встрече с железнодорожниками промышленных предприятий и тепловозоремонтных компаний Украины. Инвестиции в проект составили около 8 миллионов гривен. Модернизацию локомотива провел Николаевский тепловозоремонтный завод. Тепловоз оборудован современным дизельным мотором производства американской компании Cummins. В числе его преимуществ – экономия дизельного топлива и масла в среднем на 30 процентов, легкость в обслуживании и проведении текущих ремонтов. Компрессорная установка с винтовым компрессором нового поколения имеет более высокую производительность и низкий уровень шума при работе. Модернизация продлит срок эффективной эксплуатации тепловоза на 12 лет.

Комбинат повышает эффективность логистики и модернизирует железнодорожное хозяйство с 2012 года. Среди реализованных проектов – внедрение многоуровневой системы контроля железнодорожных перевозок «Информационно-диспетчерская система». Такой механизм значительно сокращает время принятия решений, анализирует отклонения производственных показателей от плановых, предоставляет достоверные данные из автоматизированной системы управления железнодорожной логистикой комбината.



Запорожье.

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