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08.08.2017 Компетентное мнение Как считает известный немецкий политолог Александр Рар, «то, что творят США, это клиника!» «КОГДА в 2014 году началась крымская и украинская эпопея, Америка и Европейский союз сообща приняли санкции против России, – напоминает политолог. – Но тогда задачей этих санкций было заставить Москву прекратить поддерживать сепаратизм на востоке Украины. Никто не говорил, что надо ослабить и тем более разрушить российскую экономику. Подразумевалось, что санкции немедленно снимут, как только начнется миротворческий процесс в Украине.

Теперь все выглядит иначе. За санкции как форму ведения дипломатии выступают только Германия, Франция и некоторые другие страны старого Запада». А вот американские элиты и поддерживающие их восточноевропейские государства воспринимают санкции как метод торговой и экономической войны с Россией с целью ее ослабления. И об этом прямо заявляет Рар. Дескать, воевать по-настоящему с русскими из-за Крыма и Донбасса никто не хотел, и вместо вооруженного конфликта начали войну экономическую. Политолог называет новые санкции очень жесткими, направленными не только против инфраструктурных проектов российской промышленности (энергетических и других), но и против западных фирм, которые десятилетиями работают на российском рынке. Это удар по самой сердцевине отношений Запада с РФ, по тем странам, которые в последние годы выступали за более тесные связи с Москвой.

Эксперт утверждает, что от новых санкций пострадают ведущие европейские компании, такие как «Сименс», «Даймлер Крайслер», которые уже десятилетиями находятся на российском рынке и рассматривают его как второй по привлекательности после китайского. Они потеряют огромные деньги. Если придется остановить вообще все проекты, прекратить всяческое сотрудничество с РФ, счет пойдет на миллиарды евро!

Сейчас для Европы наступает момент истины, так как невозможно больше делать вид, что ничего не произошло, затаиться и ждать. Рар считает, что Европа должна либо проглотить эту горькую пилюлю и согласиться со статусом вечного вассала Америки, либо отстоять свое право на самостоятельную политику, дистанцироваться от США со всеми вытекающими последствиями.

Но пойти наперекор Вашингтону трудно. Евросоюз когда-то решил, что все судьбоносные решения он должен принимать консенсусом, единогласно. А какой может быть консенсус сейчас, если 5-6 стран ЕС на 100 процентов стоят на стороне Америки, спрашивает политолог. Речь идет в первую очередь о странах Балтии и Польше. Для них всегда было важнее членство в НАТО, а не в ЕС, потому что они искали прежде всего защиты и покровительства со стороны США. «Думаю, Вашингтон сможет также надавить на Болгарию и Румынию, как надавил на них, когда захотел остановить строительство газопровода «Южный поток», – пишет он. – Необходимые рычаги у него есть и сейчас».

«Поэтому перед Германией встала громадная проблема, – подчеркивает Рар. – Она мечтала стать лидером новой Европы, но о каком лидерстве можно говорить, если Германия бросит свои собственные компании на произвол судьбы? Немецкое правительство в сложнейшем положении. Заставить все 28 стран ЕС противостоять американским санкциям очень-очень сложно. Но если этого не произойдет, Берлин распишется в собственном бессилии.

Германия, Франция, другие страны старой Европы пребывают в шоке. Они понимают, что Америка – это уже вовсе не добрый Дядя Сэм, который защищает общие для Запада интересы. До них наконец дошло, что Вашингтон жестко проводит свою эгоистичную политику, абсолютно безжалостную по отношению к тем же европейцам».



ПРОДОЛЖАЯ анализировать ситуацию, Рар соглашается, что в основе действий США лежит желание отодвинуть Россию как конкурента на газовом рынке Европы, чтобы потом продавать туда свой сжиженный газ. Но это не единственный мотив. «Я думаю, американцы хотят убить одной пулей сразу нескольких зайцев, – отмечает он. – Во-первых, как я уже сказал, ослабить российскую экономику и помешать ей осуществить крупные проекты. Во-вторых, потеснить Россию на европейском рынке. В-третьих, «цивилизовать» своего президента Трампа, надеть на него узду, чтобы он делал только то, что от него требует конгресс. И в-четвертых, вразумить и дисциплинировать тех европейских парт­неров США, у которых традиционно были близкие отношения с Россией – в первую очередь Германию и Францию»…

«Я думаю, в новом изменившемся мире нас ждет еще очень много неожиданностей, – продолжает эксперт. – Поскольку никто не ожидал, что в США случится такая клиника, очень сложно сейчас в отношении Америки что-то прогнозировать. Весь мир с разинутым ртом наблюдает за происходящим на американской сцене, потому что от этого зависят судьбы этого мира. Америка – это главная держава, на нее слишком многое завязано, она контролирует финансовую систему всей планеты. И в этой ситуации кто-то радуется и пытается нажиться, а другие просто в ужасе отворачиваются».

Свои рассуждения Александр Рар завершает цитатой из письма Марка Твена и других пассажиров американского парохода «Квакер-Сити» Александру II перед встречей с ним в Крыму (Ялта, 25 августа 1867 года): «Америка многим обязана России, она состоит должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу в годины ее испытаний. С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена. Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и ее государю живет и будет жить в сердцах американцев. Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбе предумышленно несправедливым словом или поступком».

Это письмо стоит почитать и украинским властям, потому как Украина обязана России куда больше, чем далекие Американские Штаты.

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