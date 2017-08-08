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В Украине начал действовать новый закон, который обязывает в каждом доме иметь общедомовые счетчики на отопление, холодную и горячую воду. Больше никаких норм потребления тепла на квадратный метр. Украинцы будут платить только по счетчикам, сообщает ua.today.





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08.08.2017 Политобозрение недели НАЧИНАЮ каждый понедельник с поиска хороших или хотя бы нейтральных новостей из Украины или об Украине.

И все-таки нашел! После того, как Владимир Кличко, растерявший все свои чемпионские пояса, решил покончить с профессиональным боксом, украинский боксер Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе в бою против колумбийца Мигеля Марриаги. Ломаченко вообще уникум в боксе. Причем уникум мирового уровня. Такой техники, такого умения просчитывать соперника с первых секунд боя и до последних мгновений, такой мотивации на победу нет, пожалуй, ни у кого среди действующих боксеров – ни среди любителей, ни среди профессионалов. Десять боев на профессиональном ринге, и каждый бой можно смотреть, как художественный фильм. Колумбиец Марриаги отнюдь не мальчик для битья, но Ломаченко «уронил» его во втором раунде и в седьмом. После второго нокдауна Марриаги отказался от боя. Маленький, но праздник на довольно мрачном украинском фоне.

Лишенный украинского гражданства Михаил Саака­швили проник в Польшу и намерен добиваться возвращения в Украину. «Я изучаю законодательную базу и отправлюсь туда (в Украину. – Ред.), когда буду готов. Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев», – заявил лихой Михо.

Насчет «миллионов украинцев» Саакашвили явно «загнул». А вот обстановочка для настырного грузина явно неблагоприятная. Депутат ВР Деревянко в «Фейсбуке» сообщил: на пограничном пункте пропуска «Краковец» заблокировали въезд и выезд автомобилей «по прямому указанию из администрации президента» Порошенко. В результате у КПП возникли многокилометровые пробки.

Более всего мне понравились подробности, описанные Деревянко, который сам в этот момент пересекал границу: вокруг было много сотрудников СБУ, а машины пограничников прочесывали «поля вокруг таможни в поисках Михаила Саакашвили». Искать «в полях» Саака­швили – это комично круто даже для нашего СБУ.

В пятницу Саакашвили принял участие в меропри­ятиях в Польше, посвященных годовщине Варшавского восстания, а в понедельник намеревается отправиться в поездку по Европе. СМИ Украины пишут о том, что теоретически Саакашвили не может пересекать государственные границы, поскольку украинские власти аннулировали все его паспорта. Но нужно вспомнить, откуда Саакашвили прибыл в Польшу. А прибыл он из США. Тут возможны только две точки отсчета реальности. Первая: США де-факто являются кураторами Европы, и им «закон не писан». Вторая: Саакашвили держат как второго коверного клоуна на украинской арене – чтобы первого клоуна раздражал и публику веселил.

Отдельная тема – почему Саакашвили вынырнул именно в Польше… Перейдем к «эпохальному» интервью главы МИД Польши Витольда Ващиковского.

«Мы все знаем, кто направил войска: РФ отправила войска, чтобы захватить Крым. РФ направила солдат, чтобы начать восстание в Донбассе. Нет никакого украинского кризиса, есть открытый конфликт между РФ и Украиной. Это не проблема для Польши, это проблема для международного сообщества, что РФ нарушила международное право и двусторонние законодательные акты между РФ и Украиной. И нам нужно признать эти факты», – сказал Ващиковский.

Это утверждение имеет стопроцентное американское происхождение, как и следующее: «Один из моих заместителей несколько дней назад был во Львове. И у нас нет информации о растущем национализме в Украине. Конечно, конфликт подогревают антироссийские настроения на всей территории Украины. Но роста национализма, в том числе антипольского, мы не видим», – отметил Ващиковский.

Думаю, что и антиукраинских настроений в Польше глава МИДа не заметит. Таково указание от очередного «центра силы», к которому примкнула Польша. Я напомню соотечественникам два года – 1938-й и 1939-й. В

1938-м Польша заключила тайный военно-политический союз с гитлеровской Германией и приняла участие в разделе Чехословакии. А в 1939-м «союзники» захватили западную, коренную Польшу, а СССР – восточную, нынешнюю Галичину. Ситуация ныне почти зеркальная. Русофобия – это тактика для США и отчасти для Европы, но как только изменится геополитическая стратегия, Польшей, да и Украиной тоже, пожертвуют, как пешкой в шашках – за фук.

«Пятый телеканал», принадлежащий Порошенко, затеял далеко идущую игру по обработке несчастных украинских голов. Ведущий канала Виталий Гайдукевич выдал идею – нужно депортировать миллионы ждущих Путина. Причем сослался почему-то на «европейскую практику», приведя в качестве примера послевоенную Чехословакию: «Чехословакия в 1945-1948 годах три миллиона людей за содействие оккупации выставила из страны. Они войну принесли в эту страну, это правильная логика».

Понятно, речь шла о судетских немцах, но Гайдукевич «запамятовал» об украинцах, примерно в то же время депортированных из Польши. И о миллионах современных украинцев, которые сами себя депортировали в Россию и отчасти в Европу. И, судя по всему, будут продолжать самодепортироваться, пока на экранах мелькают гайдукевичи.

А о миллионах еще оставшихся в Украине русских беспокоиться стоит, но не гайдукевичам. Во-первых, депортировать их и некуда, и не по силам. Во-вторых, рано или поздно речь пойдет не о депортации русских, а об эвакуации теоретиков депортации.

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