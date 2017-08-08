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В Украине начал действовать новый закон, который обязывает в каждом доме иметь общедомовые счетчики на отопление, холодную и горячую воду. Больше никаких норм потребления тепла на квадратный метр. Украинцы будут платить только по счетчикам, сообщает ua.today.





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Главная / ДИСКУССИЯ / Попытка Укрминэнерго пошантажировать Европу

08.08.2017 Дело труба ССЫЛАЯСЬ на нежелание «Наф­тогаза» инвестировать в развитие украинской ГТС, глава Минэнерго Игорь Насалик заговорил о том, что газотранспортная система может оказаться не готова к грядущим зиме и осени. Поэтому, европейцы, готовьте свитера и ватники вместе с валенками.

Если вникнуть в суть заявлений главного украинского энергетика, то Европе дается довольно прозрачный намек, что Украина не сможет обеспечить ее газом на эту зиму. А виновата во всем Россия, Путин и вы сами, так как противодействуете американскому диктату.

Некоторые события прошлой недели стали достаточно значимыми для Украины. Во-первых, Трамп подписал очередной пакет санкций. Подписал их через силу, но все же. А ЕС откровенно послал эти санкции в известное место. Вот что заявил МИД Германии: «Мы ни в коем случае не потерпим экстерриториального применения американских санкций к европейским предприятиям. Это знает Трамп, это знают в Госдепе и в администрации президента. Санкционная политика не является подходящим или уместным инструментом продвижения национальных интересов в области экспорта или же собственной энергетической отрасли».

Во-вторых, Газпром резко снизил подачу газа через Украину, зато Opal заработал вовсю, начав перекачивать 71,5 миллиона кубометров в сутки вместо 56 миллионов кубических метров. Такой шаг, можно рассматривать как символический ответ адекватной Европы вкупе с Россией на все американские и украинские попытки навязать им собственную картину видения энергетического снабжения мира.

Властям Украины в этой ситуации ничего не остается, как идти ва-банк, рискуя остаться без важнейшей статьи бюджетного дохода – транзита газа. Это при том, что вот-вот начнется открытая распродажа пахотных земель, остатков лесов, а вскоре, глядишь, и людей на органы.

Да, перед нашей страной нарисовалась реальная перспектива остаться на обочине газового транзита. Бесконечные блокады собственных территорий и продолжающийся конфликт с Россией ставят крест на перспективах Украины в вопросах транзита товаров по маршруту Восток – Запад, считает эксперт в вопросах энергетики Валентин Землянский. Бескомпромиссная позиция Киева в вопросе перспективы транзита российского газа по территории Украины ведет к появлению мертворожденных проектов в газовой сфере. Последние три года и правительство, и руководители нефтегазовой отрасли достаточно активно продвигают различные проекты трансформации газотранспортной отрасли, где ключевым условием является отсутствие российской стороны в числе участников.

Еще летом 2014 года тогдашний премьер Украины Яценюк, шантажируя парламент собственной отставкой, протащил решения о создании двух СП по транзиту и хранению газа. Одним из условий, прописанных в документе, стало отсутствие компаний с «российской пропиской». Следующим шагом стало решение регулятора о пересмотре принципов транзита газа по украинской территории, когда был изменен расчет стоимости транзита. Принцип 1000 кубометров/

100 км был заменен на принцип «вход/выход». По самым скромным оценкам, такое решение увеличивало стоимость транспортировки российского газа по территории Украины втрое. Тем не менее Газпром продолжает оплачивать транспортную работу согласно условиям контракта от 2009 года, а вот украинские потребители вынуждены оплачивать дополнительные 12 долларов за вход в украинскую систему при импорте газа из ЕС.

Тогда же было принято решение об отказе от закупок российского газа, что привело к удорожанию стоимости ресурса для внутренних потребителей при его закупке реверсом у европейских компаний. По сути, 100-процентная зависимость от импорта из РФ была заменена на аналогичную, но более дорогостоящую зависимость от поставок из ЕС. Затем последовало расследование Антимонопольного комитета Украины относительно монопольного положения Газпрома на украинском рынке транзита. Несмотря на всю абсурдность предмета расследования, обжалование этого решения российской стороной в украинских судах ни к чему не привело. Сумма штрафа, которую должен уплатить Газпром, на сегодня составляет более 170 миллиардов гривен. Столь интенсивное нагнетание конфликтного потенциала во взаимоотношениях между двумя компаниями можно было бы объяснить созданием сильных переговорных позиций. Но никаких попыток урегулирования конфликта переговорным путем за это время не наблюдалось, как, впрочем, не предвидится и в ближайшей перспективе.

Но зато такая позиция Киева укладывается в логику попыток газовой экспансии США на европейский рынок. Удорожание транспортировки российского газа по украинской территории с одновременным блокированием строительства обходных маршрутов (об угрозах «Северного потока-2» и «Турецкого потока» руководители «Нафтогаза» вещают чуть ли не ежедневно) создает вполне себе конкурентные преимущества для поставок американского газа на рынки стран ЕС. Но, учитывая достаточно активное противодействие Москвы, американский газовый блицкриг имеет все шансы провалиться. А вот потери Украины вне зависимости от исхода противостояния Москвы и Вашингтона будут катастрофичны. И это уже начинают понимать на Печерских холмах.

В новой Энергетической стратегии до 2035 года вопрос транзита вынесен отдельной главой и предполагает «высокую вероятность» сокращения транзита российского газа по территории Украины после 2019 года. Не так давно замминистра энергетики Наталия Бойко заявила, что профильное министерство, рассматривая такой сценарий, предполагает создание газового хаба на территории Украины, только не уточняет, каким ресурсом собирается торговать страна.

Недавний визит американского президента Трампа на саммит «Трех морей» в Варшаву (где Украина не была представлена) и его заявление о том, что «Соединенные Штаты никогда не будут использовать энергетику для того, чтобы принуждать ваши страны, и мы не можем позволить другим делать это. Мы не хотим, чтобы существовала монополия», еще больше убеждают в смене союзнических приоритетов Белого дома в Восточной Европе. У украинского руководства отсутствует понимание самого важного момента. Потеря транзита российского газа – это не только вопрос энергетической безопасности страны и валютных поступлений в бюджет. Это вопрос местоположения государства в геоэкономической логистике. Нынешние события фактически ставят крест на перспективах Украины как важного транзитного звена на маршруте перемещения не только энергоресурсов, но и любых других товаров из Азии в Европу и обратно.

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