08.08.2017 УКРАИНА • В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях (Николаевская, Одесская, Винницкая, Киевская и Кировоградская), сообщает пресс-служба ГСЧС. На территории Херсонской и Николаевской областей из-за непогоды погиб один человек и пострадали пять, двое из них – дети.

• Украина может быть вынуждена начать отдавать долги Международному валютному фонду лесом и землей, заявил в комментарии «Го-лос. ua» экс-министр экономики Виктор Суслов. Западные компании в этом очень заинтересованы, и они давно хотят получить украинскую землю. Кроме того, эксперт уточнил: ЕС требует, чтобы Украина не ограничивала экспорт древесины.

• В Киеве на протяжении 2017 года коммунальщики убрали более тысячи незаконных МАФов. До конца года планируется демонтаж еще 1,2 тысячи строений, передает «Интерфакс-Украина». Мэр столицы Кличко подчеркнул, что предприниматели должны легально арендовать помещения и платить налоги. • Покупка за рубежом дорогого угля марки «Г» лишена смысла, поскольку он в изобилии добывается в украинских шахтах, считает лидер Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец. «В то время, когда украинские шахтеры вынуждены акциями протеста выбивать себе деньги на зарплату, правительство решает покупать в США твердое топливо, которого достаточно в Украине», – написал он в Facebook. По его мнению, неоправданный импорт газового угля из США приведет к упадку отечественной угледобычи и негативным социальным последствиям.

• Во Львове задержана банда, похищавшая в преступном сговоре с работниками полиции и незаконно удерживавшая одиноких людей с целью завладения их жильем, сообщает УНИАН. При обыске изъято значительное количество документов на различные жилые помещения, средства связи и другие вещественные доказательства. Задержаны пять основных участников указанной преступной группы.

• «Сумыхимпром» – базовое предприятие химической промышленности по производству фосфорных минеральных удобрений – в первом полугодии 2017 года получило 7,4 млн гривен прибыли, что в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщает «Эксперт-Агро». При этом чистый доход от реализации продукции за шесть месяцев снизился до 936,7 млн гривен c 1 млрд гривень по сравнению с тем же периодом минувшего года. Сократилась и валовая прибыль – почти на четыре млн гривен.

ЗА РУБЕЖОМ • Из-за торнадо в американском городе Талса (штат Оклахома) в больницу за медицинской помощью обратились 30 человек, сообщает Associated Press. Отмечается, что из-за пронесшегося смерча около 11 тысяч человек остались без электроснабжения.

• В Нидерландах порядка 10 компаний по производству яиц уже забили почти 350 тысяч кур из-за их заражения инсектицидом фипронил. В Бельгии в ближайшее время уничтожат крупнейшую птицеферму, передают «Вести». Специалисты подсчитали, что уничтожению могут подвергнуться всего около миллиона птиц.

• В Беларуси за последние пять лет разработано более 100 наименований машин и оборудования для сельского хозяйства, 15 из них поставлены на серийное производство, сообщает агентство БЕЛТА. В их числе машина для высокоточного внесения твердых минеральных удобрений и сеялка прямого посева, которая позволяет вносить семена трав и минеральные удобрения прямо в стерню. Еще одна новинка – полурядный ягодоуборочный комбайн.

• Великобритания готова заплатить до 36 млрд фунтов стерлингов (40 млрд евро) за Brexit, пишет The Telegraph. Высшие чиновники британского правительства пришли к выводу, что такое предложение – единственная возможность вывести переговоры из тупика.

• В Эстонии стартовали совместные учения авиации Национальной гвардии американского штата Мэриленд и эстонских Сил обороны, сообщил Главный штаб СО республики, пишет UNN. С американской стороны в них примут участие 10 штурмовиков А-10 Thunderbolt, 4 вертолета UH-64 Black Hawk и CH-47, а также 270 военных Нацгвардии США.

