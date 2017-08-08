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08.08.2017 Кадры решают все ПАО «Запорожсталь» расширяет программу сотрудничества с учебными заведениями Запорожья.

С НОВОГО учебного года на «Запорожстали» будут проходить производственную практику студенты Запорожского профессионального правобережного лицея, Запорожского профессионального лицея автотранспорта, Запорожского центра водного транспорта, сообщает пресс-служба комбината. Ежегодно около 1500 студентов вузов, учащихся колледжей и профессиональных лицеев проходят на металлургическом комбинате ознакомительную, производственную и преддипломную практику. «Запорожсталь» поддерживает тесные связи с Запорожским национальным университетом, Запорожским национальным техническим университетом, Запорожской государственной инженерной академией, а также с металлургическим колледжом ЗГИА, профессиональным металлургическим лицеем, профессиональным лицеем железнодорожного транспорта и другими. За семь месяцев этого года практику на предприятии прошли более 700 студентов и учащихся. Порядка 100 лучших молодых специалистов по итогам успешного прохождения производственной практики уже трудоустроены на комбинат «Запорожсталь».

За последние пять лет на комбинат трудоустроено более 1500 выпускников учебных заведений Запорожья, для которых действует специальная программа стажировки и адаптации молодых специалистов в условиях производства, система закрепления опытных наставников за молодежью. Также на предприятии реализуется комплекс обучающих и мотивационных программ для повышения профессиональных и личностных компетенций, раскрытия научно-технического потенциала молодых специалистов и их карьерного роста. Наиболее востребованы на предприятии такие специальности, как «Металлургия черных металлов», «Обработка металлов давлением», «Металлургическое оборудование», «Электромеханические системы автоматизации и электропривод».

В рамках программы сотрудничества с учебными заведениями «Запорожсталь» учредил 30 специальных стипендий: 20 для студентов вузов (по 700 гривен) и 10 для учащихся металлургического колледжа ЗГИА (по 500 гривен). По окончании учебы они пользуются приоритетным правом трудоустройства на комбинат.

Запорожье.

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