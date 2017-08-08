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08.08.2017 Журналистское расследование Когда ко мне поступило письмо, начинавшееся с фразы «ПРОШУ ПОМОЧЬ», я вначале удивился, что кто-то еще верит в действенность газетных публикаций и возможности «четвертой ветви власти», то есть средств массовой информации. Давно минули советские времена, когда каждая критическая публикация, каждое журналистское расследование немедленно оказывались «под лупой» на рабочих столах представителей власти на местах и в центральных структурах управления. Однако, вчитавшись в то, что изложил на бумаге герой этой истории, и зарывшись в толстый, аккуратно подобранный и подшитый пакет документов, сопровождавший его письмо, я понял, что изложенная история далеко не тривиальна и заслуживает публикации уже только потому, что это единственный, оставшийся доступным, способ добиться правды, справедливости и восстановить свое доброе имя для конкретного человека. И поэтому я начал журналистское расследование.

Кроме того, этот материал можно читать как увлекательный детектив, основанный исключительно на реальных событиях, каждое действие и слово которого подтверждено юридическими документами. А еще это реальное обличение нынешней правоохранительной системы, погрязшей во лжи, непрофессионализме, очковтирательстве, кумовстве, безнаказанности и защите исключительно своих корпоративных интересов, а вовсе не тех базовых человеческих ценностей (здоровья, чести, достоинства и жизни граждан нашей страны), которые декларирует наша самая «демократическая» Конституция (статья 3). Причем очень характерно, что на собственном примере это демонстрирует высокообразованный юрист. А что уж тут говорить о возможности простых граждан нашей страны добиться правосудия и справедливости! Все равно, что пытаться пробить лбом каменную стену. Но пробивать надо! Иначе Стена лишит свободы, достоинства и самого права жить нас всех вместе взятых и каждого по отдельности.



Давайте же познакомимся с главным действующим лицом этой человеческой драмы.

Новицкий Иван Владимирович, 6 октября 1976 года рождения, киевлянин, бывший старший следователь следственного отдела Святошинского районного управления милиции в городе Киеве. В 1998 году окончил Национальную академию Министерства внутренних дел Украины, квалифицированный юрист. По окончании Академии продолжил

обучение в адъюнктуре на кафедре криминального процесса и параллельно поступил на службу в Святошинское райуправление милиции. Работал в следственном отделе районного управления старшим следователем по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Работал честно, эффективно и добросовестно. По службе ежегодно аттестовался исключительно положительно, и в возрасте 26 лет уже получил очередное звание капитана.

Даже из этих скупых строк видно, что все было хорошо и перспективно у молодого идеалиста, который решил посвятить свою жизнь делу защиты правопорядка и Закона в молодом украинском государстве. Работал, учился, женился, ждал первенца, и… бесконечно пропадая на работе, с трудом тянул семейный бюджет на гроши, которые платили рядовым сотрудникам милиции в начале 2000-х годов. Но он был «следаком», а это значит – «белая кость» в теле милиции, романтика и до предела насыщенная и интересная жизнь. Правда, продолжалось это не долго.



...Победила «оранжевая революция». Со всех экранов, радиоприемников и даже «утюгов» самозабвенно ТАКовал наш самый демократичный и бездарный президент. В широкий обиход начали входить новые словосочетания: «защита демократических ценностей», «борьба с коррупцией», а еще «клановость» и «кумовство». Вы, конечно, помните, что все это было еще не так актуально, как десятью годами позже. Но все равно закаленному чиновничеству надо было реагировать и демонстрировать, хоть и вставала поперек горла красная икра и французское бордо. Тогда-то и начиналась многосерийная трагикомедия под названием Борьба с коррупцией в органах власти, которая до сих пор разыгрывается без особых успехов и аншлагов на наших глазах. Борьба все сильнее, а коррупция все наглее и масштабнее.



А дело все в том, что «не ту страну назвали Гондурасом», не с истинными коррупционерами мы боремся, а отлавливаем мелких взяточников или находим для статистики «стрелочников», которых и привязывают к позорному столбу именно те, кого на самом деле надо гнать поганой метлой или расстреливать на площадях по примеру китайских товарищей. Но, помилуйте, не могут же люди «во чинах» карать себя сами или уничтожать себе подобных. Проще свести счеты с неугодным системе выскочкой и поиметь с этого славу и почет. Вот как раз об этом наша история.



В начале 2005 года сменилось руководство Святошинского районного управления милиции. Достиг пенсионного возраста и руководитель следственного отдела С.В. Зозуля. А на его место старое руководство выдвигало молодого и перспективного следователя Ивана Владимировича Новицкого. Но в марте 2005-го новые назначенцы в районном управлении еще не успели вникнуть на новом месте в курс дел, а деятельностью следственного отдела руководил опытный заместитель начальника следственного отдела О.С. Апончук. Воспользовавшись моментом, опытный милицейский чиновник тут же сочинил (кстати, за подписью начальника следствия Зозули) негативную аттестацию за период с 1 января по март 2005 года на своего подчиненного Новицкого.

Как молодой офицер вдруг, сразу после новогодних праздников, превратился из образцового сотрудника в скрытного, необщительного, недисциплинированного и подозрительного типа, понять сложно. Видать, звезды в новогоднюю ночь развернулись в невыгодном направлении. Удивительно только то, что это никого не удивило. Никого не удивило и появление в деле Новицкого некоего выговора, о котором тот ни сном ни духом не подозревал, никогда об ознакомлении с соответствующим приказом не расписывался. Но это все мелочи. Разве что с таким послужным списком даже перейти в другое подразделение уже проблема, и надо взять под козырек и тянуть лямку там, где скажут и сколько велят.

После этого начался следующий этап. Продолжение читайте на 3-й стр. в материале «Дело внесистемного капитана».

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