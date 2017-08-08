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В Украине начал действовать новый закон, который обязывает в каждом доме иметь общедомовые счетчики на отопление, холодную и горячую воду. Больше никаких норм потребления тепла на квадратный метр. Украинцы будут платить только по счетчикам, сообщает ua.today.





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Главная / МНЕНИЯ / МежАТОшные перестрелки – продолжение войны между «бандеровцами» и «мельниковцами»?

08.08.2017 Куда мы катимся? Когда в Днепре АТОшники перестреляли АТОшников за чужие денежные интересы, я думал, что это бизнес. Когда на окраине Киева грузовик давил легковушки, а в водителя стреляли, думал, что это борьба за вырубку леса. Хотя водитель был от ОУН (Коханивского), а стрелявший – от Семы Семенченко. Но когда мне на глаза попалась история, как «Правый сектор» и «Самооборона Волыни» пострелялись из-за янтарных копанок, стало понятно, что традиция войны идейных соратников, заложенная когда-то «бандеровцами» и «мельниковцами», обрела продолжение. НЕБОЛЬШОЙ рейд в «скарбницю» истории. Накануне нападения Гитлера на СССР в руководстве ОУН произошел раскол. Возникли две группировки – Мельника и Бандеры, который к тому времени появился в Кракове после освобождения немцами из польской тюрьмы.

Поводом для раскола ОУН послужил ультиматум Бандеры к Мельнику – уволить единомышленников последнего из-за сотрудничества с польской разведкой. Мельник отказался выполнять эти требования. В ответ Бандера и его сторонники назвали Мельника провокатором. «Мельниковцы», в свою очередь, исключили Бандеру, Стецька и кого-то еще из ОУН и обязали их прибыть к созданному Мельником «революционному трибуналу». Тогда «бандеровцы» убрали видных соратников Мельника: Сциборского и Сеника в Житомире и Шульгу по дороге в Луцк.

Фашистам эта возня надоела, и они арестовали Бандеру за попытку «создать украинское государство». «Мельниковцы» так не любили своих соратников по национально-освободительному движению, что осудили их за этот шаг и заверили немцев в готовности сотрудничать на любых условиях.

Дальше все было очень жестко. «Мельниковцы» вешали флаг желтым вверх, синим вниз, «бандеровцы» – наоборот. В качестве организационного пароля члена ОУН (Бандеры) было принято приветствие «Слава Україні!» и ответ «Героям слава!» а ОУН (Мельника) приветствовали иначе: один из них, также поднимая вверх правую руку, говорил: «Слава Україні», второй отвечал: «Вождеві слава». Неправильно ответил – враг. Хуже, чем лях или москаль, потому что «свой враг».

Кто-то мог бы подумать, что это зарисовки из далекого прошлого. Увы, реальность доказывает, что из самого современного настоящего. Укра­ина стремительно превращается в кровавое месиво обновленной версии войны между «мельниковцами» и «бандеровцами». Причем все герои АТО и, разумеется, патриоты. Как с одной, так и с другой стороны.

Несколько слов, о том, как мы дошли до этой яркой жизни. Все началось с Евромайдана, потом просто майдана, потом кровавого майдана с февральскими расстрелами 2014 года, потом «остаточного майдана», который сидел почти до лета 2014-го, пока его мягко не разогнал киевский мэр Виталий Кличко.

За период «постреволюционного сидения» на майдане сформировались несколько «фракций»: бомжей, «прочно застрявших» и активных. Последние занялись банальным рэкетом или похищением владельцев авто, о чем писали в прессе в то время.

Когда майдан расчистили, активисты разъехались по регионам и начали предоставлять соответствующие услуги там. К этому времени появились и первые ветераны АТО, к которым народ относился с трепетом и пиететом. Посему бандитский характер наездов «активистов» восторженные граждане порой облекали в «робингудские одежды».

В 2015 году появилось сразу несколько резонансных видео. На одном из них неизвестные в камуфляже пытаются силой вытолкнуть кофе-машину с Арсенальной площади Киева, сопровождая свои попытки угрозами, а также периодически пытаясь избить хозяина кофейни. Стало известно, что «Самооборона», кроме охраны, выдавливания конкурентов, защиты от неправомерных наездов органов власти, предлагает и уборку территории.

А вот бойцы одесской «Самообороны» ворвались в офис легальной лотереи «Фаворит-Спорт». Вызвав милицию, они сообщили, что в филиале «Фаворит-Спорт» расположено подпольное казино, а компьютеры являются игровыми автоматами. Сотрудники милиции изъяли системные блоки для экспертизы. Но за лотерею вступились волонтеры, как за помогающую бойцам АТО на передовой. Кстати, это был один из первых характерных конфликтов, когда с двух сторон размахивали «корочками» участников АТО.

Дальше – больше. Появилась информация, сколько стоит нанять бывших АТОшников (желательно с шевронами добробатов) для участия в митингах и потасовках с полицией. Цена вопроса – от 150 до 1000 гривен в день, в зависимости от подготовки и боевого опыта.

Стали открыто писать, что когда нет митингов, ветераны подрабатывают на «земельных вопросах». «В Киеве, на Столичном шоссе, был конфликт со строительством заправки. Заказчик позвал АТОшников, но когда несколько человек поняли, что их узнали, то сразу пропали. Недавно такая же ситуация была на Позняках, где засыпали озеро. Люди узнали двоих, которые действительно были в АТО, а сейчас работают в частной охранной фирме. Знакомые охранники рассказывали, что идет активный набор ветеранов в частные охранные структуры. Но их используют именно для черной работы, где может потребоваться и оружие».

Заговорили о том, что в Броварах с помощью АТОшников отжали завод по переработке мусора. Что полиция в регионах привлекает ветеранов бороться с игровыми автоматами. И что из АТОшников пытаются сформировать новый вид «титушек». Или «пушечного мяса» в деловых разборках, как показала перестрелка в Днепре.

Характерная деталь. Инцидент в Днепре, в котором участвовали две группы стрелков, каждая состоявшая из ветеранов АТО, чуть ли не однополчан, убивавших друг друга без всякой личной причины, привлек внимание большой «дозой крови». Двое убитых, много раненых, армянские адвокаты, раввины и т.д.

Колоритно, ничего не скажешь. Но аналогичные ситуации были и в других населенных пунктах, причем некоторые совсем недавно, но на них не обратили внимание из-за меньшего количества жертв.

Например, история, когда активисты «Правого сектора» обнаружили в районе сел Куклы, Гута-Лесовская и Оконск Маневичского района сотни копанок, километры рвов и десятки людей, нелегально копавших янтарь под... прикрытием «Самообороны Волыни». Умилило, когда «самообороновцы» якобы заявили активистам «Правого сектора», что тоже приехали на вызов, но машины с нелегальными копателями задерживать отказались. Поэтому в «Правом секторе» решили разбираться с ролью «Самообороны Волыни» в нелегальной добыче янтаря.

Дальше цитата: «В ходе задержания нелегальных копателей возник конфликт между представителями «Самообороны Волыни» и членами организации «Правый сектор». Один из правосеков, вооруженный автоматическим оружием «АКМС» калибра 7,62, произвел два выстрела по колесам автомобиля «Форд Транзит», на котором приехали «самообороновцы». На месте происшествия изъяли одну гильзу под патрон калибра 7,62х39 мм и автомобиль «Форд Транзит», которые передали на экспертизу...»

Впрочем, в янтарном деле сплелось слишком много интересов. В этих несчастных Маневичах добывают «солнечный камень» и «Правый сектор», и «Азов», и «Самооборона». Туда же пытался вклиниться и «Айдар». Якобы он предоставил свое оборудование для мойки и за это брал половину прибыли.

О том, как «Самооборона» и «Правый сектор» делили янтарные копанки, писали в основном местные СМИ. Для центральной прессы это было в общем русле «янтарных войн», на детали никто не обращал внимание.

А зря. Потому что ситуация быстрыми темпами развивается дальше. После победоносного завершения сидения на рельсах (блокады

ОРДЛО) Сема Семенченко основал новый проект. Сколотил так называемый «Внутрішній корпус батальйону «Донбас» и сдает его в аренду крестьянам якобы для защиты от рейдеров.

11 июля силовики повязали «донбассовцев» на Кировоградщине, причем очень театрально. Но Сема не успокоился и продолжает расширять ряды «охранников крестьян».

Бизнес этот очень прибыльный. Украина – великая аграрная держава, зерно – это наше все, поэтому землю надо не только обрабатывать, но и защищать от рейдеров. Чтобы:

а) не захватывали сельхозпредприятия и принадлежащую им землю;

б) не «выкосили» чужой урожай.

Еще в прошлом году писали, что массовые рейдерские захваты начались во всех регионах после сбора урожая. За неполный 2016 год из-за рейдерских захватов в Украине было уничтожено около двух тысяч фермерских хозяйств, в которых работали 40 тысяч человек.

В ответ агропроизводители начали формировать свои вооруженные отряды, прозванные «украинскими ковбоями», естественно, из числа АТОшников. Это волну и пытается оседлать предприимчивый Сема Семенченко в паре со своим «боевым конем» Винграновским.

Но конкуренция со стороны «донбассовцев» не сильно радует ОУНовцев, во главе с Миколой Коханивским. Именно его человек по имени Олег Кищук был, как пишет на своей странице в «Фейсбуке» сам Коханивский, «за рулем «ГАЗона, який протаранив декілька автівок рейдерів, одну перевернув». За что в героя, патриота и местного активиста стреляли «продажные менты» и «нелюды», как позже выяснилось, имеющие отношение к тому самому «внутреннему корпусу» Семы.

Приятного в этой сваре мало. Это вам не вариант акунинского СДД. Сегодня «Донбасс» с Коханивским сцепились за лес возле поселка Водогон под Киевом. Завтра они объявят друг друга вне закона, как Бандера с Мельником, и начнут «казнить предателей». А послезавтра... вооруженные группы бывших однополчан начнут «мочить» друг друга по причине экономических, политических и прочих разногласий.

Противостоять этому не смогут ни модная полиция, ни мальчишки-призывники из Нацгвардии, ни прочие силовые структуры. Тут главное – не попасть под раздачу. Не оказаться в хорошее время в неправильном месте, когда начнут кого-то взрывать или в кого-то стрелять.

Одна из недавних новостей. В Одессе на пляже «Ланжерон» двухлетняя(!) девочка получила ранение грудной клетки. По словам 20-летней матери, во время отдыха на территории зеленой зоны возле пляжа неизвестные стреляли по мишеням и случайно попали ребенку в грудную клетку.

Егор СМИРНОВ.

Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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