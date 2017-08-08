08.08.2017

Письма сообщают

«В наше жестокое время, – пишет многолетняя подписчица «РГ» Раиса Григорьевна Афонина из поселка Новооржицкий Оржицкого района Полтавской области, – эти два понятия воспринимаются как анахронизм. Их трудно применить к поступкам наших чиновников евромайдановского разлива».

«Обдурюють на очах»

«ДАЛІ, – продолжает Раиса Григорьевна, – я переходжу на державну мову. Не тому, що знання з російської слабкі, – я нею володію нарівні з рідною українською. Раніше знати більше мов вважалося за честь. Тепер в головах правителів з цього приводу щось помутніло. Таким помутнінням позначені вчинки чиновників місцевого рівня під час обслуговування простих смертних громадян. Ще Микола Гоголь вустами одного з героїв зауважував, що звичка обдурювати українцю українця – як омела на дереві. Силу такої звички я нещодавно відчула на собі.

6 березня цього року в моїй оселі через пошкодження трубної системи не стало газу. Я звернулася до аварійної служби. Лише через п’ять днів дочекалася бригади майстрів. Їхній старший Іван Рибачов на запитання, скільки це буде коштувати, відповів: заміна труб – 500 гривень, робота – 700 гривень. Разом – 1200 гривень. При пенсії 1669 гривень, думаю, якось викручусь.

Та, одержавши 28 березня договір з рахунком на оплату за ці послуги, я жахнулася. З мене вимагали 3900 гривень 78 копійок. Це ж утричі з гаком більше, ніж ми домовлялися. Завдяки чому таке зростання? В договорі пишуть: прокладання 17,5 погонних метрів металевого газопроводу діаметром 40 міліметрів ціною 63,14 гривні за 1 метр – 1104,95 гривні. Насправді проклали не 17,5, а 12 метрів труби діаметром 20 міліметрів. Встановили один кран ціною 58,67 гривні, а пишуть: три крани і платити вимагають 178 гривень. Написали про виготовлення і встановлення якихось футлярів, хоча на моїй ділянці їх нема. Одне слово, що не рядок, то фальш. Труби діаметром 20 міліметрів за погонний метр з закруткою у магазині коштують 38,95 гривні, а з мене здерли 45 гривень. За 12 метрів, згідно з арифметикою, годилося б нарахувати 540 гривень, а нарахували 704 гривні.

Я відмовилась підписувати договір і платити. За годину той же Іван Рибачов присилає газівників, і вони перекривають вентиль газу до моєї оселі.

Лякаючи судом, газівники примусили мене заплатити оті 3900 гривень 78 копійок. Я влізла в борги. А газ підключили аж 12 квітня. Шановна редакціє, допоможіть, будь ласка, приборкати здирників, і нехай повернуть те, що різними махінаціями буквально видерли в мене».

Шановна Раїсо Григорівно, ми друкуємо вашого листа. А для реагування публікацію адресуємо Укргазпрому та Кабінету міністрів України.

«21 отписка на президентском бланке»

ДОСАДНОЕ ощущение социальной несправедливости вызывает «крик души» 84-летней пенсионерки Екатерины Ивановны Калмыковой из Киева. Многое в жизни пришлось ей испытать – «и военные ужасы, и голод, и холод, и массу других горестей». Двадцать лет она отработала на киевском заводе «Буревестник». С него вышла на пенсию в 1985 году.

«Мне насчитали 120 рублей, – пишет Екатерина Ивановна. – Но тогда эти были большие деньги. Оформив пенсию, я продолжала работать. Почти 19 лет разгружала вагоны, выполняла другие тяжелые работы. Мой трудовой стаж 47 лет 7 месяцев 9 дней».

«В течение 26 лет, – читаем дальше письмо Екатерины Ивановны, – я обращаюсь в Пенсионный фонд Украины, в различные исполнительные органы демократической власти, даже к говорливому народному депутату Ляшко с требованием пересмотреть мою пенсию, но все без толку. Двадцать одно письмо направила гаранту Конституции и получила столько же ласковых отписок на президентском бланке.

Все мои жалобы переадресовываются в Пенсионный фонд Украины. Оттуда тоже получаю ответы. Вот цитата из недавнего ответа: «Інформуємо, що, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», з 01.12.2016 р. збільшено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1130,00 грн до 1247,00 грн. У зв’язку з цим зроблено перерахунок Вашої пенсії. З 01.12.2016 р. з урахуванням доплати за понаднормовий стаж (225,49 грн), підвищення учаснику війни (187,05 гр.) та підвищення відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23.04. 2012 р. № 327, становить 1708,89 грн).Вот «обрадовали». Как прожить на эти деньги с вашими тарифами и ценами?!

Может, обратиться в ЕС, куда вступила наша страна? Разберутся ли там в моей ситуации, похожей на ситу­ации, в которых очутились тысяч моих сограждан?»

Если это вопросы к редакции, уважаемая Екатерина Ивановна, то ответить можем словами великого Кобзаря: «Борітеся – поборете, вам Бог помагає».

Миру – мир!

ТАК назвал свое письмо наш подписчик Яков Леонтьевич Романчук из села Стрыбиж Пулинского района Житомирской области. А в эпиграф Яков Леонтьевич вынес слова известной песни:

В защиту мира вставайте, люди!

Ряды тесней страна к стране

И пусть над миром сильней орудий

Призыв наш реет: «Не быть войне!»

Людям старшего поколения, чью жизнь обожгла Вторая мировая война, особенно близки и понятны эти слова. Но автор письма их цитирует, адресуя сегодняшнему поколению народов мира. И начинает с анализа «жалкого существования преобладающего большинства граждан Украины». «Правящий режим, – пишет Яков Леонтьевич, – угнетает людей высокими тарифами на энергоносители, дикими ценами на продукты питания и медикаменты, безработицей, мизерными пенсиями. И все это делается в угоду МВФ, который подпитывает воинствующее настроение «отцов державы», принуждая все больше средств выделять не на обещанное улучшение жизни народа, а на войну.

В результате такой политики одни гибнут от пуль и снарядов, другие мрут от истощения, недоедания, невозможности купить лекарства…»

По словам автора письма, нынешние певцы поют о чем угодно, но только не о мире. Это духовное обнищание служителей культуры тоже, считает он, является результатом милитаризации жизни. И тон такой политики, напоминает Яков Леонтьевич, задают американские империалисты.

«Понимая, что мир на земле – это их конец, они развязывают все новые и новые войны и вооруженные конфликты. Это они, претендуя на богатства, в первую очередь на нефть, нагло влезают в другие государства, насаждают свою «демократию», уничтожают глав правительства, заменяя своими ставленниками. Это они «оседлали» не только экономику других государств, но и их быт и религию, перессорив при этом разные этнические группы арабов, мусульман, которые начали воевать между собой. Это на их совести террористические акты, распространенные по всему миру.

Недавно они в Иране применили большой разрушительной силы бомбу, которая достала людей в глубокой горной пещере. И их никто не осудил. Более того – купленная пресса расхваливает милитаристов за то, что имеют сильные армии. К сожалению, в этом хвалебном хоре звучат голоса и наших правителей. Лучше бы хвалили тех, кто что-то делает для мирной жизни на планете Земля.

История помнит примеры борьбы за мир. Но с развалом великой страны о них, увы, стали забывать. Не слышно уже и песен, призывающих бороться за мир. Но верится, придет время, когда прогрессивное человечество возьмет дело мира в свои руки. А для этого надо объединиться. Вместе мы победим!»

Сказано точно.