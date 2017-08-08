Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Жена уехала на дачу…

08.08.2017 Советы юриста Поучительный случай, рассказанный нашим читателем, комментирует полковник милиции запаса Николай БОНДАРЧУК. В начале июля жена Андрея Ивановича уехала на дачу. В городской квартире он остался один. Однажды вечером Андрей решил прогуляться. На улице к нему подошла молодая женщина с закупоренной бутылкой «Фанты» и вежливо попросила открыть ее, мол, у самой сил не хватает. Андрей Иванович выполнил просьбу. Девушка спросила, где можно купить булочку и выпить чаю. Андрей Иванович любезно провел ее до ближайшего кафе. По дороге Люда (так назвалась девушка) сказала, что приехала устраиваться на работу в банк, но в гостинице нет мест. «Если вам негде переночевать, можете на пару дней у меня остановиться,– неожиданно для самого себя предложил Андрей Иванович. – Живу один в трехкомнатной квартире.. На вопрос новой знакомой относительно жены, он, неожиданно для самого себя, ответил, что развелся.

По дороге он купил бутылку коньяка и конфеты. На кухне вместе с симпатичной женщиной хозяин квартиры выпил за знакомство. Что было потом, он плохо помнит. Но когда утром он очнулся с сильной головной болью, квартиру не узнал: все было перевернуто вверх дном, ящики стола выдвинуты, новенький ноутбук и дорогой персидский ковер исчезли. Из шкафа исчезла норковая шуба жены. Деньги и ювелирные украшения тоже пропали.

«Заявление в полицию я написал, но уверен, что воровку не найдут,– пишет Андрей Иванович. – Написал же я об этом лишь потому, чтобы моих ошибок не повторяли другие».

«Я принципиально не согласен с выводами, которые делает из случившегося Андрей Иванович. В его поступке не вижу особой доброты и отзывчивости. Умный, простите, мужчина мгновенно поймет, что трюк с бутылкой – лишь повод для знакомства. В отсутствие жены приглашать чужую женщину ночевать – разве это доброта? То, что дальше случилось, давно известный трюк с клофелином. Этот аптечный препарат в сочетании с алкоголем вызывает снотворный эффект, сопровождаемый потерей сознания, вплоть до смертельного исхода. Преступники давно и успешно применяют клофелин для ограбления, похищения людей.

Категорически не согласен с оскорбительной оценкой, которую дает правоохранителям ваш читатель. Да, факты говорят об ухудшении криминогенной ситуации, об увеличении количества нераскрытых преступлений. Увы, по стране 75 процентов преступлений остаются нераскрытыми. Но это вина не только правоохранителей. Опытных следователей катастрофически не хватает. В целом по Украине на одного следователя приходится 145 уголовных дел за 133 рабочих дня. То есть следователю дается на раскрытие одного уголовного дела только восемь часов. Правоохранители работают с колоссальным перенапряжением, на пределе физических возможностей. Есть мировая тенденция: рост безработицы на один процент способствует росту преступности на пять процентов. Вы сами знаете, какая в Украине безработица, слышали, что творится в зоне АТО, сколько оттуда нелегально вывозят оружия, сколько людей с травмированной психикой возвращаются с войны. Эти факторы провоцируют людей на преступления, и вал преступности одни правоохранители не могут остановить. Нужна помощь общества, хотя бы моральная поддержка. В Германии, например, законопослушный гражданин считает своим долгом сообщить полицейскому о преступлении, помочь в расследовании. А у нас таких людей называют стукачами. Население часто не помогает полиции, а вставляет палки в колеса. Это одна из причин, почему так много нераскрытых преступлений. А еще одна причина – правовая безграмотность многих граждан, их безудержная тяга к доступным и быстрым удовольствиям, как это случилось с Андреем Ивановичем.

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