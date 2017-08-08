08.08.2017

Навічно в пам’яті народній

Чернігівський районний історичний музей висвітлює різні періоди історії регіону та його населення – від древності до наших днів. Та найповніше – про часи Великої Вітчизняної війни. Цьому присвячена експозиція окремого залу бойової слави.

Експозиція починається на вулиці

БІЛЯ входу до музею – дві меморіальні дошки. Одна з них присвячена пам’яті про 30-ту окрему гвардійську кавалерійську дивізію, яка формувалася у Чернігівці в липні-серпні 1941 року, і звідси почався її бойовий шлях. Друга меморіальна дошка відкрита на честь легендарного льотчика, тричі Героя Радянського Союзу, маршала авіації Олександра Покришкіна. Так вийшло, що він із своєю частиною з боями відступав через селище Чернігівка 1941 року, а в 1943 році брав участь у визвольній операції. З місцевого аеродрому вилітав на повітряні бої в райони Токмака і Мелітополя. А ще після визволення Чернігівки у вересні 1943 року зареєстрував тут свій шлюб з фронтовою медсестрою Марією. З нею вони прожили довгі й щасливі роки.

– Цій героїчній людині, як бачите, присвячено окремий стенд, – розповідає в залі бойової слави директор музею Дільбар Кобець. – Тут фотографії, листи та спогади, особисті речі, які він передав музею (кашкет та генеральський мундир), військові мемуари. Після війни прославлений ас зустрічався із чернігівцями.

Є матеріали про героїчну групу супротиву окупантам, ядро якої складали комуністи Мизин, Богдан, Лола, Яценко, Кузьменко. Патріоти готувались до збройного виступу проти загарбників, тому збирали та ховали зброю. У травні 1943 року фашисти розкрили цю групу і розстріляли всіх її учасників.

Широка панорама матеріалів присвячена запеклим боям за визволення Чернігівки та населених пунктів району у вересні 1943 року. У прориві німецької оборони відзначилися бійці 10-ї гвардійської кавалерійської дивізії під командуванням генерал-майора Міллерова, 3-ї гвардійської стрілецької дивізії (командир генерал-ма­йор Цаліков) і 151-ї стрілецької дивізії, якою командував генерал-майор Подшивайло. Всі вони входили до складу 2-ї гвардійської армії генерал-лейтенанта Захарова.

Визволителям присвячена і Книга пам’яті в центрі зали. Вона складається із трьох альбомів, які розповідають про воїнів-визволителів Південного фронту. Тут спогади про льотчика Чуриліна і його книга «Зірка в небі», матеріали про юного воїна Саркіса Саркісяна (хлопцеві було всього 18 років, коли він загинув за визволення Чернігівки) та про багатьох інших патріотів. Варто зазначити, що ці альбоми свого часу зібрала, оформила і передала музею вчителька-фронтовичка Євгенія Белаш.

Немеркнуча слава

У ЛАВАХ Червоної армії мужньо билися з ворогом 2380 чернігівців, з яких 1643 загинули. Бойових нагород удостоєні 2137 чоловік, багато з яких покрили себе немеркнучою славою. Так, ще у 1929 році почав службу в армії уродженець Чернігівки Абрам Темник. А під час війни він дійшов до Берліна, у боях за який його бригада знищила 1250 фашистів та різну військову техніку. Гвардії полковник загинув смертю хоробрих під час штурму фашистського лігва. Посмертно йому присвоєно звання Героя Радянського Союзу, його ім’я золотими буквами висічено на пам’ятникові радянським воїнам біля Бранденбурзьких воріт. Зірками Героїв були відзначені також Іван Дубінін, Іван Мерзляк, Григорій Волошко. Останній був помічником начальника штабу 384-го окремого батальйону морської піхоти Чорноморського флоту. У складі роти автоматників під керівництвом старшого лейтенанта Костянтина Ольшанського взяв участь у десантній операції із захоплення і утримання порту у Миколаєві. Там лейтенант з більшістю бійців і загинув 27 березня 1944 року. Всі Герої Радянського Союзу-чернігівці поховані в різних місцях, а до земляків нині повернулися в граніті на Алею меморіалу бойової слави в центрі Чернігівки. Тут встановлені їх бюсти.

Свій слід залишила і чернігівчанка Людмила Співак (Овчаренко), яка дійшла до Берліна і після його оволодіння в свої 20 років стала військовою регулювальницею руху біля Бранденбурзьких воріт і рейхстагу. За це її шанобливо називали «господаркою» Бранденбурзьких воріт. В експозиції є її фото і спогади, книжечка її доньки Лариси Овчаренко, у якій вона розповідає про свою маму-фронтовичку.

У музеї, як розповіла директор, проводяться екскурсії, уроки мужності, святкові заходи до Дня Перемоги, Дня визволення Чернігівки від фашистських загарбників. Такі заходи слугують патріотичному вихованню молоді. Дільбар з вдячністю згадала своїх попередників – першого директора музею, ентузіаста і любителя історії рідного краю Володимира Горобея, а також багаторічного директора Антоніну Марченко, яка гідно продовжила цю справу. Сама ж Дільбар разом з управлінням культури РДА та місцевою громадою нині домагається капітального ремонту приміщення музею і його розширення.

Запорізька область.