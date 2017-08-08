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08.08.2017 журналистское расследование Извините, но хочу предупредить читателей, что вынужден четко фиксировать даты, потому как в дальнейшем это окажется очень важно. Как известно, дьявол кроется в мелочах. А кроме того, мне придется неоднократно цитировать документы и приводить официальные названия организаций и документов. А они, естественно, все выполнены на государственном языке. Поэтому изложение будет содержать множество ссылок и включений на двух языках. И если я сам, случайно, перейду на общеупотребительный суржик, то надеюсь, что читатель меня простит, потому как в таком виде ему будет только понятнее.

6 августа 2005 года О.С. Апончук поручил следователю И.В. Новицкому расследовать уголовное дело №08-6821, открытое на гражданина И.П. Скакуна по статье 296, часть1 УК Украины. И это поручение, и само это дело изначально выглядело странным, чтобы не сказать большего. Во-первых, это противоречило широкоизвестному в заинтересованных кругах приказу МВД № 1600 от 25 декабря 2003 года, который организовывает деятельность следственных подразделений МВД. В частности, он предписывает руководителям следственных органов строго придерживаться специализации следователей. То есть поручить следователю по ДТП расследование хулиганства – это все равно, что направить гинеколога делать операцию на сердце. Не думаю, что этому будет рад гинеколог и в восторге от такой перспективы будет пациент. Но милиционеров, в отличие от врачей, «погоны обязывают», и когда ему говорят «А мне больше поручить некому», он обязан взять под козырек и выполнять.

С другой стороны, уголовное дело само по себе было скользким. Некий гражданин Скакун в спортивном зале, угрожая пневматическим пистолетом, на глазах восьми свидетелей нанес телесные повреждения потерпевшему. Что тут сложного? Скакуна задержали, пистолет изъяли, свидетелей куча, один эпизод хулиганских действий, бери и сажай. Но делом занялось «УБОЗ ГУ МВС в м. Києві», хотя, из самого названия понятно, что им следует заниматься организованной преступностью. Но тем не менее УБОПовцы, хоть и изъяли у объвиняемого пистолет, квалифицировали его действия по самой мягкой части уголовной статьи. После этого следственные действия вообще не велись – борцы с организованной преступностью вообще лишились интереса к этому делу. В результате расследование было остановлено на основании пункта 3 статьи 206 УПК Украины. Знаете, что он гласит?

Статья 206 пункт 3 УПК Украины (в ред. 1960 г.) дает следователю право приостановить досудебное следствие в случае, когда не установлено лицо, совершившее преступление. Но ведь в данном случае указанное лицо очевидно, его вина доказана, но следствие в отношении указанного лица по каким-то причинам не продвигалось в течение более пяти месяцев !

И вдруг, несмотря на наличие в производстве кучи дел, предусмотренных специализацией, Новицкому срочно поручили его посадить! Как позже Апончук объяснил на допросе в прокуратуре: «для покращення показників». Новицкому объяснили, что «покращення потрібно вже зараз» и потому он начал действовать оперативно. Уже 19 августа он вызвал Скакуна и потерпевшего в отделение для проведения очной ставки. Скакун пришел, потерпевший – нет. Подождав некоторое время, следователь отпустил Скакуна и занялся другими делами. Благо их было вдоволь, только успевай разгребать. А ровно через неделю, когда следователь был на очередном дежурстве, Скакун начал настойчиво раз за разом звонить ему на мобильный телефон, настаивая на необходимости экстренной встречи. После очередного звонка Иван Новицкий согласился уделить несколько минут разговору по дороге домой на обед и договорился встретиться с подозреваемым на стоянке напротив клуба «Бинго», на противоположной от управления стороне киевского проспекта Победы.

Далее процитируем самого Новицкого: «Коли я приїхав, то Скакун І.П. відмовився виходити з салону свого автомобіля, тому для розмови з ним мені довелося сісти на праве переднє сидіння. Він став просити мене закрити порушену відносно нього кримінальну справу, пропонуючи за це заплатити гроші. Я категорично відмовився, роз’яснивши, що його дії є злочинними, а його вина в скоєнні особливо злісного хуліганства доведена (наявність 8 свідків, висновки експертиз тілесних ушкоджень потерпілого, вилучення у нього пістолету) тому справу буде направлено до суду. Під час розмови моя барсетка з особистими речами і документами знаходилась між передніми сидіннями.

Коли я вийшов з автомобіля, то був негайно затриманий працівниками УВБ

ГУБОЗ МВС України в м. Києві, які повалили мене на землю і, притиснувши обличчям до асфальту, одягли на мене наручники. При цьому моя барсетка була відкинута від мене на декілька метрів. Приблизно через 5 хв. мене підняли, після чого один із працівників УВБ підніс до мене мою барсетку у відкритому виді, а другий працівник УВБ підійшов з відеокамерою і, вийнявши з моєї барсетки 500 доларів США, запитав звідки зазначені гроші.

Я пояснив (в об’єктив відеокамери), що ці гроші мені не належать, вони підкинуті невідомо ким. Працівники УВБ показали мені, що ці гроші помічені спеціальною речовиною, яка видна при ультрафіолетовому освітленні.

В той же час, при огляді моїх рук з застосуванням ультрафіолетового освітлення та при проведенні змивів з них, вказаної речовини виявлено не було. Як повідомили мені працівники УВБ , Скакун І.П. подав до їх органу заяву про те, що я ніби-то вимагаю в нього 2000 доларів США за закриття порушеної відносно нього кримінальної справи. Всі мої твердження про мою невинуватість і вчинену відносно мене провокацію хабара заперечувались».

Так следователя сделали преступником. А почему я так утверждаю, объясню дальше.

Андрей Манилык.

(Продолжение следует).

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