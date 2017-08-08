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08.08.2017 Ваше здоровье «Неумеренное употребление витаминной продукции и витаминных препаратов может привести к серьезным сбоям в работе организма», – предупреждает терапевт София ВАЙСБЕРГ. – СОФИЯ Аркадиевна, наша читательница из Пирятина Полтавской области Зинаида Негребецкая пишет: «Летом я решила укрепить здоровье внучки и дочери. Каждый день поила их натуральным морковным соком. Внучка выпивала по 3 стакана сока, дочка – по 5. Через неделю у внучки кожа пожелтела, возникли проблемы с пищеварением. Ухудшилось самочувствие и у дочери. Пришлось обратиться к врачам. Они сказали, что у дочки и внучки гипервитаминоз, и посоветовали прекратить лечение соками. Как же так? Всюду пишут, что соки полезны, а получилось наоборот».

– Многим жителям Украины полезно было бы принимать «таблетки от жадности», но, к сожалению, такого лекарства еще не создали. В нашей стране миллионы людей неумеренны в еде, то же самое касается и витаминной продукции, и аптечных витаминов. А переизбыток витаминов так же вреден, как и недостаток их.

– Как же определить безопасную норму, скажем, морковного сока?

– Диетологи считают, что для взрослого человека полстакана натурального морковного сока (100 мл) полезны, но не более. Употреблять его рекомендуется с кусочком сливочного масла, чтобы лучше усваивались витамины. А 5 стаканов в день – это чрезмерно. Для детей дневные нормы морковного сока такие: несколько капель до года, в возрасте от года до трех – 1-3 столовые ложки, в возрасте 4-7 лет – 1/4 стакана, до 12 лет – 1/3 стакана. Чтобы избежать гипервитаминоза, нужно знать его симптомы. Например, при переизбытке в организме витамина А наблюдаются кожные высыпания, шелушение кожи, зуд, повышенная возбудимость, выпадение волос, головная боль, тошнота и рвота, боль в суставах, лихорадка. При переизбытке витамина группы В появляются головная боль, возбуждение и бессонница, тошнота, учащение сердечного ритма.

– Вам часто приходится лечить больных с гипервитаминозом?

– Довольно часто. Недавно обратился ко мне с жалобами на кожный зуд и бессонницу 67-летний Антон Иванович. Его сын работал грузчиком в рыбном магазине и постоянно приносил домой морепродукты. Антон Иванович употреблял их в огромных количествах, в организме образовался избыток витамина А, что и вызвало такую бурную реакцию. Я порекомендовала ему изменить рацион, день посидеть на минеральной воде, потом неделю на фруктах и овощах. А еще прописала ему мочегонные препараты. Через несколько дней здоровье у Антона Ивановича восстановилось.

– Анна Комышная из Белой Церкви Киевской области пишет, что, вычитав о пользе апельсинового сока, каждый день выпивала его по три стакана. «Потом перестала, потому что у меня покраснела кожа и начала кружиться голова», – пишет Анна.

– У вашей читательницы гипервитаминоз витамина С. Его симптомы: покраснение кожи, кожный зуд, раздражение мочевого тракта, головная боль, головокружение. Очень опасно, когда избыток этого витамина образуется в организме человека-гипертоника, так как гипервитаминоз витамина С приводит к повышению артериального давления.

– Давайте напомним читателю, какие продукты содержат большие дозы витамина С.

– Богаты им плоды вишни, шиповника, красного перца, черной смородины, облепихи; петрушка, капуста, укроп, черемша, киви, земляника, цитрусовые, яблоки, грецкий орех, хвоя сосны и пихты.

– Григорий Жукович из Одессы спрашивает, есть ли достоверные данные о противораковом действии витамина С.

– Есть. Исследователь Марк Левин делал подопытным мышам внутривенно инъекции витамина С в расчете до 4 граммов на килограмм веса в сутки. Оказалось, что инъекции, не влияя на здоровые клетки, угнетающе действовали на 75 процентов раковых клеток, замедляя рост опухолей на 41-53 процента. Так что витамин С полезен человеку, но только при употреблении в разумных пределах. А норма потребления сугубо индивидуальна.

– Олег Крысенко из Херсона спрашивает, нужно ли употреблять витаминные препараты в летний период, когда много свежих фруктов и овощей, или же только зимой.

– Это зависит не от времени года, а от назначения врача. Только он определяет, нужны ли организму дополнительные витаминные препараты или биологически активные добавки. Лучше обходиться без них, принимая витамины с пищей, в естественном виде.

– Тамара Жовтяк из Киева пишет, что, прочитав о пользе соков, купила соковыжималку, ежедневно выпивала по 4-5 стаканов сока, но «здоровье не улучшилось, стала болеть поджелудочная железа». Как это объяснить?

– Польза сокотерапии преувеличена рекламными статьями, которые заказывают производители соковыжималок. В реальности полезней фруктовые и овощные салаты, чем соки, которые лишают организм клетчатки и увеличивают нагрузку на поджелудочную железу.

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