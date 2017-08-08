Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
Еврокубки
Состоялась жеребьевка раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. С легкой руки директора организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти стали известны все пары участников.
Лига чемпионов
ТУТ особо распространяться не о чем, поскольку обошлось без украинцев.
«Карабах» – «Копенгаген»,
АПОЭЛ – «Славия» (Прага),
«Олимпиакос» – «Риека»,
«Селтик» – «Астана»,
«Хапоэль» (Беер-Шева) – «Марибор»,
«Истанбул» – «Севилья»,
«Янг Бойз» – ЦСКА,
«Наполи» – «Ницца»,
«Хоффенхайм» – «Ливерпуль»,
«Спортинг» – «Стяуа».
Первые матчи раунда состоятся 15 и 16 августа. Ответные – 22 и 23 августа.
Лига Европы
ИТАК, «Динамо» сначала отправится в португальский Фуншал, где его будет ждать не хватающий звезд с неба «Маритиму».
Тренер «Маритиму» Дэниел Рамос прокомментировал результаты жеребьевки:
– Матчи против «Динамо» будут очень и очень трудными. Нам предстоит сыграть против команды, которая возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины и попала в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Важный козырь для «Динамо» то, что они уже сыграли ряд официальных матчей в новом сезоне. К тому же нам потребуется проделать долгий путь, около четырех тысяч километров, чтобы сыграть против «Динамо» (кстати, киевлянам тоже. – Авт.). Однако больше всего мы обеспокоены силой нашего противника. «Динамо» является фаворитом дуэли, но мы будем сражаться до последнего.
А бывший игрок и тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко считает:
– Португальцы – есть португальцы, их клубы всегда демонстрируют техничный футбол. Понятно, что «Динамо» выглядит фаворитом нашей пары, тем более что ответный матч пройдет в Киеве. «Динамо» просто обязано проходить «Маритиму» после неудачи с «Янг Бойз». Нужно доказать, что проигрыш швейцарскому клубу – всего лишь случайность.
Оно, конечно, так, но помнится, многие были уверены, что «Динамо» обыграет и «Янг Бойз».
А вот «Александрии» достался соперник посерьезнее – борисовский БАТЭ. Хотя именно белорусы считаются фаворитом, их наставник Александр Ермакович осторожен в комментариях:
– Все украинские клубы сильны характером, бойцовскими качествами. Мы убеждаемся в этом каждый год, когда встречаемся на турецких сборах с представителями Украины. Они, невзирая на контрольный статус поединков, всегда бьются, демонстрируют огромную самоотдачу. Два матча без пропущенных мячей в играх с «Астрой» свидетельствуют о крепкой обороне. Наша задача – выйти в групповой этап Лиги Европы. Сделаем все возможное для этого.
Объективно оценивает шансы своего клуба и главный тренер «Александрии» Владимир Шаран:
– БАТЭ – команда очень опытная, постоянно выступает в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Так что условным фаворитом считается БАТЭ. Мы прекрасно понимаем наш уровень, надо реально смотреть на вещи. Шансы всегда есть. То, что БАТЭ – наш сосед, – это нормальный вариант. То есть в психологическом плане ребята будут спокойны. Не хотелось бы получить в соперники «Аякс» или «Фенербахче», ведь неизвестно, был бы этот поединок в Александрии... Такие гранды просили бы, чтобы переносили матч в ту же Одессу. А с «БАТЭ», думаю, не должно быть никаких проблем в плане того, чтобы мы играли свой домашний поединок в Александрии.
Знакомство с противниками наших клубов в следующих номерах «Рабочей газеты».
А вот как выглядят остальные пары раунда плей-офф.
«Шкендия» – «Милан»,
«Панатинаикос» – «Атлетик»,
«Осиек» – «Аустрия» (Вена),
«Аполлон Лимасол» – «Митьюлланд»,
«Брюгге» – АЕК (Афины),
«Хабнарфьордюр» – «Брага»,
«Эвертон» - «Хайдук Сплит»,
«Вииторул» – «Зальцбург»,
«Вардар» - «Фенербахче»,
«Аякс» – «Русенборг»,
«Альтах» – «Маккаби»,
«Динамо» (Загреб) – «Скендербеу»,
«Лудогорец» – «Судува»,
«Домжале» – «Марсель»,
«Партизан» – «Видеотон»,
«Утрехт» – «Зенит»,
«Легия» – «Шериф»,
«Виктория Пльзень» – АЕК (Ларнака),
ПАОК – «Эстерсунд».
Первые матчи состоятся
17 августа на полях команд, указанных первыми. Ответные – 24 августа.