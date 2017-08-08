Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Рыбалка – дело клевое!

08.08.2017 Хобби, отдых и спорт Оказывается, рыбалка может быть не просто удовольствием, но и настоящим праздником, который собирает друзей и единомышленников, объединенных одним увлечением. По сложившейся уже традиции в Киеве на озере Тельбин прошел очередной открытый чемпионат по рыбной ловле «Летний спиннинг Fest-2017», определивший лучших рыбаков этого года.

Условия соревнования оказались очень простыми. Сорок участников «Рыболовного движения Киева» застолбили самые «клевые» места на одном из самых крупных естественных водоемов города – озере Тельбин и приступили к азартной борьбе. В течение двух туров, по три часа, мастера спиннинга должны были как можно больше поймать рыбы и зафиксировать ее вес, после чего ее возвращали обратно в озеро.

В беседе с участниками соревнования выяснилось, что рыбалка на спиннинг – сегодня один из самых популярных видов ловли рыбы как для новичков, так и для «бывалых». Многие из опрашиваемых по привычке даже похвастались своим давним уловом и продемонстрировали на видео удивительные трофеи – щук, лещей и сомов.

Правда, в этот раз таких выловленных хищных рыб не наблюдалось, на крючок попадались лишь красноперки, окуни и караси, которые не превышали и 300 граммов. Но и этого было достаточно, чтобы оценить мастерство собравшихся рыбаков и выявить лучших из них.

Троих спиннингистов наградили дипломами, медалями, призами и сертификатами на суммы от 1000 до 2000 гривен, на которые они смогут приобрести новые снасти для достижения новых рекордов. Остальных же удильщиков поблагодарили за активное участие и пожелали в будущем отменного клева и большого улова. Организаторы чемпионата «Летний спиннинг Fest-2017» считают основной целью этого проекта – популяризацию рыбной ловли как одного из самых массовых видов активного отдыха, а также пропаганду бережного отношения к окружающему нас миру.

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