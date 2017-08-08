08.08.2017

Лига Европы

Фиаско «Динамо» в Лиге чемпионов не уменьшило однако представительство украинских клубов в еврокубках. Но Лига Европы ошибок не простила.

Придавленные «Тумбой»

ОТВЕТНЫЙ матч «Олимпика» в Греции против ПАОК из Салоники на стадионе «Тумба» стал для гостей роковым. Вообще-то надежд на то, что дончане одолеют закаленный в евробаталиях ПАОК, было маловато. Хотя домашняя ничья их вдохновила. Однако реальность быстро охладила горячие головы олимпиковских болельщиков.

К тому же местные фаны были даже не 12-м, а еще, как минимум, и 13-м игроком. По словам игроков «Олимпика», гул на стадионе стоял такой, что нельзя было докричаться до своего партнера.

Уже в первом тайме счет стал 2:0 в пользу хозяев, и на этом все закончилось. Попытки гостей изменить счет оказались безрезультатными, а местных «двуглавых орлов Севера» он вполне устраивал.

После матча главный тренер «Олимпика» Роман Санжар проанализировал причины поражения:

– Игра проходила с небольшим территориальным преимуществом хозяев. На результат сегодняшнего матча повлияло то, что соперник смог реализовать свои моменты, а нам не удалось. Были хорошие моменты в обоих таймах. Особенно это касается концовки встречи. Но, к сожалению, нам не хватило мастерства, чтобы свои моменты трансформировать в голы. Считаю, что в любом случае результат справедливый. Было видно, что футболисты атаки ПАОКа выше нас по уровню своего мастерства. Когда они оказывались вблизи нашей штрафной, то чувствовалась острота, давление и напряжение. С нашей стороны было много желания, выполнили большой объем работы, но, к сожалению, не смогли забить.

Следует отметить, что «Олимпик» выглядел вполне достойно, а не мальчиком для битья. Но класс греков, действительно, выше.

Славная строчка в историю

НА ПРОШЛОЙ неделе из украинских клубов порадовала только «Александрия», добившаяся в непростом матче с румынской «Астрой» победы – 1:0, что позволило ей пройти в следующий раунд.

– Это историческая победа, которой ждала вся Александрия, а особенно президент клуба. Руководство делало все для того, чтобы мы сегодня победили. Но те моменты, которые были у ворот «Астры», нужно было реализовывать. И было бы намного спокойнее, – отметил после матча наставник хозяев Владимир Шаран. – Ребята придерживались плана на игру, соблюдали игровую дисциплину. Но только давали слабину – сразу становилось опасно у наших ворот. Надо было забивать второй мяч, однако исполнительское мастерство не на том уровне, как мне бы хотелось. В завершающей фазе атаки нам не хватает спокойствия. Во втором тайме ребята на подсознании хотели удержать результат. Тот темп, который был продемонстрирован в первой тайме и в стартовые

15 минут второго, был очень хорош. Перекрывали фланги, делали все, что могли.

Особо добавить нечего, хочется лишь остановиться на одном аспекте матча. Столь грязной игры, которую продемонстрировали гости, мне давно не доводилось видеть.

Только Польчак еще раз пять заслуживал на второй «горчичник», но австрийская бригада судей прикидывалась слепыми. Конечно, им ближайшие соседи по ЕС ближе к телу, чем украинцы. Более того, арбитр матча Оливер Драхта дважды наказывал предупреждением александрийцев, после великолепных интермедий гостей «меня убили». Хорошо хоть, что не все они удостоились такой оценки.

И тем не менее не стану бросать камень в огород Драхты. Ведь победа пришла к хозяевам, благодаря назначенному им на 43-й минуте пенальти, который реализовал Запорожан. А то дело могло бы дойти до послематчевой лотереи. Напомню, что за два поединка александрийцы, несмотря на наличие моментов, так и не смогли забить с игры. Впрочем, учитывая блестящую игру в воротах Панькива, и в серии пенальти можно было рассчитывать на успех. Только для этого надо было бы забивать самим.

Но хорошо то, что хорошо кончается. Теперь задача «Александрии» – попасть в групповой раунд.

Удачи!