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08.08.2017 Выставки В полуподвальном помещении столичной галереи «Салон Багет» на улице Золотоворотской, куда дневной свет практически не заглядывает, все помещение залито солнцем и красками лета. Здесь проходит выставка «Путешествие в лето» известного художника Виктора Волкова.

КАЖЕТСЯ нелогичным, что в неимоверно жаркое лето этого года, которым мы путешествуем уже более двух месяцев, тебя приглашают туда же. Но «Салон Багет» это не смутило, здесь подходят к оформлению выставок с большим вкусом, чем и притягивают посетителей. Небольшое пространство галереи всякий раз преображается в зависимости от характера творчества того или иного художника и само по себе становится произведением искусства, в данном случае дизайнерского.

Не является исключением и выставка Виктора Волкова. Она, можно сказать, начинается еще на входе в галерею. Афишу с одной из репродукций Волкова расположили под вьющимся по стене здания виноградом в обрамлении увесистых гроздей. В самой галерее появилась изящная садовая скамейка. Картины в сочетании с умело подобранным цветом превращают аскетический интерьер в уютный уголок сада, буйствующего цветами с видом на море. Словно открыл окно ранним утром, и на тебя хлынули летние красоты, звуки и запахи.

Цветы и море – излюбленные сюжеты Виктора Волкова. Он одессит. В Одессе получил художественное образование. Поэтому его пристрастие к морю и цветам вполне понятно. Одесская художественная школа всегда отличалась обилием воздуха и ярких красок. Холсты художника, что бы он ни изображал (будь то родной город, венецианские или греческие пейзажи), буквально переполнены воздухом и яркими красками.

А еще вы найдете на выставке «женщин лета» разных национальностей. Это образы, подсмотренные художником в зарубежных творческих путешествиях. Женщины Волкова обаятельны, пластичны, благородны и сдержанны в проявлении эмоций.

В стилевом отношении Виктор Волков разноплановый живописец. Работает во многих жанрах – от натюрморта до сюжетной картины. Его живопись выглядит легкой, этюдной даже на внушительных размерах холста. Манера письма меняется в зависимости от темы или идеи картины. Художник пишет то реалистично, внося в полотно импрессионистические или экспрессионистские ноты, то декоративно, упрощая форму, используя локальный чистый цвет, то создает картины, напоминающие по почерку примитивистов или постмодернистов… На первый план выходит работа с формой и цветом. В творчестве Виктора Волкова можно уловить реминисценции многих течений и направлений искусства конца XIX-XX веков. Возможно, в этом и кроется привлекательность его творчества для искушенного и даже неискушенного зрителя.

Лето одно на всех, но у каждого свое. Посмотрите на него глазами Виктора Волкова. Уверен: масса позитивных эмоций вам обеспечена.

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