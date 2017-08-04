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Отказавшись из-за блокады Донбасса от собственного угля, Украина продолжает покупать его по завышенной цене. Цифры говорят сами за себя. Украина будет приобретать уголь-антрацит в Соединенных Штатах по 113 долларов за тонну. Речь идет только о цене первой партии в 85 тысяч тонн.





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04.08.2017 УКРАИНА • Шахтерам «Лисичанскугля» выплачен месячный фонд заработной платы. Об этом 1 августа 2017 года на своей странице в социальной сети

Facebook написал глава Луганской области Юрий Гарбуз. Таков результат проведенной горняками забастовки. До 24 августа шахтерам обещают выплатить задолженность за 2017 год, а 1 апреля 2018 года будет проведен расчет по заработной плате за декабрь 2015 и 2016 год.

• Экономист Александр Охрименко заявил на телеканале NewsOne, что граждане Украины уже задолжали за коммунальные услуги 30 миллиардов гривен, а с началом отопительного сезона эта цифра может увеличиться до 50 миллиардов. «Украинские семьи на сегодняшний день оплачивают самые высокие тарифы в мире. Других стран просто не существует с такими платежами», – констатировал он.

• Граждане Украины, которые отправились на семейный отдых в Турцию, вернулись домой, зараженные опасным вирусом Коксаки, который подхватили на курорте, пишет MIGnews.com.ua. В отеле, по словам пострадавших, не предпринимают никаких мер в связи с распространением заболевания. МИД Украины дало поручение посольству Украины в Турции изучить вопрос эпидемиологической ситуации в связи с фактами массового заболевания вирусом Коксаки.

• Министерство обороны Украины получило от США оборудование на сумму 22 млн долларов для учебного центра в Яворове Львовской области, сообщает пресс-служба ведомства. Благодаря этой помощи в августе там откроется имитационный центр площадью 3,5 тысячи квадратных метров. По словам министра обороны Степана Полторака, иностранные инструкторы сейчас помогают готовить методическую литературу и непосредственно наших инструкторов.

• Горняки шахты «Артем-1» в Кривом Роге вышли на митинг с требованием повысить зарплату до 1000 евро. Шахтеры считают, что руководство шахты недооценивает их тяжелый труд, и денег, которые они получают, не хватает на содержание семей в условиях нынешней инфляции, сообщает «Укринформ». Горняки также выражают недовольство условиями труда на предприятии и действующими санитарными нормами.

• Еврокомиссия требует от Украины отчета о потраченных 10 млн евро, которые ЕС выделил на обновление пунктов пропуска на западной границе. Ответ должен быть дан до конца августа, пишет издание «Страна». Украинская таможня еще несколько лет назад получила эти деньги, но реконструкция постов до сих пор не осуществлена. Европа прекращает данное финансирование и требует отчитаться за потраченные деньги.

ЗА РУБЕЖОМ

• В Абхазии на военных складах возле поселка Приморского произошел взрыв боеприпасов, пострадали 50 человек, сообщает dsnews.ua. Больницу в Сухуми окружили силовики в ожидании подвоза раненых. Перекрыта республиканская трасса Сухуми – Псоу. Жителей села эвакуируют.

• Военно-воздушные силы США провели плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая не содержала заряда. Испытание состоялось в Калифорнии, передает телеканал ABCNews. Ракета была запущена с авиабазы, расположенной примерно в 130 милях к юго-западу от Лос-Анджелеса.

• В Шри-Ланке с начала текущего года зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения лихорадкой денге. Медики констатировали 296 смертей, сообщает Reuters. Сообщается, что болезнь распространяется такими быстрыми темпами из-за муссонных дождей и подтоплений, из-за которых образовываются теплые лужи, идеально подходящие для размножения москитов, которые разносят данный вид лихорадки.

• Госдепартамент США призвал своих граждан до 1 сентября покинуть Северную Корею, сообщает telegraf.com.ua В специальном заявлении ведомства указывается, что вскоре американцы не смогут вылететь в КНДР, поскольку их паспорта для поездок в эту страну больше не будут действовать. Ранее президент Трамп заявил, что противостояние с Северной Кореей из-за ее ядерной программы может вылиться в военный конфликт.

• В Португалии произошла трагедия на многолюдном пляже. Легкомоторный самолет Cessna-152 совершил здесь аварийную посадку. При этом погибли 8-летняя девочка и 56-летний мужчина. Установлено, что самолет принадлежит местной летной школе. В нем совершали учебный полет инструктор и ученик, когда неожиданно заглохли двигатели. • В Абхазии на военных складах возле поселка Приморского произошел взрыв боеприпасов, пострадали 50 человек, сообщает dsnews.ua. Больницу в Сухуми окружили силовики в ожидании подвоза раненых. Перекрыта республиканская трасса Сухуми – Псоу. Жителей села эвакуируют.• Военно-воздушные силы США провели плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая не содержала заряда. Испытание состоялось в Калифорнии, передает телеканал ABCNews. Ракета была запущена с авиабазы, расположенной примерно в 130 милях к юго-западу от Лос-Анджелеса.• В Шри-Ланке с начала текущего года зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения лихорадкой денге. Медики констатировали 296 смертей, сообщает Reuters. Сообщается, что болезнь распространяется такими быстрыми темпами из-за муссонных дождей и подтоплений, из-за которых образовываются теплые лужи, идеально подходящие для размножения москитов, которые разносят данный вид лихорадки.• Госдепартамент США призвал своих граждан до 1 сентября покинуть Северную Корею, сообщает telegraf.com.ua В специальном заявлении ведомства указывается, что вскоре американцы не смогут вылететь в КНДР, поскольку их паспорта для поездок в эту страну больше не будут действовать. Ранее президент Трамп заявил, что противостояние с Северной Кореей из-за ее ядерной программы может вылиться в военный конфликт.• В Португалии произошла трагедия на многолюдном пляже. Легкомоторный самолет Cessna-152 совершил здесь аварийную посадку. При этом погибли 8-летняя девочка и 56-летний мужчина. Установлено, что самолет принадлежит местной летной школе. В нем совершали учебный полет инструктор и ученик, когда неожиданно заглохли двигатели.

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