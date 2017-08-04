04.08.2017

Работа. зарплата. защита.

Последнее время варяги постепенно покидают Украину. Кто сам, не желая отвечать за преступления нынешнего режима, а кого и пинком, как пресловутого Михо, у которого все в жизни гармонично. Незаконное назначение губернатором Одесской области человека, находящегося в розыске на родной Тбилисщине, ныне компенсировалось таким же незаконным лишением его украинского гражданства. Ну а некоторые «вестербайтеры», вроде гендиректора «Укрзалізниці» экс-рокера Войцеха Балчуна, мужественно продолжают нести нелегкую вахту на реформах железной дороги Украины всего за жалкие 463 тысячи гривен в месяц, не считая мелких премий и доплат.

Реформы новые – методы старые

СУТЬ этих реформ никто понять не может. Они идут – это факт. Однако никаких сдвигов в лучшую сторону для пассажиров пока не видно. А тем временем внутри железнодорожной отрасли царит полный рок-н-ролл, в том смысле, что медленно, но верно она движется к полному обрушению.

Квалифицированных работников уже почти нет. Отрасль держится на выпускниках еще советских техникумов и институтов пенсионного и предпенсионного возраста. Ну а молодые, придя и получив квалификацию, быстренько собирают вещи и бегут от реформ в те страны, где они уже завершилась – на Запад или в Россию. Благо правительство выклянчило безвиз, и теперь, хоть и нелегально, но можно поработать на Западе. Вдобавок в Польше или Словении есть способы легально устроиться по профессии ввиду того, что их спецы бегут еще западнее, где зарплата еще выше.

Главная причина массового бегства – низкие зарплаты. Нельзя сказать, что уж прямо все работники железной дороги еле сводят концы с концами. Не буду даже трогать Балчуна, но и директора филиалов получают по 200 тысяч гривен, их заместители – по 100 тысяч. Ну а если посмотреть на специалиста той же Днепровской железной дороги, то сразу видишь пропасть, отделяющую зажравшийся менеджмент от всего остального народа и, в частности, от рядового сотрудника железной дороги. Даже у высококвалифицированного специалиста средняя зарплата не превышает 7-10 тысяч гривен. Это при том, что труд, например, ремонтников подвижного состава, разваливающегося буквально на глазах, – это работа на износ, как в физическом, так и в моральном плане. При минимуме специалистов и рабочих рук пока все еще удается ремонтировать вагонный парк. А износ этого парка уже составляет 100 процентов.

По словам рабочих, их, помимо всего, буквально заставляют закупать запчасти за собственные деньги. Система проста до безобразия. Не готов подвижной состав к означенному времени – лишение премии, снова не готов – выговор, а оправдания, что в наличии нет необходимых запчастей, игнорируются руководством. Вот и идет рабочий на рынок и за свои кровные покупает всевозможную мелочь, без которой ремонт просто невозможен.

А что профсоюзы? А ничего, ответит работник «Укрзалізниці». С одной стороны, сами профсоюзы в Украине слабы и немощны и не могут адекватно вступиться за права рабочих. С другой – и сами рабочие помалкивают о своих проблемах, даже с журналистом они согласились говорить только на условиях полной анонимности.

Борьба с «жалобщиками» отточена до блеска. Пожаловался в профсоюзы или еще куда-нибудь – тут же в подразделение идет проверка. А уж она-то непременно найдет иные недостатки и вновь козлом отпущения сделает рабочего. Действует потогонная система, и, чтобы выполнить план, рабочему, хочет он этого или нет, приходится нарушать и требования охраны труда, и даже личной безопасности. Так что всегда есть тот крючок, за который можно «подцепить» любого бригадира и его жалобу обратить против него самого.

«Реформаторы» или «смотрящие»?

ПОМИМО этого, идут бесконечные реорганизации производств при «Укрзалізниці». В целом, укрупнение хозяйств – дело хорошее. Однако выпавшие из этого укрупнения работники мелких хозяйств остаются по сути не у дел. Им предлагают взамен заведомо неприемлемые условия. Например, перевод на работу из родного Днепропетровска куда-нибудь в Запорожье или в другое подразделение с потерей зарплаты. Все это не настраивает молодых специалистов на долгую и плодотворную работу. Поэтому год-два – и они разбегаются.

Условиями работы на Днепровской железной дороге занялся Днепропетровский обком КПУ. Но что может сделать партия, которая сама находится под прессом репрессий. Вот как прокомментировал ситуацию секретарь обкома КПУ Андрей Бондаренко: «Такая ситуация практически на всех еще не распиленных на металлолом производствах страны».

Недавно «запустился» многострадальный ДМК. А после запуска выяснилось, что за время простоя большая часть квалифицированных специалистов попросту разбежалась в поисках лучшей доли. Судьба рабочих, как и промышленности в целом, интересует сегодняшнее правительство Украины в самую последнюю очередь. Можно сколько угодно смеяться над рокером, которого назначили генеральным директором одной из крупнейших железных дорог Европы, но нужно понимать, что «от фонаря» такие назначения не делаются. У него есть конкретная задача и конкретная функция на этой должности. А именно: выбить деньги, которые уйдут на обслуживание нескончаемых кредитов Украины. Он с этой функцией успешно справляется. А другие задачи, из тех, которые декларируются на публику, на самом деле и не ставились. Аналогичные функции и у других «варягов», поставленных у нас «смотрящими» хозяевами из-за океана. «Реформы» же, «европейские ценности» и прочие кричалки – это просто та мишура, которая по замыслу кукловодов должна скрыть марионеточный характер сегодняшней власти и тот колониальный статус, к которому семимильными шагами идет Украина.