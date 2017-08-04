Рабочих  искали  и  за  рубежом

04.08.2017

Человек труда

С Михаилом Дротенко, директором публичного акционерного общества «Пограничник» Березанского района, мы встретились на механизированном току, куда поступило около 8000 тонн зерна нового урожая.

«Даем земле отдохнуть»

У МИХАИЛА Семеновича отличное настроение: урожайность озимой пшеницы составила в хозяйстве 38,2 центнера с гектара, озимого ячменя – 30, гороха – 26,6. Почти три тысячи гектаров пашни в хозяйстве были отведены ныне под зерно-бобовые и масличные культуры.

– Хороший урожай удалось получить благодаря тому, что мы четко придерживаемся плана севооборотов, – говорит Дротенко. – Даем земле отдохнуть: 400 гектаров под черным паром. В сеялки загружаем только отборные семена, все растения надежно защищаем от вредителей и болезней. Благодаря собственному животноводству, кроме минеральных удобрений, вносим в почву и органику. И, конечно, нынешний успех обеспечен слаженной работой наших механизаторов Сергея Коржова, Виталия Продана, Игоря Сапелова, Юрия Цураева, Игоря Остапенко...

В Березанский район Дротенко попал после окончания факультета «Плодоовощеводство и виноградарство» Одесского сельхозинститута.

– Выбор профессии был осознанным, – отмечает Михаил Семенович. – Ведь я родился и вырос в селе Дивизия Татарбунарского района Одесчины. Отец был строителем, мама работала в местном колхозе. Все село утопало в зелени виноградников. И на нашей усадьбе росло более тысячи кустов винограда, урожай которого позволял каждый сезон получать 300-350 ведер вина. Мы с братом Александром и за виноградниками смотрели, и брынзу делали, и на базаре торговали.

Уже на первой своей должности агронома-виноградаря в винсовхозе «Березанский», центральная усадьба которого располагалась в селе Лиманы Березанского района, Дротенко обратил на себя внимание упорством в решении производственных задач и трудолюбием. Поэтому никого не удивило, что вскоре его направили на курсы повышения квалификации руководящих кадров для сельского хозяйства, действовавших на базе Херсонского сельхозинститута.

Рабочих искали и за рубежом

«ПОТОМ меня каждые пять лет посылали на курсы повышения квалификации, – вспоминает Михаил Семенович. – Это была замечательная школа, мы узнавали о новинках агродела, которые начинали внедряться в стране и за рубежом, встречались с известными профессионалами, делившимися своим опытом. Их советы помогли мне, когда в 1975 году я возглавил совхоз «Березанский», а в 1981 году начал создавать на базе отделения этого хозяйства, располагавшегося в селе Рыбаковка, совхоз «Пограничник».

Чтобы «Пограничник» крепко держался на плаву, Дротенко стал развивать мощное многоотраслевое хозяйство: растениеводство, животноводство, виноградарство. Были построены механизированный ток, склады, гаражи для автотехники, другие производственные объекты.

Одновременно в новом совхозе создавали социальную инфраструктуру. В течение года возвели 45 уютных домиков для работников хозяйства. В ту пору местные жители были заняты на других производствах. Поэтому, чтобы заполнить штатное расписание, в «Пограничник» приходилось приглашать на постоянную работу людей из других регионов Украины, а также из Беларуси, Молдовы. Совхоз построил в Рыбаковке новую школу на 342 ученика, детский сад на 90 мест, базу отдыха «Мечта» на 200 мест, прокладывал автодороги с твердым покрытием. Созданная в середине 80-х годов вблизи Рыбаковки 600-гектарная виноградная плантация продолжает и сегодня радовать хорошими урожаями коллектив «Пограничника», реформированный в акционерное общество. А вот с животноводством здесь, как в других местах Николаевщины, начались проблемы.

Опираясь на новшества и помощь сына

– МЫ даже начали задумываться о целесообразности сохранения молочного стада, – отмечает Михаил Семенович. – В последнее время желающих пойти в доярки днем с огнем не сыщешь. К сожалению, многие молодые люди не хотят работать в сельском хозяйстве, так как все ориентируются на легкие заработки. К тому же становится все сложнее найти общий язык с переработчиками продукции животноводства. Их совершенно не волнует эффективность молочных ферм. Им лишь бы самим обогатиться. Чтобы экономика государства успешно развивалась^ необходимо обеспечить эффективную работу всех отраслей агропромышленного комплекса. А у нас животноводство становится для аграриев социальной нагрузкой.

Дротенко греет душу то, что сын Владимир выбрал для себя сельскохозяйственную стезю. Двенадцать лет назад после окончания Одесского сельхозинститута он начал работать в «Пограничнике» агрономом-виноградарем, а сейчас заместитель директора и отвечает за инновационное развитие предприятия. В свое время новшества помогали Михаилу Семеновичу обеспечивать высокую эффективность совхоза «Березанский» и создавать мощный совхоз. А сегодня ему в этом помогает сын.



Николаевская область.

Снимок из открытых источников.