04.08.2017

Памфлетон

ПАМЯТУЯ вбитый в голову еще в первом классе стишок Владимира Владимировича Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», я всегда поражался концовке: «Мальчик радостный пошел, и решила кроха: «Буду делать хорошо и не буду – плохо», хотя перечислений-противопоставлений «хорошо – плохо» в стишке маловато.

Но вы догадываетесь, соотечественники, что категории «хорошо – плохо», «черное – белое» или старокупеческое «ндравится – не ндравится» весьма условны для всех, кроме политиков.

Вот я читаю в ленте новостей «Завтра в Украине до +39°» и понимаю, что для киевлян это ад, а вот для жителей Сахары умеренная температура. Все относительно, нечего и размышлять.

Или вот читаю буквально следующей строкой: «Российский режим должен заплатить цену за атаку на демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию в Украине». Об этом заявил сенатор Джон Маккейн после утверждения Трампом новых санкций против РФ. Тут размышлять в стиле «что такое хорошо, что такое плохо» вполне получается. Размышления, правда, могут завести в дебри американской природной дремучести, где ни просвета, ни прохода, одни трясины да тупики. Но это банальные издержки путей мышления, не более того.

Маккейн по дремучести своей – экземпляр музейного уровня, а точнее, для кунсткамеры, однако понять его, по Маяковскому, вполне можно. Какую демократию поддерживает Маккейн и какую «атакует» Россия?! Убили Бузину, посадили-выпустили Коцабу, сейчас «шьют дело» о терроризме и госизмене(15 лет тюряги, между прочим) житомирскому журналисту Муравицкому – это, по Маккейну, демократия дистилляционной перегонки. Потому что это хорошо для США. А вот уход Крыма в Россию, где планировалось соорудить сто… или двести… цатую американскую базу – это плохо.

Раз уж заговорили о Крыме, определим в системе координат «хорошо – плохо» Керченский мост. Он с самого начала строительства был объявлен в Украине фейком, сиречь фальшивкой, почти мираж. Мост строился, но, по версии украинских СМИ, был лишь поводом для «закапывания» российских рублей, и как физический объект вроде бы не должен был существовать в обозримом будущем. Если слепой не видит, то для него предмет вообще не существует. Однако слух у наших слепых есть, и до них дошел слух, что мост уже практически построен. И тогда они по старому армейскому принципу «Если не знаешь, что делать, читай устав» обратились к методичке из Госдепа. Там открыли глаза на истину, которую надо «освещать»: а) Кремль заражен гигантоманией; б) пользы от Керченского моста никакой;

в) мост ведет в тупик, поскольку федеральная трасса на Симферополь недостроена.

Прочтите выше – я писал о тупиках в американских головах. Вот один из тупиков выскочил оттуда и хочет вклиниться в наши головы.

Логики тут искать не надо. Знаменитый Бруклинский мост, построенный в ХІХ веке, или новый авианосец, то ли уже построенный, то ли строящийся, но водоизмещением в 100 000 тонн – это, конечно, не гигантомания. Потому что сделано в США. Вот и получается: если мост не Бруклинский, то это плохо.

Однако чего я все о Крыме… Опасно это, еще обвинят в сепаратизме, терроризме, федерализме и полном изменизме идеалам. Каким идеалам, не важно. Прибудет ко мне на дачу спецназ СБУ в мас­ках, как это было с Муравицким, изымут мои огурцы с помидорами, как доказательства злостных намерений… И доказывай потом, что ты не верблюд.

Так что вернемся в Украину. Тут тоже «хорошо – плохо» в избытке. Есть даже разновидность «что такое хорошо, если все вокруг плохо».

Цитата с пояснением

ЦИТАТА: «Пресс-служба Минэнерго сообщила о негативном заключении специальной комиссии ведомства по результатам государственной экспертизы совместного инвестиционного проекта НАК «Нафтогаз України» с Государственным банком развития Китая. Представители газового монополиста признают, что решение ведомства делает невозможным дальнейшее сотрудничество в рамках кредитного договора».

Пояснение. Украина в лице «Нафтогазe» пыталась привлечь средства для модернизации имеющихся буровых установок и закупки 15 новых. Согласно предварительным расчетам, реализация проекта увеличила бы объемы добычи до 45 миллиардов кубометров в течение следующих 15 лет. Дело об инвестициях рассматривалось с февраля 2017 года.

1 августа истек предельный срок. Проект накрылся медным тазом. Украина потеряла 265 миллионов долларов сразу и несколько миллиардов в перспективе.

Смею предположить с точностью до 99,9 процента, что чиновники из правительства не поделили будущие откаты и распилы.

Конкретный инвестор, понятно, покинет Украину навсегда. Это плохо. Но Китай мягко и настойчиво влезает в Украину, следовательно, у чиновничьей рати перспективы откатов и распилов весьма велики. Это хорошо. Для наших ворюг, разумеется.

Владимир Владимирович (не Путин) и не подозревал, что такое по-настоящему «очень хорошо». Изобретено уже в Украине после его смерти: чтобы кому-то было очень хорошо, надо сделать так, чтобы остальным было очень плохо. А чтобы было идеально хорошо, надо вовремя удрать. А то будет очень плохо.

Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.