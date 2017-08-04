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Главная / МНЕНИЯ / Эпидемия острой денежной недостаточности Взбесившиеся цены

04.08.2017 Раздумья над чашкой чая

ОТКРОЮ вам страшную тайну: в процветающем государстве Украина у счастливой безвизовой нации внезапно закончилось бабло. Причем в самый неподходящий летний момент, когда широко открылись двери Шенгенской зоны и замаячила реальная перспективы провести отпуск на пляжах Лазурного побережья. Увы. Голая пристань, огороды – это максимум, который мы можем себе позволить, исходя из данных статистики.

Недавняя новость: по опросам, проведенным Институтом Горшенина, более 70 процентов украинцев не планируют ехать в Европу в связи с отсутствием необходимых средств. И я их понимаю. Хотите, открою небольшой экономический секрет? Только, чур, меня не выдавать.

Я сейчас процитирую документ... Не то чтобы секретный. Просто он для служебного пользования. Считается, что широким слоям населения читать его незачем. Они (слои) могут серьезно огорчиться. И тогда мантры правительства типа «У нас повысилась средняя заработная плата! Вы чувствуете, как она растет? Медленно... Уверенно... Каждый день... Покращення наступает... Наступает... Вот оно...» будут восприниматься не как аутотренинг, а как троллинг собственного, заметим, населения.

Итак, цитирую данные Государственной службы статистики (на языке оригинала).

«У І кварталі 2017 р. доходи населення становили 501,1 млрд грн, витрати –545,4 млрд грн, зменшення заощаджень – 44,3 млрд грн.

За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15-70 років у І кварталі 2017 р. становила 15,9 млн осіб, а кількість безробітних – 1,8 млн осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15-70 років, порівняно з відповідними даними попереднього року, зменшився на 0,4 в.п. та склав 55,2%, а серед населення працездатного віку – на 0,1 в.п. та 63,3% відповідно.

Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15-70 років збільшився з 9,9% у I кварталі 2016р. до 10,1% у I кварталі 2017 р.».

Про безработицу – это не существенно. Реальную безработицу у нас никто подсчитать не может уже лет двадцать, потому что непонятно, сколько народу на заработках в Европе и России, сколько на неофициальных халтурках, а кто просто не обращался за копеечным пособием.

Обратим внимание на другую цифру, в самом начале. Расходы населения заметно превышают доходы, стремительно растущие по уверению правительства. Вот вам, кстати, и одна из причин относительной дешевизны доллара: у народа нет денег его скупать.

Наоборот, безвизовая нация откупорила кубышки, набитые в периоды правления злобной хунты регионалов, пасечника Ющенко и «Украины без Кучмы», и активно спускает запасы на текущие нужды.

Кто-то скажет, мол, темпы перевеса расходов над доходами пока невелики – меньше 10 процентов. Дорогие мои, 10 процентов в квартал – это офигенно много для страны, которая развивается со скоростью старой полудохлой черепахи. Еще несколько таких кварталов, и через два-три года безвизовой нации не на что будет кофе выпить в Жмеринке, не говоря уже про венские кофейни и амстердамские кофешопы (не перепутайте, панове путешественники, это разные типы заведений).

Очевидно, что население в своем большинстве не выдерживает состязания с ценами, которые росли, растут и будут расти. Замечу, намного быстрее, чем признает официальная статистика.

Национальный банк недавно обнародовал результаты своего опроса, согласно которым украинский бизнес прогнозирует рост потребительских цен в стране в ближайшие 12 месяцев на 9,9 процента, что ниже предыдущего прогноза на уровне 15,6 процента. Этот результат нужен был Нацбанку для самоуспокоения: доказать, что он победил девальвацию гривны. «Впервые с 2014 года влияние курсового фактора в рейтинге оценок сместилось с первого на второе место – 66,6 процента», – сказано в отчете.

Госслужба статистики играет с Нацбанком в одной тональности. По ее версии, «инфляция в Украине в июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, маем, ускорилась лишь на 2,1 процента. С 13,5 процента до

15,6 процента годовых».

Это все расчеты, притянутые за уши. Если мы говорим о росте цен, который влияет на увеличение расходов населения, то надо смотреть не процент инфляции и не прогнозы бизнеса, записанные НБУ, а такой показатель, как рост цен производителей промышленной продукции.

Именно он беспроигрышно показывает, какое у нас реальное подорожание отечественных (подчеркиваю) товаров и услуг. Так вот, по официальным данным, в июне рост цен производителей замедлился до 26,3 процента(!) в годовом сопоставлении. А в мае 2017 года он замедлился до 27,1процента против 35,6 процента месяцем ранее.

Вам ответ на вопрос, почему не хватает денег у населения. Потому что 15,6 процента инфляции – оторванная от реальности теоретическая цифра. А рост цен производителей на 35,6 процента в апреле, на 27,1 процента в мае и на 26,3 процента в июне и есть практика наших расходов. И причина раскупоривания кубышек.

Повторюсь, мы взяли внутренние цены. Как выросли импортные, точно сказать трудно. Но то, что выросли ощутимо, однозначно. Правительство это признало, когда добавило в бюджет 17,6 млрд гривен от импортного НДС.

Скажу больше, рост цен будет происходить и дальше. Уже снижающимися, как мы видим, темпами (потому как пиплу нечем платить), но стабильно и регулярно. Известный эксперт Александр Охрименко, например, видит такие факторы роста цен, как динамика закупочных цен на сельхозпродукцию и увеличение количества отказов в возмещении НДС.

«Очень легко дать ответ на вопрос, будут расти цены на продукты осенью или нет, – пишет он, публикуя таблицу темпов прироста закупочных цен на сельхозпродукцию. – Сразу оговорюсь, что в этом году цены на с/х продукцию растут значительно медленнее, чем в прошлом году. Но если они растут, то должны вырасти и розничные цены. Без пшеницы нельзя сделать муку, а без муки хлеб не получается...»

Кроме того, эксперт считает, что еще одним из факторов роста цен в Украине является фискальное давление на бизнес. «Невозмещение НДС (о чем мы недавно писали. – Авт.) приводит к тому, что бизнес включает это в свою продукцию в виде наценки, что в свою очередь приводит к росту цен. В результате цены на украинскую продукцию пойдут вверх», – объясняет он.

Помимо этого, такие «мелочи», как подорожание проезда в общественном транспорте (в Киеве с 15 июля подорожал), очередной осенний взлет цен на алкоголь из-за повышения акцизов. Ждем подорожания вина, виски, коньяка и других видов алкоголя.

Закусь тоже подорожает. По разным причинам. В одних случаях это связано с отменой регулирования цен государством на продукты питания. Председатель Ассоциации торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозирует, что осенью цены на продукты в Украине вырастут на 20-50 процентов. Спасибо, друг, обнадежил.

Другая причина – рост цен (тарифов) на воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, что повышает затраты производства. Сюда же добавится и рост закупочных цен, о котором говорил Охрименко.

Третья причина, например, по мясу – это снижение поголовья крупного рогатого скота и свиней. Свиней к тому же скосила африканская чума (АЧС). По данным Госстата, численность так называемого маточного поголовья свиней в промышленном секторе сократилась на 28 процентов. С коровами все еще хуже: на начало 2017 года поголовье составляло 3,67 млн голов – это наименьший показатель за всю документированную историю Украины и УССР. Так что сало, мясо, сметана, молоко и сыр ПОДОРОЖАЮТ.

Добавим сюда рост цен на услуги образования. Заоблачно дорогие лекарства. Неизбежное подорожание медицины вследствие экспериментов Супрун и Ко. Утрату сбережений в банках. Перспективу для многих в следующем отопительном сезоне лишиться спасительных субсидий.

Все вместе это означает, что цены растут, а население со своими доходами за ними не поспевает. Соответственно, кубышки безвизовой нации будут опустошаться намного более быстрыми темпами, чем прогнозирует оптимистично настроенная власть. И очень скоро это приведет к новому виду социально-экономической «эпидемии» – острой денежной недостаточности.

Никто точно не знает, как будет протекать это «заболевание». Остро – с социальными бунтами и шквалом преступности. Или тихо – наподобие астенического синдрома с массовым бегством еще платежеспособного населения в благополучную Европу по безвизовому туристическому коридору.



Егор СМИРНОВ.

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