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04.08.2017 Черным по белому Ранее, когда речь шла об украинском экспорте, правительство страны гордо рапортовало о весомых поставках черных металлов, продукции животноводства, зерновых, подсолнечного масла и прочего товарного изобилия. В большей мере это относилось, разумеется, к советским временам, но и позже, по инерции, процесс продолжался.

С ОПРЕДЕЛЕННЫМ напряжением, но и в первые пару десятков лет независимости как-то удавалось пополнять государственную казну за счет валютных поступлений.

Что же теперь, в последние три года, в стране «победившего достоинства» составляет гордость украинских производителей? Никогда, ни в какие самые трудные времена советской Украины ее трудящиеся не могли бы даже в страшном сне представить себе, что их сыновья или внуки будут хвалиться тем, что наибольший прирост в экспорте продемонстрировали... зонтики – дефицит советских времен!

Экспорт этого необыкновенного товара вдобавок возрастает с каждым годом. При этом Украина открывает для себя новые рынки сбыта этой продукции. Начиная с 2016 года, украинские зонтики можно встретить даже в Германии, Швеции, не говоря уже о Сербии, Хорватии, Чехии, Черногории… А об Ираке, Пакистане или Экваториальной Гвинее украинские умельцы зонтичных дел вспоминают с особым восторгом.

И не беда, что по салу, например, экспорт из Украины обрушился на 98 процентов. По информации Государственной фискальной службы, в позапрошлом году Украина экспортировала сала на сумму 7,74 миллиона долларов, а в прошлом – всего лишь на 0,088 миллиона. Причина обвала экспорта в том, что коварные Россия и Молдове отказались есть украинское сало. Выручили Азербайджан, Армения и Казахстан – приобрели украинскую продукцию на сумму 53,8 тысячи долларов. Другие партнеры, такие, как Эстония, Сингапур, Багамские острова, Канада, Панама, Германия, Камбоджа и Австралия, сподобились на приобретение лишь 7,5 тонны сала (целая фура сала на всех скопом!) за 27,8 тысячи долларов.

Радует еще одна статья экспорта – сбыт очков. Не тех, что втирают, а тех, что носят на носу. Радуют не только объемы роста, но и новые рынки сбыта. В 2016 году Украина начала экспортировать очки в Узбекистан, Австрию, Болгарию и даже в Бахрейн, Кипр и Мали.

На фоне рекорда, который поставила Венгрия, увеличив импорт украинских зонтиков в 695 раз (в 2016 году было экспортировано 1390 зонтиков на сумму 152 тысячи долларов), сокращение производства стали на

17,7 процента кажется сущим пустяком.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя Минэкономразвития и торговли (МЭРТ), украинские горно-металлургические предприятия по итогам января – июля по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократили производство стали до 11,927 миллиона тонн. Ко всему прочему, Украина резко сократила экспорт металлопроката и чугуна. Выпуск общего проката за семь месяцев снизился на 20,2 процента до 10,120 миллиона тонн, чугуна – на 21,7 процента до 10,956 миллиона тонн.

В Украине начали продавать за долги оборудование для металлопроката, что на фоне роста производства зонтиков не очень-то и печально.



А ЕЩЕ из Украины растет общий экспорт консервированных овощей и плодов, который в 2016 году увеличился аж на 8 процентов. По сравнению с зонтиками это немного, но все- таки победа.

Единственное, что остается экономическим экспертам, в частности Всеволоду Степанюку, так это выражать сожаление, что ныне Украина уже не в состоянии производить готовую продукцию высокого предела. Единственное, что ей остается, – экспортировать некоторые виды сырья. Эксперт уверен, что «полностью избавиться от импортозависимости страна не в состоянии. Это когда-то, уже давным-давно, еще УССР специализировалась на том, что импортировала сырье, которое фактически завозила из Российской Федерации и производила готовую продукцию на своих предприятиях».

По данным, которые сообщила пресс-служба Национального банка, импорт товаров в Украину в июне 2017 года продолжает расти, опережая экспорт на 30 процентов.



И КТО бы мог подумать, что во Франции едят украинские улитки? Правда, и тут без маленьких проблем не обходится. Наши отечественные улитководы экспортируют продукцию лишь в качестве сырья по цене

1 доллар за килограмм. Затем улитки из Украины транзитом через Румынию или Литву направляются во Францию уже за 6,5 и 5,5 доллара за килограмм, соответственно. Пройдя минимальную переработку, примитивные улитки становятся продукцией с добавленной стоимостью. Даже на улитках опять зарабатывают не украинцы. Поистине, неисповедимы пути европейской интеграции…

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