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04.08.2017 Сирена тревоги Опасным излучением грозят не только радиоактивные элементы, но и страны, оказавшиеся в состоянии распада. Такие, например, как Сомали. В последнее время в этот разряд прочно затесалась и Украина. СВИДЕТЕЛЬСТВ тому наши читатели знают немало.

Наибольшее опасение вызывает энергетика. Не так давно, 18 июля, наше правительство торжественно объявило о том, что Украина отказалась от чрезвычайной ситуации в отечественной энергетике. Но, как заверил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, уже осенью страну могут вернуть к этому ЧП. Это может произойти, как только станет ясно, что власти не накопили необходимый угольный запас на уровне 3,5 миллиона тонн. Эксперт прокомментировал текущее состояние украинской энергетики и дал крайне негативный прогноз на грядущий отопительный сезон. Рядовых украинцев ожидает немало малоприятных сюрпризов, касающихся как снабжения электроэнергией, так и теплом.



Имеются определенные проблемы и в большой энергетике, к которой относятся объекты мирного атома. Наш народ к ним уже привык, а вот до европейцев постепенно стало доходить, что развал государственности на остатках Украины неизбежно отражается не только на всех промышленных объектах, но и на особо опасных атомных электростанциях. Это и отказ от преду­смотренного правилами МАГАТЭ обслуживания АЭС производителем в лице «Росатома», что лишь усугубляет ситуацию, равно как и замена топлива на нештатные ТВС «Вестингауз». Об этом, как и о многочисленных аварийных остановках энергоблоков, наша газета сообщала неоднократно.

Теперь пришел черед бить тревогу и итальянцам. В своем материале «АЭС Украины снова вызывают ужас» газета Gli Occhi Della с тревогой сообщает, что в Украине в ближайшие пять лет с вероятностью 80 процентов может произойти катастрофа на одной из атомных электростанций. По данным европейских исследователей, на которых ссылается издание, на Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях есть риск крупной аварии. Как считают эксперты, на них может произойти катастрофа, подобная той, что случилась в 1979 году на АЭС «Три-Майл-Айленд». Тогда на американской АЭС произошла утечка теплоносителя первого контура реакторной установки на втором энергоблоке. Сотрудники станции вовремя не успели обнаружить утечку, что привело к крупнейшей аварии в истории коммерческой атомной энергетики Соединенных Штатов. Вследствие ошибки система охлаждения реактора дала сбой, и он расплавился на 50 процентов.



КАК предупреждает итальянское издание, в коллективной памяти украинцев есть один потаенный кошмар. «Он настолько страшен, что о нем нельзя говорить открыто, будто, упомянув о нем вслух, вы превратите его в реальность: это риск новой аварии на АЭС. Анализ данных указывает на вероятность аварии значительных масштабов на одной из украинских атомных электростанций», – пишет газета.

Помимо этого, отмечается, что сроки эксплуатации 11 из 15 энергоблоков украинских АЭС истекают в ближайшее время, стабильность работы станций под угрозой. По словам бывшего директора Чернобыльской АЭС Михаила Уманца, из-за высокой стоимости замены блоков и общего состояния оборудования не исключена возможность масштабной аварии. Кроме того, по некоторым данным, есть факты выбросов радиоактивных материалов на Запорожской АЭС.

Так что независимо от того, насколько верны приводимые проценты вероятности, есть факт – лучше не будет, вероятность аварий действительно растет с каждым днем подобной эксплуатации АЭС. Еще более риск возрастает из-за попыток регулировать выработку электроэнергии маневрированием мощностей АЭС.



ЕСЛИ своевременно не будут внесены коррективы в государственном управлении нашей страны, бесконечный ужас, в котором народ Украины живет с февраля 2014 года, завершится ужасным концом.

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