04.08.2017

Из пустого в порожнее

В Харькове открыт офис территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины.

Хвалиться пока нечем

САМОЙ жгучей проблемой нашей страны на протяжении длительного времени является коррупция. Она как раковая опухоль охватила все: политику, бизнес, право, медицину, образование, социальное обеспечение. Несмотря на смену политической элиты, взяточничество не уменьшилось, а в некоторых сферах жизни даже выросло. Украина лидирует среди наиболее коррумпированных стран мира.

С целью повышения эффективности существующего в стране механизма противодействия продажности должностных лиц и политических деятелей парламент создал в 2014 году новые автономные структуры вне системы существующих правоохранительных органов. Им стало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Они призваны выявлять и расследовать коррупционные преступления, представляющие особую общественную опасность. А еще появилось Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК). Можно, конечно, еще много чего придумать, да толку-то? Несмотря на большие ожидания международных структур и организаций и даже некоторые надежды, возродившиеся в отдельных слоях украинского общества, НАБУ и САП пока так и не показали реальных результатов. За полтора года своей деятельности они не могут похвастаться ни одним обвинительным приговором, хотя в суды передана добрая полусотня дел на топ-коррупционеров.

НАБУ пошло в регионы

ХОТЯ антикоррупционные структуры создавали именно для того, чтобы начинать чистку «гниющей рыбы» с головы, то бишь со столицы, борцы с коррупцией решили, что для начала надо потренироваться на более мелкой, а значит, более доступной, провинциальной рыбешке. Никто не спорит, мздоимцы засели не только в столице, их множество и на местах. Именно с целью активизации борьбы с хапугами в областях, НАБУ начало создавать там свои территориальные управления. А «по пути» ведь сколько еще хороших и честных людей можно к полезной работе пристроить. Первая региональная штаб-квартира НАБУ появилась, конечно же, во Львове. Ее полномочия распространяются на восемь областей западной части Украины.

В конце прошлого месяца второе территориальное управление НАБУ открылось в Харькове. Его юрисдикция распространяется на Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Запорожскую области и территорию проведения антитеррористической операции (части Луганской и Донецкой областей, подконтрольные центральной власти Украины). Директором Харьковского территориального управления НАБУ стал 39-летний юрист с Полтавщины Юрий Кравченко. Он работал в прокуратуре соседнего региона, был адвокатом.

Назначенец встретился с представителями общественных организаций Слобожанщины, которые противостоят коррупции. Он отметил, что информация о коррупционных деяниях поступает чаще всего от активистов и пообещал постоянно общаться с ними как в формате круглых столов, так и при индивидуальных встречах.

Активисты в свою очередь рассказали слобожанскому представителю НАБУ о махинациях коммунальных предприятий и бизнес-структур, аффиллированных с городской властью Харькова; о непрозрачности тендеров, проводимых в крае; о процессе выделения участков под застройку в областном центре; о махинациях с землей фермеров в области; о политической коррупции при кадровых назначениях в регионе.

Директор Харьковского терруправления НАБУ пообещал обратить внимание на эти факты. А еще заверил, что регулярно будут заслушиваться отчеты о результатах работы возглавляемой им структуры. Что ж, как говорится, поживем – увидим.

Причинно-подследственная связь

А СЕГОДНЯ радоваться нечему. Хотя недавно генеральный прокурор Украины Юрий Луценко похвалил работу следственных подразделений прокуратуры Харьковской области, которые больше всех направили в суд обвинительных актов по уголовной коррупции. Их число составило 87. Однако никто из лиц, коим выдвинуты обвинения, пока не понес наказания. Такую ситуацию в прокуратуре области объясняют тем, что в регионе недостаточного судей, коим под силу рассматривать дела о коррупции. А если они и есть, то чрезмерная загруженность не дает им возможности оперативно рассматривать дела. Иногда люди в судейской мантии выносят неоправданно мягкие приговоры. В то же время прямой умысел судьи доказать трудно.

Как бы то ни было, а из-за отсутствия реальных наказаний уровень доверия народа к антикоррупционной системе низок. Как свидетельствует общенациональный соцопрос Центра Разумкова, успешной антикоррупционную реформу считают менее одного процента украинцев. При этом более половины опрошенных (почти 55 процентов) респондентов уверены, что эта реформа провалилась, а 23 процента сказали, что еще рано давать оценку борьбе с коррупцией.

Харьков.