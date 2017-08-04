04.08.2017

Тревогу у работников государственного предприятия – совхоза «Виноградная долина» из Веселиновского района – вызвало намерение чиновников Министерства аграрной политики и продовольствия сменить директора хозяйства. Ведь сейчас начался ответственный этап в жизни коллектива: подготовка предприятия к приватизации.

«Обойдемся без варягов»…

СЕЛО Варюшино удивляет приезжих не только теплотой своего названия, но еще и тем, что здесь расположена центральная усадьба государственного совхоза, сохранившегося и действующего вопреки рыночным реформам. Расположено Варюшино в прекрасном месте на берегу Южного Буга, где местными лесниками создан заповедный сосновый бор. А благоприятный, дружелюбный микроклимат поддерживается благодаря директору «Виноградной долины» Николаю Подгородинскому, который уже тридцать лет руководит хозяйством. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины». Пять созывов Николай Алексеевич является депутатом Николаевского облсовета, награжден орденом «За заслуги перед Николаевщиной».

И на проходившем недавно в Варюшино собрании было даже заявлено о намерении местных активистов перекрыть трассу, если из Киева вздумают прислать директора-варяга. «Процесс реформирования большинства других хозяйств в регионе не дает нам повода для оптимизма, – говорит учитель Варюшинской школы Олег Богомаз. – К сожалению, во многих местах после приватизации разрушалась производственная база коллективов, исчезали рабочие места, ветераны теряли надежды на помощь, молодежь – перспективу на трудоустройство. А затем начала уничтожаться социальная инфраструктура, что ведет к исчезновению сел. И вполне понятно, что процесс приватизации местные жители хотят пройти не с чужаком, а вместе с Николаем Подгородинским, которому верят».

Совхоз «Виноградная долина» возник в 70-х годах на базе пяти местных колхозов, руководство которых старалось оправдать низкую урожайность растениеводства песчаными почвами, содержащими не более одного процента гумуса. А визитной карточкой нового совхоза, как следует из названия, стала продукция из винограда, хотя здесь продолжали возделывать зерновые, подсолнечник. Правда, объединение слабых хозяйств поначалу не привело к желаемому результату. И ветераны вспоминают, что заметный рост эффективности производства начался с приходом в 1986 году нового директора Николая Подгородинского.

Директор отличается требовательностью

РОДОМ Николай Алексеевич из Винницкой области. После армии работал водителем на строительстве Ладыжинской ГРЭС. Окончил Ладыжинский техникум механизации сельского хозяйства, экономический факультет Одесского сельхозинститута. На Николаевщине его трудовой путь начинался с руководства тракторной бригадой, а затем первым отделением совхоза «Николаевский». Оказавшись в Варюшино, Подгородинский в течение года уволил из совхоза 113 человек. Естественно, не всем нравились высокие требования нового руководителя. Однако несправедливыми люди их назвать не могли. Ведь в коллективе в то время процветали пьянство и воровство.

Взявшись за дисциплину, Подгородинский стал утром и вечером собирать трудовой коллектив. Утром раздавал наряды, вечером узнавал о выполнении поставленных задач, и смотрел, трезвы ли работники. Однажды перед началом сева выяснилось, что сеялки оказались полупустыми. Пропившие семена были, конечно, уволены, поскольку при таком отношении к делу глупо оправдывать низкие урожаи скудным гумусом. Требовательность нового директора, строгое соблюдение агротехнических правил помогли повысить отдачу растениеводства. Вслед за жатвой зерновых в «Виноградной долине» начинается уборка бахчевых культур, овощей, винограда. Не останутся люди без работы и зарплаты, когда завершится комплекс осенних полевых работ. В совхозе хорошо налажена переработка сельскохозяйственной продукции. Действуют мукомольный цех, маслоперерабатывающий, винцех, пекарня, цех по переработке зерна на крупу, свиноферма.

Реформы не должны уничтожать села

СТАРАЯСЬ облегчить нагрузку на семейные бюджеты людей, Подгородинский взял за правило с марта по сентябрь обеспечивать всех работающих и неработающих бесплатным питанием в совхозной столовой. Каждый работающий бесплатно получает в совхозной пекарне в месяц 20 булок вкуснейшего хлеба весом 1,2 килограмма, пенсионеры, участники войны, дети войны – 14 булок. С определенной скидкой работники совхоза обеспечиваются мукой, растительным маслом, сеном для домашнего скота, овощами, виноградом, арбузами.

К Николаю Алексеевичу на прием часто приходят пенсионеры, дети войны, малообеспеченные граждане с различными просьбами. Одного надо отвезти в районную больницу на лечение, другой просит выписать корм для скота, третьему нужна помощь в ремонте дома. Подгородинский внимательно относится к каждому посетителю. Ведь он живет бок о бок с этими людьми и просто не может поступить иначе. «Виноградная долина» постоянно помогает решать различные проблемы варюшинским школе и детсаду, сельсовету.

– Я не хочу, чтобы рыночные реформы стерли с карты области наше село, – говорит голова Варюшинского сельсовета Владимир Букшицкий. – В нынешнее время трудно выживать всем – и людям, и предприятиям, однако Подгородинский не только продолжает удерживать хозяйство на плаву, но и откликается на беды других людей, находит возможность помогать им. Считаю, что будет лучше для всех работников хозяйства, для наших детей и внуков, если ответственный приватизационный процесс «Виноградная долина» будет проходить с Николаем Алексеевичем.



Николаевская область.