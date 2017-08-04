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04.08.2017 Выставка В Центре современного искусства «Белый свет» открылась выставка Tsoy vs. Tsoy – диалог двух художников, отца Андрея Цоя и его сына Никиты Цоя. Эдакая кровная конкуренция или встреча двух поколений, имеющих разные мировоззрения, разделенные временем.

ТЕМА экспозиции – исследование значения и смысла существования человеческого тела, его зарождения и трансформации. Причем если у Андрея работы выполнены выразительно, в ярких цветах с тонким золотым напылением подобно старым роскошным картинам, то Никита, напротив, старается чуть притронуться белой краской к холсту, слегка и прозрачно намекнув зрителю о своем образе.

Размещенные в зале полотна чередуются между собой, отчего создается своеобразный диалог двух художников, как и любой разговор отца и сына. А цель их творчества – передать не внешнее и не внутреннее, а подсознательное содержание мира.

Андрей Цой-старший – опытный киевский художник, преподаватель Национальной академии изобразительного искусства. Его узнаваемые работы находятся в музеях и частных коллекциях Украины, Испании, Литвы, Румынии, Иордании, США, ОАЭ, Италии, Канады, Франции, Чехии, Китая.

На своих полотнах Андрей придумывает не только образы, но и экспериментирует с техникой. Он много использует золотой краски, которая навеивает зрителю определенные символы, называемые им самим «поствавилон».

Сын не отстает от отца. С пяти лет начал рисовать, а в семь уже состоялась его первая выставка. Он номинант многих творческих конкурсов, и месяц назад назван лучшим молодым художником страны по версии украинского неформального соревнования «Арт-Баттл».

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