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04.08.2017
Автор: Геннадий НАЗАРОВ
Зверье мое
В современном мире, где практически любая профессия стала дефицитом, есть, оказывается, рабочие места, которые занимают животные и птицы. Они прекрасно справляются со своими служебными обязанностями, не требуя фактически ничего, кроме жилья и питания. К их числу можно смело отнести домашних гусей – очень умных, но характерных птиц.
ПЕРВЫЕ упоминания служения гусей дошли к нам из Древнего Рима. Около 390-го года до н. э. войско галлов под предводительством Бренна предприняло попытку ночью прорвать оборону Капитолия. В крепости все спали, включая часовых и собак, однако чужаков почуяли священные гуси из храма Юноны: они подняли шум, дав римлянам возможность отбить атаку.
В наши дни американские военные вспомнили о подобном случае и в 1986 году использовали 900 гусей для охраны военных объектов в Западной Германии.
Необычный эпизод произошел в годы Великой Отечественной войны под Житомиром. Перед одним из наших соединений была поставлена задача выбить немцев с небольшого украинского хутора. Нужен был «язык», но немцы были крайне осторожны и не покидали границ хутора. Тогда разведчики решили попробовать выманить фрицев на «живца», а точнее, на гуся.
Ночью на нейтральной полосе разведчики привязали к шесту гусака и разместили возле него птичью стаю. С рассветом гуси дружным гоготом встретили новый день, чем немедленно привлекли внимание немцев. Обрадовавшись, несколько гитлеровцев отправились на поимку потенциального обеда. В азарте охоты утратили бдительность. Через несколько минут без единого выстрела они были скручены нашими разведчиками и доставлены в часть.
Известно, что у гусей жесткий и неуживчивый характер, однако дружная стая всегда способна защитить себя или вверенный им объект. Так, несколько десятков гусей разгуливают по территории склада виски в английском Думбартоне. Задача птиц – охрана бочек со спиртным.
Полицейские сельских районов провинции Синьцзян в Китае используют домашних гусей в качестве напарников для борьбы с преступностью. Правоохранители утверждают, что пернатые служат гораздо эффективнее собак. К тому же гуси очень храбрые птицы, готовы атаковать любого чужака, который зайдет в их двор. И, в отличие от собак, не так падки на приманки, так что злоумышленник не сможет отравить их.
А в бразильской тюрьме два гуся – один белый, другой серый – служат в качестве охранников и, по заверению начальника учреждения, делают это довольно добросовестно.
Возможно, смелость и своеобразный характер гусей стали поводом для установки памятников в разных странах этим удивительным птицам. Есть они и нашей стране: в Харькове, Мукачеве и Киеве.